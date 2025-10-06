Nobel Prize Winners 2025 : वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर, कुणाला आणि कोणत्या संशोधनाला देण्यात आला

सोमवारी पहिला नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. वैद्यकीय क्षेत्रातील तीन डॉक्टरांना संयुक्तपणे हा सन्मान देण्यात आला आहे. अमेरिकेतील सिएटल येथील मेरी ई. ब्रुंको, सॅन फ्रान्सिस्को येथील फ्रेड रॅम्सडेल आणि जपानमधील शिमोन साकागुची यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. ब्रुंको इन्स्टिट्यूट ऑफ सिस्टम्स बायोलॉजीशी संबंधित आहेत, तर रॅम्सडेल सोनोमा बायोथेरप्यूटिक्सशी संबंधित आहेत आणि साकागुची जपानमधील ओसाका विद्यापीठात कार्यरत आहेत.
नोबेल पुरस्काराच्या एक्स हँडलवर एक पोस्ट शेअर करून ही माहिती शेअर करण्यात आली. पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "मेरी ई. ब्रुंको आणि फ्रेड रॅम्सडेल आणि जपानमधील शिमोन साकागुची यांनी रोगप्रतिकारक शक्ती कशी नियंत्रित केली जाते यावर संशोधन केले आहे. परिधीय रोगप्रतिकारक सहनशीलतेशी संबंधित त्यांच्या शोधांसाठी तिघांनाही सन्मानित करण्यात आले आहे."
पुढे त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्या संशोधनामुळे नवीन क्षेत्रात मार्ग खुला झाला आहे. यामुळे रोगांवर उपचार चांगल्या पद्धतीने केले जातील.