  • नीरव मोदीला भारतात आणणार? CBI टीम लंडनमध्ये दाखल; आर्थर रोडमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था

नीरव मोदीला भारतात आणणार? CBI टीम लंडनमध्ये दाखल; आर्थर रोडमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था

Nirav Modi extradition to India: पंजाब नॅशनल बँकेच्या कोट्यवधींचा घोटाळा करुन फरार झालेला नीरव मोदी याला लवकरच भारतात आणलं जाण्याची शक्यता आहे. नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणात आता फक्त एकच कायदेशीर अडथळा असून त्यानंतर नीरव मोदीला भारतात आणलं जाऊ शकतं.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 15, 2026, 09:31 AM IST
नीरव मोदीला भारतात आणणार? CBI टीम लंडनमध्ये दाखल; आर्थर रोडमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था

Nirav Modi extradition to India: पंजाब नॅशनल बँकेच्या कोट्यवधींचा घोटाळा करुन फरार झालेला नीरव मोदी याला लवकरच भारतात आणलं जाण्याची शक्यता आहे. नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणात आता फक्त एकच कायदेशीर अडथळा आहे. हा अडथळादेखील दूर होऊ शकतो. नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाच्या विरोधातील याचिकेवर जवळपास दोन आठवडे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. जर ही याचिका फेटाळण्यात आली तर त्याला भारतात आणलं जाऊ शकतं. 

बंद दरवाजाआड सुनावणी होणार

यादरम्यान युरोपिअन कोर्टाने नीरव मोदीला अनामिकता मंजूर केली आहे, ज्यामुळे सुनावणी आता बंद दाराआड होत आहे. फ्रान्सच्या स्ट्रासबर्ग येथील न्यायालयाने म्हटलं की, न्यायालय नीरव मोदी प्रकरणाला गोपनीय ठेवेल आणि बंद दरवाजाआड त्याची सुनावणी केली जाईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार, या निर्णयानंतर फरार नीरव मोदी प्रकरण आता सार्वजनिक होणार नाही. मात्र या सुनावणीचा निर्णय त्याचं भवितव्य ठरवणार आहे. 

नीरव मोदीला ओळख गुप्त ठेवण्याची परवानगी

ECHR च्या माध्यम कार्यालयाने पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "ज्या प्रकरणांमध्ये याचिकाकर्त्याला आपली ओळख गुप्त ठेवण्याची (अनामिकतेची) परवानगी दिली जाते आणि खटल्याची कागदपत्रे गोपनीय असतात, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय कोणतीही माहिती सार्वजनिक करत नाही".

याचिका फेटाळण्यात आली तर प्रत्यार्पण होणार

सूत्रांच्या माहितीनुसार, जवळपास दोन आठवडे ECHR नीरव मोदीच्या याचिकेवर सुनावणी करु शकतं. यादरम्यान सीबीआयची बाजूही ऐकली जाईल. ज्यानंतर अंतिम निर्णय दिला जाऊ शकतो. जर याचिका फेटाळण्यात आली तर ब्रिटनमधून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात असलेला शेवटचा अडथळाही दूर होईल. नीरव मोदी सध्या लंडनमधील वेंड्सवर्थ जेलमध्ये बंद आहे. 

प्रत्यार्पणाविरोधातील नीरव मोदीची याचिका फेटाळण्यात आली होती

मार्च महिन्यात, 'हाय कोर्ट ऑफ जस्टिस'ने मोदींच्या प्रत्यार्पणाविरोधातील खटला पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, नीरव मोदीला भारतात पाठवल्यास त्यांच्यावर छळ होण्याची शक्यता असल्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या चिंता, भारत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळे आता दूर झाल्या आहेत.

यानंतर नीरव मोदीने ब्रिटनमध्ये उपलब्ध असलेले सर्व कायदेशीर मार्ग संपले होते. यानंतर त्याने मानवाधिकार न्यायालयात धाव घेतली. 55 वर्षीय नीरव मोदी, 19 मार्च 2019 पासून यूकेमध्ये कोठडीत आहे.

भारतात 'फरार' घोषित करण्यात आलेल्या मोदीवर, 'पंजाब नॅशनल बँके'मध्ये सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. काका मेहुल चोक्सीच्या सोबतीने हा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. मेहुल चोक्सी सध्या बेल्जियममधील कारागृहात अटकेत आहे. दरम्यान नीरव मोदीला भारतात आणल्यानंतर आर्थर रोड जेलमध्ये ठेवलं जाणार आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

