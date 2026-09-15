/अमली पदार्थांचे व्यसन, अपघात की...? न्यूयॉर्कमधील सबवे ट्रेनच्या धडकेत भारतीय वंशाची तरूणी अन् तिच्या मित्राचा मृत्यू, थरारक VIDEO

न्यूयॉर्कमधील लोअर मॅनहॅटन येथील स्प्रिंग स्ट्रीट सबवे स्टेशनवर एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 24 वर्षीय भारतीय वंशाची महिला आणि तिच्या मित्राचा मृत्यू ट्रेनच्या धडकेत मृत्यू झाला आहे. या घटनेचा अंगावर काटा आणणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये ते दोघे मॅनहॅटन स्टेशनवर रेल्वे रुळावर बसलेले दिसत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार मलायका चित्रे आणि नवम कौल हे नुकतेच रटगर्स विद्यापीठातून पदवीधर झालेले आहेत. हे पहाटे ३ वाजल्यानंतर लोअर मॅनहॅटनमधील स्प्रिंग स्ट्रीट स्टेशनवर रुळांवर व्हिडीओमध्ये दिसले आहेत. तेव्हा दक्षिणेकडे जाणारी क्रमांक ४ ची ट्रेन स्टेशनवर समोरून आली आणि या दोघांना धडक दिली.
COUPLE REFUSE TO MOVE as TRAIN BEARS DOWN on MANHATTAN SUBWAY TRACKS — BOTH KILLED pic.twitter.com/MdDKSbnOL9— RT (@RT_com) September 13, 2026