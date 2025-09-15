संशोधनात सापडले 'सुपर अर्थ', पृथ्वीपेक्षा चारपट अधिक सुंदर, पण इकडे ४ दिवस असतो एक वर्षाचा

शास्त्रज्ञांनी आपल्या सूर्यमालेपासून खूप दूर असलेल्या एका नवीन सुपर अर्थ ग्रहाचा शोध लावला आहे, ज्याचे नाव TOI-1846b आहे. तो पृथ्वीपेक्षा दुप्पट मोठा आणि चारपट जड आहे. NASA च्या TESS मोहिमेने तो शोधून काढला आहे. हा ग्रह आपल्या ताऱ्याभोवतीची कक्षा 3.93 दिवसात पूर्ण करतो, म्हणून येथे एक वर्ष फक्त चार दिवसांचे आहे.
ही 'सुपर अर्थ' पृथ्वीपेक्षा सुमारे दुप्पट मोठी आणि चारपट जड आहे. हा शोध NASA च्या TESS (ट्रान्झिटिंग एक्सोप्लानेट सर्व्हे सॅटेलाइट) मोहिमेच्या मदतीने करण्यात आला आहे.
शास्त्रज्ञांनी या ग्रहाचे नाव TOI-1846b ठेवले आहे आणि तो पृथ्वीपासून सुमारे 154 प्रकाशवर्षे दूर आहे. या नवीन ग्रहाचा आकार सुमारे 1.792 पृथ्वी त्रिज्या आहे आणि त्याचे वजन पृथ्वीपेक्षा 4.4 पट जास्त आहे.
TOI-1846 b त्याच्या ताऱ्याभोवतीची कक्षा फक्त 3.93 दिवसांत पूर्ण करतो.
म्हणजेच, त्याचे एक वर्ष फक्त चार दिवस आहे.
ग्रहाच्या पृष्ठभागाचे तापमान सुमारे 568 केल्विन (सुमारे 295°C) असल्याचा अंदाज आहे.
शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा ग्रह पाण्याने समृद्ध असू शकतो, परंतु याची पुष्टी करण्यासाठी अधिक चाचण्यांची आवश्यकता आहे.
शास्त्रज्ञांनी TOI-1846 b ची पुष्टी केवळ TESS डेटानेच नव्हे तर जमिनीवर आधारित रंगीत छायाचित्रण, उच्च-रिझोल्यूशन इमेजिंग आणि स्पेक्ट्रोस्कोपिक निरीक्षणांनी देखील केली आहे.
या ग्रहाची रचना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी रेडियल वेग (RV) निरीक्षणे आवश्यक आहेत, जी MAROON-X सारख्या आधुनिक उपकरणांनी शक्य होऊ शकते.
या ग्रहासाठी TSM (ट्रान्समिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेट्रिक) स्कोअर 47 आहे, जो लहान ग्रहांवर जीवन शोधण्यासाठी 90 च्या आदर्श स्कोअरपेक्षा थोडा कमी आहे.
TOI-1846 नावाचा हा ग्रह ज्या तारेभोवती फिरतो तो सूर्याच्या आकाराच्या सुमारे 40% आहे आणि त्याचे वजन देखील 0.42 सौर वस्तुमान आहे.
या ताऱ्याचे पृष्ठभागाचे तापमान 3568 केल्विन आहे आणि त्याचे वय देखील या ग्रहासारखे सुमारे 7.2 अब्ज वर्षे असल्याचे म्हटले जाते.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, शास्त्रज्ञांनी HD 20794d हा आणखी एक सुपर-अर्थ ग्रह शोधला. तो पृथ्वीपासून 20 प्रकाशवर्षे अंतरावर आहे आणि त्याचे वस्तुमान पृथ्वीपेक्षा सहा पट जास्त आहे.
हा ग्रह सूर्यासारखाच असलेल्या ताऱ्याभोवती फिरतो आणि हा ग्रह राहण्यायोग्य क्षेत्रात आहे, ज्यामुळे तेथे द्रव पाण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे.
त्याची कक्षा वर्तुळाकार नसून लंबवर्तुळाकार आहे, ज्यामुळे तेथे जीवनाच्या शक्यतेवर शंका निर्माण होते.