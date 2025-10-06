English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Nobel Prize Winners 2025 : वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर, कुणाला आणि कोणत्या संशोधनाला देण्यात आला

2025 च्या नोबेल पारितोषिकांची घोषणा सोमवारी वैद्यकशास्त्रातील पुरस्काराने सुरू झाली. कोणत्या कार्यासाठी वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक कोणाला मिळाले ते जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 6, 2025, 04:13 PM IST
Nobel Prize

सोमवारी पहिला नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. वैद्यकीय क्षेत्रातील तीन डॉक्टरांना संयुक्तपणे हा सन्मान देण्यात आला आहे. अमेरिकेतील सिएटल येथील मेरी ई. ब्रुंको, सॅन फ्रान्सिस्को येथील फ्रेड रॅम्सडेल आणि जपानमधील शिमोन साकागुची यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. ब्रुंको इन्स्टिट्यूट ऑफ सिस्टम्स बायोलॉजीशी संबंधित आहेत, तर रॅम्सडेल सोनोमा बायोथेरप्यूटिक्सशी संबंधित आहेत आणि साकागुची जपानमधील ओसाका विद्यापीठात कार्यरत आहेत.

नोबेल पुरस्काराच्या एक्स हँडलवर एक पोस्ट शेअर करून ही माहिती शेअर करण्यात आली. पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "मेरी ई. ब्रुंको आणि फ्रेड रॅम्सडेल आणि जपानमधील शिमोन साकागुची यांनी रोगप्रतिकारक शक्ती कशी नियंत्रित केली जाते यावर संशोधन केले आहे. परिधीय रोगप्रतिकारक सहनशीलतेशी संबंधित त्यांच्या शोधांसाठी तिघांनाही सन्मानित करण्यात आले आहे."

पुढे त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्या संशोधनामुळे नवीन क्षेत्रात मार्ग खुला झाला आहे. यामुळे रोगांवर उपचार चांगल्या पद्धतीने केले जातील. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
nobel prize 2025 winners listnobel peace prize winners 2025nobel peace prize 2025nobel prize winners in indiashimon sakaguchi

