'फार भयंकर परिणाम होतील!' किम जोंग उनची बहीण अमेरिकेवर संतापली; थेट Atomic हल्ल्याचा इशारा का दिला?

Kim Jong Un Sister Warning To USA: एकीकडे इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्ध सुरु असतानाच अमेरिकेने इस्रायला मदत करण्यासोबत अन्य एका आघाडीवर हलचाली सुरु केल्या आहेत. अमेरिकेने दक्षिण कोरियासोबत संयुक्त लष्करी अभ्यास सुरु केल्याने नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. उत्तर कोरियाचा कट्टर शत्रू असलेल्या दक्षिण कोरियासोबत अमेरिका लष्करी अभ्यास करत असल्याने हुकूमशाह किम जोंग उन यांची बहीण किम यो जोंग यांनी संताप व्यक्त करताना एक सूचक विधान केलं आहे. उत्तर कोरियाच्या सुरक्षेला आव्हान दिल्यास 'अत्यंत भयानक परिणाम' होतील, असं किम यो जोंग म्हणाल्या आहेत. अमेरिका एकीकडे इराणविरुद्ध युद्ध लढत असतानाच जागतिक तणावात भर घालणारं किम यो जोंग यांचं हे विधान असल्याचं म्हटलं जात आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, किम यो जोंग यांनी मंगळवारी हे निवेदन जारी केलं आहे. या निवेदनात त्यांनी अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाचा संयुक्त लष्करी सराव प्रादेशिक शांततेला धोका पोहचवणारं असल्याचं म्हटलंय.
अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाने सोमवारपासून 'फ्रीडम शील्ड' नावाने 11 दिवसांचा संयुक्त लष्करी सराव सुरू केला आहे. यामध्ये दोन्ही देशांतील हजारो सैनिक सहभागी होत असून विविध लष्करी परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा कसा प्रतिकार करता येईल याचा संयुक्तरित्या सराव केला जात आहे. या सरावांमध्ये प्रामुख्याने संगणक सिम्युलेशनद्वारे युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण करुन परिस्थितीची चाचणी घेतली जाते. याव्यतिरिक्त, 'वॉरियर शील्ड' सराव हा एक फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्रामही दोन्ही देशांकडून या मोहिमेत आयोजित करण्यात आला आहे. जमिनीवर युद्ध करणाऱ्या सैनिकांना याअंतर्गत प्रशिक्षण दिलं जातं. अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया दोन्ही देशांचा असा दावा आहे की हा सराव पूर्णपणे बचावात्मक आहे. संभाव्य सुरक्षा धोक्यांना तोंड देण्याची तयारी करण्याच्या उद्देशाने हा सराव केला जात असल्याचं दोन्ही देशांनी म्हटलं आहे.
उत्तर कोरियाने मागील प्रदीर्घ काळापासून अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील संयुक्त लष्करी सरावांना विरोध केला आहे. उत्तर कोरियाचा असा दावा आहे की हे सराव आणि युद्ध अभ्यास म्हणजे प्रत्यक्षात त्यांच्याविरुद्ध संभाव्य हल्ल्याची तयारी आहे. किम यो जोंग यांनी आपल्या निवेदनामध्ये, "जगातील अनेक भागात युद्धे आधीच सुरू आहेत आणि जागतिक सुरक्षा व्यवस्था वेगाने कमकुवत होत आहे. अशावेळी, अशा लष्करी सरावांमुळे परिस्थिती आणखी अस्थिर होऊ शकते," असं सूचक विधान करत इशाराच दिला आहे.
उत्तर कोरिया आपले अण्वस्र आणि लष्करी कार्यक्रम अधिक अधिक सक्षम आणि मजबूत करत राहणार असल्याचंही किम यो जोंग यांनी स्पष्ट केलं आहे. कोणत्याही बाह्य धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आम्ही देश म्हणून आमची 'विध्वंसक शक्ती' आणखी वाढवत राहणार आहोत, असा इशाराही किम यो जोंग यांनी दिलाय. मागील काही वर्षांमध्ये उत्तर कोरियाने आपल्या अण्वस्र कार्यक्रमासोबतच क्षेपणास्त्र चाचण्यांना फार गती दिल्याचं दिसून आलं आहे.
उत्तर कोरिया आता नवीन परराष्ट्र धोरण धोरण अवलंबत असल्याचं अंतरराष्ट्रीय संबंधांसंदर्भातील तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. किम जोंग उन रशिया आणि चीनशी आपले संबंध मजबूत करत आहेत. उत्तर कोरिया अमेरिकेविरुद्ध स्वतंत्र आघाडी तयार करण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहे. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान, उत्तर कोरिया हा रशियाला उघडपणे पाठिंबा देणाऱ्या काही मोजक्या देशांपैकी एक होता. त्याचप्रमाणे, इराणशी त्याचे संबंध खूप जवळचे मानले जात असून वेळ पडल्यास ते इराणच्याच बाजूने उभे राहतील असं सांगितलं जात आहे.