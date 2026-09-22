/आधी त्यांनी मिठी मारली अन् मग Kiss केलं...; मलायका आणि नवम यांच्या मृत्यूविषयीचा मोठा खुलासा

न्यूयॉर्कमधील लोअर मॅनहॅटन येथील स्प्रिंग स्ट्रीट सबवे स्टेशनवर 24 वर्षीय भारतीय वंशाची महिला आणि तिच्या मित्राचा मृत्यू ट्रेनच्या धडकेत मृत्यू झाला. या घटनेचा धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. मलायका चित्रे आणि नवम कौल असं त्या दोघांची नावं होती. त्यादिवशी नेमकं काय घडलं होतं, याबद्दल मोठा खुलासा झाला आहे.
मलायका चित्रे आणि नेपाळी मित्र नवम कौल यांच्या मृत्यूसंदर्भात न्यूयॉर्क पोस्टमध्ये नवीन माहिती समोर आली आहे. न्यूयॉर्क पोस्टनुसार भीषण अपघाताच्या पूर्वी ते दोघे सबवे प्लॅटफॉर्मवर एकमेकांना मिठी मारताना आणि नंतर कीस करताना दिसले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ट्रेन येण्याच्या काही वेळापूर्वी ते एकमेकांच्या अगदी जवळ उभे होते. तेव्हाच एका क्षणी नवम कौल याचा अचानक तोल गेला आणि तो रेल्वे रुळांवर पडला. ज्यामुळे त्याच्या डोक्याला दुखापत झाली.
नवम पडला आणि त्याला दुखापत झाली हे पाहून मलायका चित्रे त्याच्या मदतीसाठी रुळांवर उतरली. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ट्रेन येण्याच्या काही वेळापूर्वी हे दोघे रेल्वे रुळावर बसलेले दिसले. दरम्यान ट्रेन चालकाला ब्रेक लावून अपघात टाळण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. दुसरीकडे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या घटनेची चौकशी करणारे पासकर्त्यांना सध्या तरी ही आत्महत्या असल्याचे वाटत नाही.
COUPLE REFUSE TO MOVE as TRAIN BEARS DOWN on MANHATTAN SUBWAY TRACKS — BOTH KILLED pic.twitter.com/MdDKSbnOL9— RT (@RT_com) September 13, 2026
अहवालानुसार, मलायका चित्रे आणि नवम कौल हे जुने मित्र होते असं तपासात समोर आल आहे. ते अमेरिकेतील सेंट्रल जर्सीमध्ये एकमेकांच्या घरापासून चालत जाण्याच्या अंतरावर लहानाचे मोठे झाले आहेत. त्यांच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, त्यांनी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी रटगर्स विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली होती. अहवालात नवम कौलच्या बालपणीच्या मित्राचे वडील, रजनीकांत पिपलिया यांनी सांगितलं की, नवम आणि मलायका एकाच वातावरणात लहानाचे मोठे झाले आहेत.