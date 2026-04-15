नीरव मोदीला भारतात आणणार? CBI टीम लंडनमध्ये दाखल; आर्थर रोडमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था

Nirav Modi extradition to India: पंजाब नॅशनल बँकेच्या कोट्यवधींचा घोटाळा करुन फरार झालेला नीरव मोदी याला लवकरच भारतात आणलं जाण्याची शक्यता आहे. नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणात आता फक्त एकच कायदेशीर अडथळा आहे. हा अडथळादेखील दूर होऊ शकतो. नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाच्या विरोधातील याचिकेवर जवळपास दोन आठवडे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. जर ही याचिका फेटाळण्यात आली तर त्याला भारतात आणलं जाऊ शकतं.
यादरम्यान युरोपिअन कोर्टाने नीरव मोदीला अनामिकता मंजूर केली आहे, ज्यामुळे सुनावणी आता बंद दाराआड होत आहे. फ्रान्सच्या स्ट्रासबर्ग येथील न्यायालयाने म्हटलं की, न्यायालय नीरव मोदी प्रकरणाला गोपनीय ठेवेल आणि बंद दरवाजाआड त्याची सुनावणी केली जाईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार, या निर्णयानंतर फरार नीरव मोदी प्रकरण आता सार्वजनिक होणार नाही. मात्र या सुनावणीचा निर्णय त्याचं भवितव्य ठरवणार आहे.
ECHR च्या माध्यम कार्यालयाने पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "ज्या प्रकरणांमध्ये याचिकाकर्त्याला आपली ओळख गुप्त ठेवण्याची (अनामिकतेची) परवानगी दिली जाते आणि खटल्याची कागदपत्रे गोपनीय असतात, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय कोणतीही माहिती सार्वजनिक करत नाही".
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जवळपास दोन आठवडे ECHR नीरव मोदीच्या याचिकेवर सुनावणी करु शकतं. यादरम्यान सीबीआयची बाजूही ऐकली जाईल. ज्यानंतर अंतिम निर्णय दिला जाऊ शकतो. जर याचिका फेटाळण्यात आली तर ब्रिटनमधून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात असलेला शेवटचा अडथळाही दूर होईल. नीरव मोदी सध्या लंडनमधील वेंड्सवर्थ जेलमध्ये बंद आहे.
मार्च महिन्यात, 'हाय कोर्ट ऑफ जस्टिस'ने मोदींच्या प्रत्यार्पणाविरोधातील खटला पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, नीरव मोदीला भारतात पाठवल्यास त्यांच्यावर छळ होण्याची शक्यता असल्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या चिंता, भारत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळे आता दूर झाल्या आहेत.
यानंतर नीरव मोदीने ब्रिटनमध्ये उपलब्ध असलेले सर्व कायदेशीर मार्ग संपले होते. यानंतर त्याने मानवाधिकार न्यायालयात धाव घेतली. 55 वर्षीय नीरव मोदी, 19 मार्च 2019 पासून यूकेमध्ये कोठडीत आहे.
भारतात 'फरार' घोषित करण्यात आलेल्या मोदीवर, 'पंजाब नॅशनल बँके'मध्ये सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. काका मेहुल चोक्सीच्या सोबतीने हा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. मेहुल चोक्सी सध्या बेल्जियममधील कारागृहात अटकेत आहे. दरम्यान नीरव मोदीला भारतात आणल्यानंतर आर्थर रोड जेलमध्ये ठेवलं जाणार आहे.