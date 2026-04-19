  युद्धाचा भकडा उडाला असताना उत्तर कोरियाचे हुकुमशाह किम जोंग उन यांच्या एका कृत्यामुळे जगात खळबळ! असं केले तरी काय?

युद्धाचा भकडा उडाला आहे.  उत्तर कोरियाचे हुकुमशाह किम जोंग उन यांच्या एका कृत्यामुळे जगात खळबळ उडाली आहे. 19 दिवसांत 4 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे  डागली आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 19, 2026, 05:25 PM IST
North Korea Ballistic Missile Launch: उत्तर कोरियाचे हुकुमशाह किम जोंग उन यांच्या  एका कृत्यामुळे जगात खळबळ माजली आहे.  उत्तर कोरिया 19 दिवसांत 4 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली आहेत.  उत्तर कोरियाच्या या चिथावणीखोर कृतीमुळे पुन्हा एकदा जागाची चिंता वाढली आहे. किम जोंग उन यांच्या सैन्याने रविवारी सकाळी आणखी एक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागले. उत्तर कोरियाने केलेली या वर्षातील सातवी आणि एप्रिल महिन्यातील चौथी क्षेपणास्त्र चाचणी आहे.  उत्तर कोरिया सातत्याने अशा प्रकारे क्षेपणास्त्रे चाचण्या करुन जगाला आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

उत्तर कोरिया क्षेपणास्त्र डागल्यानंतर सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.  क्षेपणास्त्र चाचण्यानंतर जपान आणि दक्षिण कोरियाने  सुरक्षा वाढवली आहे. दोन्ही देशांमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. जपान  सरकार कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. शत्रूच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष असल्याचे जपानचे पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांनी सांगितले.  

जपान सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार  ही क्षेपणास्त्रे उत्तर कोरियाच्या पूर्व किनारपट्टीवरील शहर सिनपो येथून डागण्यात आली . पंतप्रधान ताकाइची यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर याबाबतची माहिती शेअर केली आहे. सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास समुद्रात ही क्षेपणास्त्रे  डागण्यात आली. जपानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेर (EEZ) ही क्षेपणास्त्रे पडली.  क्षेपणास्त्रे जपानच्या सीमेबाहेर पडली असली तरी, या प्रक्षेपणामुळे सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.

जपानमध्ये तातडीची बैठक

उत्तर कोरियाने क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केल्याची माहिती समोर येताच जपान सरकारने तात्काळ उच्चस्तरीय सुरक्षा अलर्ट जारी केला. पंतप्रधानांच्या कार्यालयात एक तातडीची बैठक बोलावण्यात आली. देशातील नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारची भिती निर्माण होऊ नये यासाठी   जनतेपर्यंत वेळेवर आणि अचूक माहिती पोहोचवावी. देशात कोणत्याही प्रकारची अफवा पसरली जाणार नाही. समुद्रातील जहाजे आणि आकाशात उडणाऱ्या विमानांच्या सुरक्षेबाबतही कडक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

उत्तर कोरियाने क्षेपणास्त्र डागल्यानंतर जपान, अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया हे तिन्ही देश एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. क्षेपणास्त्रांची क्षमता आणि उत्तर कोरियाचा खरा हेतू काय असावा हे जाणून घेण्यासाठी हे तीन देश एकत्रितपणे काम करत आहेत. दक्षिण कोरियाच्या लष्करानेही सकाळी सुमारे 6:10 च्या सुमारास क्षेपणास्त्रे डागण्यात आल्याची पुष्टी केली आहे.

उत्तर कोरियाने क्षेपणास्त्र चाचण्या का वाढवल्या? 

उत्तर कोरिया सातत्याने क्षेपणास्त्र चाचण्या वाढवत आपली ताकद जगाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या कठोर नियमांनुसार उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर पूर्णपणे बंदी आहे. असे असताना किम जोंग उन या नियमांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आत्मसंरक्षणासाठी  क्षेपणास्त्र चाचण्या करत असल्याचा  दावा उत्तर कोरिया करत आहे.
मे महिन्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट होणार आहे. किम जोंग उन आपली ताकद दाखवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव आणण्यासाठी या खेळीचा वापर करत असल्याची चर्चा आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

