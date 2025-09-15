English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
संशोधनात सापडले 'सुपर अर्थ', पृथ्वीपेक्षा चारपट अधिक सुंदर, पण इकडे ४ दिवस असतो एक वर्षाचा

आपल्या सौरमालेबद्दल सर्वांना उत्सुकता आहे, अवकाशात काय आहे? यासाठी शास्त्रज्ञ विविध प्रकारचे संशोधन करत असत. दरम्यान, शास्त्रज्ञांनी सूर्यमालेपासून खूप दूर असलेल्या एका नवीन 'सुपर अर्थ' ग्रहाचा शोध लावला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 15, 2025, 08:08 PM IST
New world New Earth

शास्त्रज्ञांनी आपल्या सूर्यमालेपासून खूप दूर असलेल्या एका नवीन सुपर अर्थ ग्रहाचा शोध लावला आहे, ज्याचे नाव TOI-1846b आहे. तो पृथ्वीपेक्षा दुप्पट मोठा आणि चारपट जड आहे. NASA च्या TESS मोहिमेने तो शोधून काढला आहे. हा ग्रह आपल्या ताऱ्याभोवतीची कक्षा 3.93 दिवसात पूर्ण करतो, म्हणून येथे एक वर्ष फक्त चार दिवसांचे आहे.

ही 'सुपर अर्थ' पृथ्वीपेक्षा सुमारे दुप्पट मोठी आणि चारपट जड आहे. हा शोध NASA च्या TESS (ट्रान्झिटिंग एक्सोप्लानेट सर्व्हे सॅटेलाइट) मोहिमेच्या मदतीने करण्यात आला आहे.

शास्त्रज्ञांनी या ग्रहाचे नाव TOI-1846b ठेवले आहे आणि तो पृथ्वीपासून सुमारे 154 प्रकाशवर्षे दूर आहे. या नवीन ग्रहाचा आकार सुमारे 1.792 पृथ्वी त्रिज्या आहे आणि त्याचे वजन पृथ्वीपेक्षा 4.4 पट जास्त आहे.

TOI-1846b बद्दल शास्त्रज्ञांनी काय म्हटले आहे?

TOI-1846 b त्याच्या ताऱ्याभोवतीची कक्षा फक्त 3.93 दिवसांत पूर्ण करतो.

म्हणजेच, त्याचे एक वर्ष फक्त चार दिवस आहे.

ग्रहाच्या पृष्ठभागाचे तापमान सुमारे 568 केल्विन (सुमारे 295°C) असल्याचा अंदाज आहे.

शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा ग्रह पाण्याने समृद्ध असू शकतो, परंतु याची पुष्टी करण्यासाठी अधिक चाचण्यांची आवश्यकता आहे.

शास्त्रज्ञांनी TOI-1846 b ची पुष्टी केवळ TESS डेटानेच नव्हे तर जमिनीवर आधारित रंगीत छायाचित्रण, उच्च-रिझोल्यूशन इमेजिंग आणि स्पेक्ट्रोस्कोपिक निरीक्षणांनी देखील केली आहे.

या ग्रहाची रचना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी रेडियल वेग (RV) निरीक्षणे आवश्यक आहेत, जी MAROON-X सारख्या आधुनिक उपकरणांनी शक्य होऊ शकते.

या ग्रहासाठी TSM (ट्रान्समिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेट्रिक) स्कोअर 47 आहे, जो लहान ग्रहांवर जीवन शोधण्यासाठी 90 च्या आदर्श स्कोअरपेक्षा थोडा कमी आहे.

TOI-1846 बद्दल माहिती

TOI-1846 नावाचा हा ग्रह ज्या तारेभोवती फिरतो तो सूर्याच्या आकाराच्या सुमारे 40% आहे आणि त्याचे वजन देखील 0.42 सौर वस्तुमान आहे.

या ताऱ्याचे पृष्ठभागाचे तापमान 3568 केल्विन आहे आणि त्याचे वय देखील या ग्रहासारखे सुमारे 7.2 अब्ज वर्षे असल्याचे म्हटले जाते.

दुसरा सुपर-अर्थ - HD 20794d

या वर्षाच्या सुरुवातीला, शास्त्रज्ञांनी HD 20794d हा आणखी एक सुपर-अर्थ ग्रह शोधला. तो पृथ्वीपासून 20 प्रकाशवर्षे अंतरावर आहे आणि त्याचे वस्तुमान पृथ्वीपेक्षा सहा पट जास्त आहे.

हा ग्रह सूर्यासारखाच असलेल्या ताऱ्याभोवती फिरतो आणि हा ग्रह राहण्यायोग्य क्षेत्रात आहे, ज्यामुळे तेथे द्रव पाण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे.

त्याची कक्षा वर्तुळाकार नसून लंबवर्तुळाकार आहे, ज्यामुळे तेथे जीवनाच्या शक्यतेवर शंका निर्माण होते. 



Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 



