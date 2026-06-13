/स्पष्टच दिसतंय! एक असं ठिकाण जिथं वारंवार परततायत UFO; एलियनचा पृथ्वीवर तळ

UFO Virla Video : या ब्रह्मांडात 'आमच्यासारखे आम्हीच' असं मानव म्हणत असला तरीही काही असेही जीव आहेत, किंबहुना त्यांच्याशी संबंधित काही सिद्धांत हे सिद्ध करत आहेत की या ब्रह्मांडात त्यांचंही अस्तित्वं आहे. आभाळाकडे पाहून याबाबतच्या अनेक शंकांचं निरसन होतं. विश्वात बसत नाहीये? नुकतीच घडलेली एक घटना आणि सोशल मीडियावर व्हायरल होत असणारा एक व्हिडीओ पाहून बरेचजण एका दुसऱ्या विश्वातील जीवांच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवायला भाग पडले आहेत.
नुकताच अमेरिकेतून एक असा अहवाल समोर आला आहे, ज्याबाबतचं वास्तव पाहता काही सिद्धांतांवर आणखी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानं पेंटागॉनकडून युएफओसंदर्भातील गोपनीय माहितीचा तपशील जारी करण्यात आला आहे. या तपशीलामध्ये अमेरिकेतील अशा गोपनीय जागांची माहिती आहे जिथं आभाळात अतिशय रहस्यमयीरित्या लुकलुकणारे गोळे परतताना दिसतात आणि हे तारे नाहीयेत. कोणा सामान्य नागरिकाच्या दाव्यावरून नव्हे तर एका एफबीआय हेराच्या प्रत्यक्ष अनुभवानंतर ही माहिती समोर आली आहे.
पेंटागॉन, एफबीआय आणि सीआयएनं जारी केलेल्या 72 फाईलींमधील माहितीनुसार ही घटना उत्तर पूर्व अमेरिकेच्या दूरवर असणाऱ्या एका तलावापाशी घडली. या जागेचं नाव मात्र गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आलं. 2021 पासून या क्षेत्रात वास्तव्यास असणाऱ्या एका नागरिकानं आभाळात सतत काही प्रकाश, लुकलुकणाऱ्या गोष्टी दिसत असल्याचं पाहिलं. पुरावा म्हणून त्यानं काही व्हिडीओसुद्धा चित्रीत केले, शेअरही केले. ज्यामध्ये आकाशात चमकणारी वर्तुळं दिसत आहेत. हवेत विखुरलेला हा उजेड एका क्षणाला दिसेनासाही होतोय. हे एलियन किंवा त्यांच्या उडत्या तबकड्या तर नाहीत?
एलियन, परग्रहावरील हे जीव यांच्याबाबत आकापर्यंत बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या गेल्या. त्यासंदर्भातील परीक्षणंसुद्धा झाली. मात्र, अमेरिकेतील हे एक असं ठिकाण आहे जिथं हा प्रकाश सातत्यानं परतताना दिसला. 20024 मध्ये एफबीआयचं एक पथक परिक्षणासाठी घटनास्थळी पोहोचलं तेव्हा तिथं अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला. अहवालात अधिकाऱ्यांनी नमूद केल्यानुसार त्यांनी स्वत: तिथं एक पांढरा उजेड पाहिला. जो दर दीड सेकंदारा इथंतिथं गिसत होता आणि एकाएची दिसेनासा झाला. यानंतर अचानक झुडपांमागे लाल आणि पांढऱ्या रंगाचा उजेड दिसू लागला, तो एका वर्तुळात फिरत होता आणि पुन्हा दिसेनासा झाला होता.
प्रत्यक्षदर्शींच्या अनुभवाचा उल्लेखही पेंटागॉनच्या या अहवालामध्ये आहे. जिथं लाल रंगाच्या वर्तुळाचा संदर्भ आढळतो ज्याच्या केंद्रस्थानी बराच उजेड दिसला होता. एका प्रत्यक्षदर्शीच्या माहितीनुसार अधिकाऱ्यांनी आपल्या जीवनात कधीच इतका गडद, सुरेख लाल रंग पाहिला नव्हता. त्या लाल वर्तुळासोबतच मागून एक पांढरं वर्तुळसुद्धा आलं आणि ते प्रचंड वेगानं पुढे गेले. तपास अधिकाऱ्यांनुसार या घटनांना "ट्रायंगल ऑर्ब्स" (Triangle Orbs) किंवा "ऑर्ब्स ओवर द पॉन्ड" अशी सांकेतिक नावं देण्यात आली आहेत.
New drop: https://t.co/kWE5tvdY9H— The White House (@WhiteHouse) June 12, 2026
FBI-UAP-PR003, “ORBS OVER THE POND,” 2024 pic.twitter.com/i9vUWnspQ4
FBI-UAP-PR004, “NORTHEASTERN ORB SIGHTING,” 2025 https://t.co/QPPR06prnH pic.twitter.com/ssRMxK8YAM— The White House (@WhiteHouse) June 12, 2026
इतके व्हिडीओ आणि एफबीआय अधिकाऱ्यांची माहिती असूनही अमेरिकी यंत्रणांना हे कोडं सोडवता आलेलं नाही. यासाठी तपास यंत्रणांनी ड्रोन, मिलिटरी टेस्टिंग किंवा प्रँकचच्या सिद्धांताचाही विचार केला, मात्र त्यांना कोणताही अंतिम निष्कर्ष सापडला नाही. इथं जवळपास लष्करी तळ नसल्यानं त्याबाबतच्या शक्यता कमीच आहेत. त्यामुळं आता याबाबत नेमका कोणता उलगडा होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.