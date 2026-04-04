महागाई-बेरोजगारी गगनाला भिडतेय, खाण्याचे 12 वाजलेत; तरीही पाकिस्तानात दरवर्षी 62000000 लाख मुलांचा जन्म

Pakistan Population Hike: पाकिस्तानमध्ये गरिबी, बेरोजगारी आणि महागाई या सर्व गोष्टी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. पाकिस्तानच्या ७९ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच अशी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशभरात कुठेही पाहिले तरी, एक प्रकारचे 'नरकचरा'च दिसतो. दरम्यान, पाकिस्तानच्या लोकसंख्येबद्दल एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 4, 2026, 10:23 PM IST
Pakistan Population Explosion: पाकिस्तानमध्ये लोकसंख्या विस्फोट होत आहे. देशाचा जन्मदर आणि लोकसंख्या दोन्ही प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. एका ताज्या अहवालानुसार, पाकिस्तानी नागरिक दरवर्षी ६२ लाखांहून अधिक मुलांना जन्म देत आहेत. पाकिस्तानच्या आरोग्य विभागाच्या या अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. पाकिस्तानचे 'वझीर-ए-आझम', पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारच्या याच अहवालात अशीही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे की, पाकिस्तान पुढील पाच वर्षांत इंडोनेशियाला मागे टाकून जगातील चौथा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनेल. या ताज्या सरकारी अहवालामुळे अनेक सरकारी विभागांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

लोकसंख्या वाढीवर निर्णय नाही 

या आरोग्य विभागाच्या अहवालामुळे विविध सरकारी विभागांमध्ये खळबळ उडाली आहे. खरे तर, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या लोकसंख्येच्या भाराने आधीच ताणलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्याची शक्यता दिसत नाही. सध्याच्या लोकसंख्येला मूलभूत सुविधा पुरवण्याबद्दल चिंता असूनही, पाकिस्तानी नागरिक मोठ्या संख्येने मुलांना जन्म देत आहेत.

पाकिस्तानचा प्रजनन दर

पाकिस्तानची वाढती लोकसंख्या अशांत आहे आणि तेथील नैसर्गिक संसाधने उद्ध्वस्त झाली आहेत. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने पाकिस्तान जगातील 33 वा सर्वात मोठा देश आहे, परंतु लोकसंख्येच्या बाबतीत तो पाचव्या स्थानावर पोहोचला आहे. एका अंदाजानुसार, पाकिस्तानची लोकसंख्या अंदाजे 26 कोटी झाली आहे. पुढील 25 वर्षांत ती 45 कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. दक्षिण आशियातील इतर कोणत्याही देशाने इतकी जास्त लोकसंख्या वाढ अनुभवलेली नाही. एका लहान देशातील एवढी मोठी लोकसंख्या वाढ एक मोठे संकट निर्माण करू शकते. ही परिस्थिती यासाठी आहे कारण, पाकिस्तानमधील एका अहवालानुसार, 2025 मध्ये पाकिस्तानचा प्रजनन दर 3.6 टक्के होता, जो भारतापेक्षा खूप जास्त आहे. 2026 मध्ये पाकिस्तानचा प्रजनन दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

महागाई आणि कुपोषणाचे प्रमाणही वाढलं

पाकिस्तानी मीडिया 'डॉन'नुसार, या प्रचंड लोकसंख्या विस्फोटाचा प्रत्येक क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे. एकीकडे मुले कुपोषित आहेत, तर दुसरीकडे इस्लामाबादमधील महागाई आणि बेरोजगारीचे दरही अभूतपूर्व पातळीवर आहेत. पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी कराची, पंजाबमधील लाहोर आणि रावळपिंडीसह डझनभर शहरे, अगदी माफक पाऊस पडूनही दरवर्षी बेटांसारखी ओसाड पडतात. पाकिस्तानमधील सोशल मीडियावर अनेक लोक असंतुलित लोकसंख्या वाढीबद्दल विचित्र व्हिडिओ आणि मीम्स तयार करून स्वतःच्याच सरकारची खिल्ली उडवत आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

