/धक्कादायक! नवजात बाळांच्या दुधात शिसे मिसळल्याचा संशय; हजारो आई-वडील मुलांना घेऊन रुग्णालयात, एकच खळबळ

एका नामांकित औषध निर्मिती कंपनीने नवजात बालकांसाठी तयार केलेल्या डबाबंद दुधामध्ये शिसेचे (Lead) प्रमाण जास्त आढळल्याच्या वृत्तानंतर चीनमध्ये खळबळ उडाली आहे. यानंतर, मोठ्या संख्येने पालक आपल्या नवजात बालकांना वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयाच्या दिशेने धाव घेत आहेत. चिंताग्रस्त पालक यासंदर्भात सरकारकडून स्पष्टीकरण मागत आहेत. तसंच आपल्या मुलांच्या आरोग्याबाबत खात्रीची मागणी करत आहेत. पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर चिंता निर्माण झाली आहे.
मकाऊमधील अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांना नवजात बालकांसाठी असलेल्या 'फ्रिसोलाक प्रेस्टिज स्टेज 1' (800 ग्रॅम) या डबाबंद दुधाच्या एका विशिष्ट बॅचमध्ये शिसेचे प्रमाण सामान्य मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आल्यावर ही बाब उघडकीस आली. त्यानंतर, मकाऊ प्रशासनाने यासंदर्भात एक सूचना (अलर्ट) जारी केली. या सूचनेची दखल घेत, हाँगकाँगच्या 'सेंटर फॉर फूड सेफ्टी'ने शनिवारी तातडीने पावले उचलली आणि संबंधित कंपनीला उत्पादनाची ही विशिष्ट बॅच बाजारातून परत मागवण्यास सांगितलं.
'साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट' (SCMP) च्या वृत्तानुसार, ही माहिती समोर येताच लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. हाँगकाँगमधील चिंताग्रस्त पालकांनी आपल्या नवजात बाळांना घेऊन रुग्णालयाच्या दिशेने धाव घेतली. या परिस्थितीमुळे चिंतेत असलेल्या एका महिलेने सांगितलं की, तिचे पाच महिन्यांचे बाळ संबंधित बॅचमधील दूध पीत होते. तिने सांगितलं की, या धोक्याची सूचना मिळताच तिने त्वरित आपल्या बाळाला डॉक्टरांकडे नेलं. खबरदारीचा उपाय म्हणून बाळाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तेथील वैद्यकीय कर्मचारी बाळाच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत.
या धोक्याच्या इशाऱ्यामुळे हाँगकाँगमध्ये लोकांची चिंता वाढली आहे. सोशल मीडियावरील पोस्ट्सद्वारे युजर्स आपली चिंता व्यक्त करत आहेत. एका युजरने लिहिलं की, "समजा मी हा ब्रँड बदलून दुसऱ्या ब्रँडचे लहान मुलांचे दूध वापरायला सुरुवात केली, तरी तो ब्रँड सुरक्षित आहे हे मला कसे समजेल? पुढच्या वेळी ज्या उत्पादनात दोष आढळेल, तेच उत्पादन माझा निवडलेला ब्रँड नसेल, याची काय खात्री?"
अशाच एका पोस्टमध्ये एका महिलेने म्हटलं आहे, "माझी मुलगी जन्मापासून 'फ्रिसोलाक प्रेस्टिज स्टेज 1' (Frisolac Prestige Stage 1) हे दूध घेत आहे. मला तिचे दूध त्वरित बदलायचे आहे, पण पूर्णपणे सुरक्षित असा कोणता ब्रँड निवडावा, हे मला समजत नाहीये."
मिळालेल्या माहितीनुसार, चीनमध्ये विकल्या जाणाऱ्या कॅन्ड (डब्यातील) दुधाच्या या लोकप्रिय ब्रँडची निर्मिती 'रॉयल फ्रिसलँडकॅम्पिना' (Royal FrieslandCampina) या नामांकित कंपनीद्वारे केली जाते. कंपनीने या प्रकरणाबाबत स्पष्टीकरण दिले असून, त्यांनी केलेल्या थर्ड पार्टी चाचण्यांमध्ये संबंधित बॅच पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचं आढळून आल्याचं नमूद केलं आहे. तरीही, अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यानंतर ती विशिष्ट बॅच परत मागवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
हाँगकाँगचे आरोग्य अधिकारी सध्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यांनी पालकांना घाबरून न जाण्याचा सल्ला दिला असून, दुधाचा पर्यायी प्रकार निवडण्यापूर्वी पात्र बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यास सांगितले आहे. असे असले तरी, पालकांची चिंता कायम आहे; आपल्या मुलांच्या आरोग्याबाबत निश्चिंत राहता यावे यासाठी ते सरकारकडून ठोस ग्वाही मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.