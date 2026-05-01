टेबलाखालून करत होती स्पर्श, शरीर संबंधासाठी भारतीय कर्मचाऱ्यावर महिला बॉसची जबरदस्ती, जेपी मॉर्गन प्रकरणात मोठी अपडेट

Lorna Hajdini News : जेपी मॉर्गन चेसमधील एक प्रकरण सध्या चर्चेत पाहायला मिळाले आहे. जेपी मॉर्गन चेस येथील एक महिला सिनियर अधिकारी लोर्ना हजदिनीवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. यासंदर्भात न्यायालयामध्ये खटला देखील चालवला जात आहे, आता हे नेमके प्रकरण काय आहे याबद्दल सविस्तर या लेखामध्ये तुम्हाला वाचता येणार आहे. या प्रकरणामध्ये तक्रार करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे नाव हे लपवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचे नाव हे जॅान डो असे ठेवण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्याने अनेक तक्रारी केल्या आहेत. सोमवारपासून नवा खटला या प्रकरणासंदर्भात सुरु आहे.
लोर्ना हजदिनी हिच्यावर आरोप केल्यानंतर हे प्रकरण न्यूयॉर्कच्या न्यायालयामध्ये सुरु आहे. तक्रारदार कर्मचाऱ्याने लोर्ना हजदिनीवर लैंगिक छळ, वांशिक शिवीगाळ आणि त्याची कारकीर्द उद्ध्वस्त करणार अशी धमकी देखील त्यांनी दिली आहे. 27 एप्रिल रोजी यावर न्यूयॉर्कच्या न्यायालयामध्ये खटला झाला, यावेळी अशी माहिती मिळाली आहे की 2024 मध्ये हे प्रकरण सुरु झाले आहे. 2024 मध्ये तक्रारदार कर्मचारी आणि लोर्ना हजदिनी हे दोघे एकत्र काम करत होते. कर्मचाऱ्याने असेही सांगितले की, एक दिवस ते दोघे काम करत असताना हजदिनी हिने मुद्दाम पेन खाली टाकला आणि जेव्हा कर्मचारी तो पेन उचलायला लागला तेव्हा तिने त्याच्या अंगाला स्पर्श केला.
पुढे त्याने असेही सांगितले की त्याचे सातत्याने ती शोषण करत होती, त्याचबरोबर घाणेरड्या टिपण्या आणि करिअर खराब करण्याच्या धमक्या त्याला देण्यात आल्या होत्या. कर्मचाऱ्याने जेव्हा तिला नकार दिला तेव्हा लोर्ना हजदिनी म्हणाली, तू जर माझ्याशी लवकर संबंध जोडले नाहीस तर मी तुझा नाश करेल अशी धमकी तिने दिली, मी तुझा बॉस आहे हे कधीही विसरू नकोस. त्याचबरोबर त्याला नोकरीवरुन देखील काढून टाकण्याच्या धमक्या कर्मचाऱ्याला देण्यात आल्या होत्या. कर्मचाऱ्याला ब्राउन बॅाय असे म्हटले जात होते त्याचबरोबर अशा लोकांना कंपनी पुढे नेत नाही असाही खुलासा खटल्यामध्ये झाला.
कर्मचाऱ्याने आणखी एक मोठा आरोप केला आहे की लोर्ना हजदिनी ही एक दिवस कर्मचाऱ्याच्या घरी पोहोचली होती. यावेळी तिने कर्मचाऱ्याच्या विरोधात जबरदस्ती संबंध तयार करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी तो कर्मचारी रडायला लागला आणि यावेळी लोर्ना हजदिनी हिने त्याला गप्प राहायला सांगितले आणि त्यानंतर तिने त्याची खिल्ली उडवली. त्यानंतर तिने खिल्ली उडवताना पत्नीबद्दल वांशिक आणि अपमानास्पद काही गोष्टी देखील बोलल्या.
हाजदिनी हिने तिच्या वकिलांमार्फत हे आरोप स्पष्टपणे नाकारले आहेत. 'द पोस्ट'ला दिलेल्या निवेदनात त्यांच्या वकिलांनी म्हटले आहे, "लॉर्ना हे आरोप स्पष्टपणे नाकारतात. त्यांनी या व्यक्तीसोबत कधीही कोणतेही गैरवर्तन केले नाही आणि ज्या ठिकाणी कथित लैंगिक अत्याचार झाला, त्या ठिकाणी त्या कधीही गेल्या नव्हत्या."