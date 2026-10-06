/मोठी बातमी! उड्डाणानंतर विमान अचानक रडारवरून गायब अन् थेट नदीजवळ कोसळलं, पायलटसह सर्व प्रवाशांचा मृत्यू

एक मोठी विमान दुर्घटना समोर आली असून लष्करी विमान कोसळल्यामुळे ३२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना नायजेरियामधील नैऋत्येकडील ओंडोमध्ये घडली आहे. राष्ट्राध्यक्ष बोला टिनुबू यांचे कार्यालय आणि नायजेरियन हवाई दलाने या अपघाताची माहिती देताना सांगितलं की, हा अपघात स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास झाला. तर हे विमान इग्बोकोडा परिसराजवळ कोसळले. एटीआर-४२ हे विमान बेनिन सिटीहून लागोसकडे एका 'नियमित मोहिमेवर' जात असताना ही दुर्घटना घडली. विमानात एकूण २५ प्रवासी आणि ७ कर्मचारी होते.
हवाई वाहतूक मंत्री फेस्टस केयामो यांनी सांगितलंय की, विमान एका नौदल तळाजवळ कोसळले. सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास विमान रडारवरून गायब झाले.त्यानंतर त्याचा ढिगारा नौदल तळाजवळ सापडला. अपघातानंतर बचाव आणि आपत्कालीन पथकांनी परिसरात शोध सुरू केला. सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये नदीजवळ लोकांची गर्दी आणि आपत्कालीन पथके बोटीने शोध घेत असल्याचे दिसत होते.
A Nigerian Air Force ATR-42 maritime patrol aircraft (NGR 931) carrying 25 passengers and 7 crew members crashed in swampy area of Ilaje, Igbokoda, Ondo state. https://t.co/H4I6ejbhs6— marknehpets (@mapkpets) October 5, 2026
एका स्थानिक रहिवाशाने अपघाताच्या वेळी मोठा आवाज ऐकल्याचे सांगितले, जो त्यांना सुरुवातीला मेघगर्जनेचा आवाज वाटला. जवळच्या दलदलीच्या भागात मासेमारी करणाऱ्या एका व्यक्तीने नौदल तळ आणि स्थानिकांना अपघाताची माहिती दिली. या दुःखद अपघातानंतर, राष्ट्राध्यक्ष बोला टिनुबू यांनी नायजेरियन हवाई दलाला विमान अपघाताचे कारण निश्चित करण्यासाठी तातडीने सखोल चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि, अपघाताचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.