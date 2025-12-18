बाबा वेंगा आणि नास्त्रेदमस यांनी वर्तवलेल्या 'या' भयानक भविष्यवाण्या 2025 मध्ये खऱ्या ठरल्या

Nostradamus And Baba Vanga 2025 Terrifying Predictions 2025 : 2025 वर्षात अनेक मोठ्या घटना घडल्या आहेत. प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा आणि फ्रेंचचा भविष्यवेत्ता नास्त्रेदमस यांनी देखील अनेक भविष्यवाण्या केल्या होत्या बाबा वेंगा आणि नास्त्रेदमस यांनी वर्तवलेल्या अनेक भयानक भविष्यवाण्या 2025 मध्ये खऱ्या ठरल्या आहेत. जाणून घेऊया यांनी कोणत्या भविष्यवाण्या केल्या होत्या.
फ्रेंच देशाचा नागरिक अससलेला मिशेल डी नोस्ट्राडेम, ज्याला नास्त्रेदमस म्हणून ओळखले जाते. 1503 मध्ये जन्मलेल्या नास्त्रेदमसचा 1566 मध्ये मृत्यू झाला. तर बाबा वेंगाचा ज्नम 1911 मध्ये झाला तर, 1996 मध्ये मृत्यू झाला. मृत्यूपूर्वी बाबा वेंगा याने अनेक भविष्यवाण्या आपल्या अनुयायांना सांगितल्या आहेत. बाबा वेंगा याची काही भाकिते खरी ठरली आहेत. तर, अनेक भाकिते ही खोटी ठरली आहेत. 1855 च्या त्यांच्या 'लेस प्रोफेटीज' या पुस्तकात त्यांच्या भविष्यवाण्या नोंदवणाऱ्या नासत्रेदमसने 1945 मध्ये हिरोशिमा आणि नागासाकीवर टाकलेल्या अणुबॉम्बची भविष्यवाणी केल्याचे म्हटले जाते, 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यांची आणि कोविड-19 च्या प्रसाराची भविष्यवाणी बाबा वेंगाने केली होती.
2025 मध्ये "महान शक्तींमध्ये संघर्ष होईल" असे भाकीत नास्त्रेदमसने केले होते. "स्थापित पाश्चात्य राष्ट्रांचा प्रभाव कमी होईल आणि नवीन जागतिक शक्ती उदयास येतील." या वर्षी निश्चितच "महान शक्तींमध्ये संघर्ष झाला आहे." गेल्या आठवड्यातच राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी दावा केला होता की ते युरोपशी युद्धासाठी तयार आहेत. पाश्चात्य राष्ट्रांचा प्रभाव कमी होत आहे की नाही हे वादातीत असले तरी, चीनचा उदय काही नवीन नाही; देशाची आर्थिक वाढ सुरूच आहे. नॉस्ट्राडेमसने इंग्लंड युद्धात अडकेल असे भाकीत केले होते, परंतु तसे झाले नाही. साथीच्या आजारांबद्दल, कोविड परतला, परंतु त्याचा प्रभाव मर्यादित होता.
तर, बाबा वेंगाने 2025 या वर्षासाठी अनेक खळबळजनक भविष्यवाण्या केल्या होत्या. एलियन्सशी संपर्क, जगभरातील भूकंप आणि विनाशकारी युद्धाचा दावा बाबा वेंगाने केला होता. एलियन्सबद्दलची त्यांची भाकिते अशी होती की एका मोठ्या क्रीडा स्पर्धेदरम्यान आकाशात "नवीन प्रकाश" दिसेल. तथापि, एलियन्सबद्दलची त्यांची भाकिते पूर्णपणे अयशस्वी ठरली.
बाबा वेंगाची भूकंपाची भविष्यवाणी खरी ठरली. अफगाणिस्तानपासून फिलीपिन्स, तुर्की, जपान आणि इंडोनेशियापर्यंत अनेक ठिकाणी भूकंप झाले. जागतिक शक्तींमधील संघर्षांबद्दल, रशिया आणि युक्रेनमध्ये आधीच युद्ध सुरू आहे, तर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आधीच मर्यादित संघर्ष झाला आहे आणि इराण आणि इस्रायलमध्ये आधीच युद्ध झाले आहे.