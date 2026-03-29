No Kings Protest : अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या विरोधी संताप शिगेला! 'नो किंग्स' आंदोलनात रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात जनता आपला राग व्यक्त करताना दिसत आहे. No Kings आंदोलनामार्फत मोठ्या प्रमाणात राग व्यक्त केला जात आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे राजकीय आंदोलन असल्याच म्हटलं जात आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 29, 2026, 09:50 AM IST
US NO King Protest : आज संपूर्ण जगाचं लक्ष हे मध्य पूर्वेकडे लागून राहिलं आहे. युद्धभूमीवरील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत चालली आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या हल्ल्यात इराण देखील आखाती देशांवर निशाणा साधत आहे. मात्र यावेळी हा ताण-तणाव फक्त सीमा रेषांपर्यंत मर्यादित राहिलेला नाही. याचा सर्वात मोठा परिणाम हा साता समुद्रापार अमेरिकेतही पाहायला मिळत आहे. 

अमेरिकेत जी भयावह स्थिती आहे ती आपण या अगोदर क्वचितच पाहिली असेल. शनिवारी संपूर्ण अमेरिकेत No Kings आंदोलनाचे बॅनर पाहायला मिळाले. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांची युद्धनीति आणि सध्याची देशाची परिस्थिती पाहून नाराज झालेले नागरिक अमेरिकेच्या रस्त्यावर उतरल्याचे दिसत होते. सीएनएनच्या रिपोर्टनुसार, राष्ट्रपती टॅम्प यांच्या विरोधात सुरु असलेलं हे देशव्यापी असा सर्वात मोठे आणि तिसरं आंदोलन आहे. 

आंदोलकांचं स्पष्ट म्हणणं आहे की,ट्रम्प प्रशासनाची धोरणे, गगनाला भिडणारी महागाई आणि इराणसोबतचे अविचारी युद्ध देशाला उद्ध्वस्त करत आहेत. विशेष म्हणजे, ही आंदोलने केवळ डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बालेकिल्ल्यांमध्येच नव्हे, तर पारंपरिकरित्या रिपब्लिकन (ट्रम्प यांचा पक्ष) मानल्या जाणाऱ्या राज्यांमध्येही झाली. शहरांपासून ते गावांपर्यंत, लोक फलक घेऊन, घोषणाबाजी करत आणि संगीत व नृत्याच्या माध्यमातून आपला निषेध नोंदवत आहेत.

अमेरिकेत 3100 ठिकाणी आंदोलन

न्यूयॉर्क शहरापासून ते आयडाहोमधील ड्रिग्स या लहान शहरापर्यंत आंदोलनकर्त्यांनी आपला विरोध दर्शवला. न्यूयॉर्कची लोकसंख्या अंदाजे 85 लाख आहे, तर ड्रिग्सची लोकसंख्या 2000 पेक्षा कमी आहे. आयोजकांनी सांगितले की, जूनमधील पहिल्या फेरीत 50 लाखांहून अधिक आणि ऑक्टोबरमध्ये 70 लाखांहून अधिक लोक सहभागी झाले होते. या शनिवारी 90 लाख लोक येतील अशी त्यांना अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात किती लोक आले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आयोजकांच्या मते, सर्व 50 राज्यांमध्ये 3100 हून अधिक कार्यक्रमांची नोंदणी झाली. ही संख्या ऑक्टोबरपेक्षा 500 ने जास्त आहे.

ट्रम्प यांची उडवली खिल्ली 

कॅन्ससच्या टोपेका येथील एका आंदोलनात, लोक 'फ्रॉग किंग' आणि लहानपणीच्या ट्रम्प यांची नक्कल करताना दिसले. एका महिलेने 'कॅट्स अगेन्स्ट ट्रम्प' असे लिहिलेला फलक घेऊन 32 किलोमीटरचा प्रवास करून निदर्शने केली. ती म्हणाली, "ट्रम्प प्रशासनाबद्दलच्या अनेक गोष्टी मला खटकतात, पण या निदर्शनामुळे मला खूप आशा वाटते." मिनेसोटामधील आंदोलनांचे एक प्रमुख आकर्षण म्हणजे दिग्गज गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, ज्यांनी 'स्ट्रीट्स ऑफ मिनियापोलिस' हे गाणे गायले. हे गाणे त्यांनी फेडरल एजंट्सकडून मारल्या गेलेल्या रेनी गुड आणि ॲलेक्स प्रिटी यांच्या मृत्यूच्या प्रतिक्रियेत लिहिले होते. हे गाणे ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर स्थलांतर धोरणांचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो मिनेसोटन नागरिकांनाही समर्पित होते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

No Kings Protest USDonald Trump Policies 2026US Iran War ProtestAnti-Trump RalliesUS Election 2026 Impact

