उत्तर कोरियाच्या निवडणुकीत किम जोंग उनला 99.93 टक्के मतं; 0.07 टक्के मतं विरोधात? जिंकल्यानंतर त्या मतदारांचं काय केलं?

North Korea Election: उत्तर कोरियाचे हुकूमशाह किम जोंग उन यांचा पुन्हा एकदा निवडणुकीत विजय झाला आहे. देशात नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकीत, त्यांच्या सत्ताधारी 'वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया' आणि सहयोगी गटांनी एकूण 99.93 टक्के मतं मिळवली आहेत. उत्तर कोरियात 15 व्या Supreme People's Assembly चे सदस्य निवडण्यासाठी निवडणूक पार पडली. यावेळी सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा असलेल्या उमेदवारांनी सर्व जागा जिंकल्या असं वृत्त सरकारी वृत्तसंस्था कोरिअन सेंट्रल न्यूज एजन्सीने (KCNA) दिला आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, किम जोंग उन यांच्या पक्षाच्या बाजूने लोकांनी मतदान केलं. एकूण 99.93 टक्के मतदारांनी किम जोंग उन यांच्या पक्षाला मत दिलं. पण सरकारी वृत्तसंस्थेने हा आकडा 99.97 टक्के असल्याचा दावा केला आहे. एकूण 99.99 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे.
स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या माहितीनुसार, नोंदणीकृत मतदारांपैकी फक्त 0.0037 टक्के मतदारांनी मतदान केलं नाही. परदेशात असल्यामुळे किंवा समुद्रावर कामावर असल्यामुळे ते मतदान करु शकले नाहीत. तर अत्यंत नगण्य मतदारांनी, 0.00003 टक्के मतदारांनी मतदानापासून अलिप्त राहणं पसंत केलं
किम जोंग उन यांच्या पक्षाच्या विरोधात कोणतेही उमेदवार नव्हते. प्रत्येक मतदारसंघात, मतदारांसमोर केवळ एकच, उमेदवार ठेवण्यात आला होता. या उमेदवाराला स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा पर्याय त्यांना देण्यात आला होता.
थोडक्यात सांगायचं झाल्यास उर्वरित 0.07 टक्के मतं कोणत्याही इतर उमेदवार किंवा पक्षाला गेलेली नाहीत. त्याऐवजी, अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात 'नाही' (No) असे मतदान करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मतदारांचे प्रतिनिधित्व ही मते करतात.
उत्तर कोरियाच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी संसदीय निवडणुकीमध्ये पडलेल्या 'नकारार्थी' (No) मतांची उघडपणे दखल घेतली. विशेष म्हणजे गेल्या अनेक दशकांमध्ये पहिल्यांदाच असं झालं आहे. 1957 पासून या गोष्टीची सार्वजनिकरित्या कधीही कबुली देण्यात आली नव्हती.
देशाच्या निवडणूक कायद्यांनुसार, कामगार, शेतकरी, बुद्धिजीवी, लष्करी जवान आणि अधिकारी यांच्यासह एकूण 687 प्रतिनिधींची 'सर्वोच्च लोकसभे'वर (Supreme People's Assembly) निवड करण्यात आली आहे.
प्रत्येक मतदारसंघात केवळ एकच उमेदवार असतो. हा उमेदवार किम जोग उन यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी व्यवस्थेने आधीच मंजूर केलेला असतो. मतदारांसमोर त्याला स्विकारणं किंवा नाकारणं इतकाच पर्याय असतो. म्हणजे एकतर हो म्हणा किंवा नाही म्हणा. मतदारांना त्याच्याव्यतिरिक्त इतर कोणाला मतदान करण्याची मुभा नसते.
Yonhap News Agency नुसार, KCNA ने दिलेल्या वृत्तात असे नमूद करण्यात आले आहे की, एकूण मतदारांपैकी 0.07 टक्के मतदारांनी उमेदवारांच्या विरोधात मतदान केले. 2011 मध्ये आपले वडील किम जोंग इल यांच्या निधनानंतर किम सत्तेवर आले आणि तेव्हापासून तेच देशाचे सर्वोच्च नेते आहेत.
2019 मध्ये, किम यांचं नियंत्रण आणखी बळकट करण्याच्या उद्देशाने उत्तर कोरियाने आपल्या संविधानात काही बदल केले. किम यांना अधिकृतपणे 'राष्ट्रप्रमुख' घोषित करण्यात आले आणि सरकार, लष्कर व राज्याच्या विविध संस्थांवरील त्यांचा अधिकार 'अबाधित व एकछत्री' (monolithic) करण्यात आला.