मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 21, 2025, 07:41 PM IST
जगात पुन्हा विध्वंस होणार? 2025च्या अखेरीस मोठं काहीतरी घडणार, नास्त्रेदमसने करुन ठेवलीये धडकी भरवणारी भविष्यवाणी
Nostradamus Predictions: 2025 हे वर्ष जस जस संपत येतंय तसं तसं पुन्हा एकदा संकटाची चाहुल लागली आहे. प्रसिद्ध फ्रान्सचे भविष्यव्यक्ता नास्त्रेदमस यांनी केलेली एक जुनी भविष्यवाणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. त्यांच्या भविष्यवाणीचा अभ्यास करणाऱ्या एका विशेषज्ञांनुसार, त्यांनी केलेल्या काव्यात्मक रचना हे जगात घडणाऱ्या घडनांमध्ये समानता दर्शवतात. नास्त्रेदमस यांनी 2025 साठी केलेली एक भविष्यवाणी पुन्हा चर्चेत आली आहे.

चहूबाजूला अशांती पसरेल

एका रिपोर्टनुसार, नास्त्रेदमसने 2025 साठी म्हटलं होतं की, जगभरात खूप युद्ध होतील आणि अशांतता पसरेल. जगात स्वकीय व बाहेरचे शत्रु पुन्हा डोकं वर काढतील आणि पुन्हा भयानक युद्ध होईल. त्यांच्या या भविष्यवाणीची फोड केली तर स्पष्ट होतं की, अटलांटिक काउन्सिंल आणि रँड कॉर्पोरेशनसारखी प्रमुख संस्थांनुसार 2026 पर्यंत मोठ्या जागतिक युद्धाची शक्यता 30 टक्के आहे. तैवान सामुद्रधुनीतील लष्करी तणाव, युक्रेनमधील सुरू असलेले युद्ध आणि नाटो आणि रशियामधील वाढता संघर्ष यामुळे हा धोका आणखी गंभीर होत आहे. शिवाय, नास्त्रेदमसने खगोलीय आपत्तींचाही महत्त्वपूर्ण संकेत दिले आहे. एका कवितेत, त्याने "अग्नीचा गोळा" उल्लेख केला जो विश्वातून खाली येईल आणि पृथ्वीवर विनाश घडवेल.

जुन्या आजारांचा धोका वाढेल

जुने आजार पुन्हा बळावळतील अशी भाकितेही त्यांनी केली आहेत. इंग्लंडमध्ये प्लेगसारख्या धोकादायक आजारांच्या पुनरागमनाची भविष्यवाणी केली होती. नास्त्रेदमसच्या मते, एक जुनी महामारी परत येईल, जी आकाशाखालील सर्वात धोकादायक शत्रू असल्याचे सिद्ध होईल. नास्त्रेदमस यांनी एका गूढ नेत्याच्या उदयाबद्दल देखील सांगितले जो जलीय साम्राज्य स्थापित करेल. हे लक्षात घेतले पाहिजे की नास्त्रेदमसच्या भविष्यवाण्या गूढ, रूपकात्मक आणि बहुआयामी आहेत, परंतु अनेक वेळा या भाकिते खऱ्या ठरल्या आहेत.

(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

FAQ

प्रश्न १: नास्त्रेदमसने २०२५ साठी जगभरातील अशांततेबाबत काय भविष्यवाणी केली आहे?

उत्तर: नास्त्रेदमसच्या मते, २०२५ मध्ये जगभरात अनेक युद्धे होतील आणि अशांतता पसरेल. स्वकीय आणि बाहेरील शत्रू पुन्हा उदयास येऊन भयानक युद्ध घडवतील. या भविष्यवाणीची फोड केली तर, अटलांटिक काउन्सिल आणि रँड कॉर्पोरेशनसारख्या संस्थांच्या अहवालानुसार २०२६ पर्यंत मोठ्या जागतिक युद्धाची शक्यता ३०% आहे. तैवान सामुद्रधुनीतील लष्करी तणाव, युक्रेनमधील सुरू असलेले युद्ध आणि नाटो-रशिया संघर्ष यामुळे हा धोका वाढत आहे.

प्रश्न २: नास्त्रेदमसने खगोलीय आपत्तीबाबत काय संकेत दिले आहेत?

उत्तर: त्यांच्या एका काव्यात्मक रचनेत "अग्नीचा गोळा" (ball of fire) उल्लेख आहे, जो विश्वातून पृथ्वीवर येईल आणि मोठा विनाश घडवेल. ही भविष्यवाणी खगोलीय आपत्तींचा इशारा देते, ज्यामुळे २०२५ मध्ये नैसर्गिक संकटे वाढू शकतात.

प्रश्न ३: जुने आजार पुन्हा बळावण्याबाबत नास्त्रेदमसची भविष्यवाणी काय आहे?

उत्तर: नास्त्रेदमसने म्हटले आहे की, जुने आजार पुन्हा उदयास येतील आणि बळावतील. इंग्लंडमध्ये प्लेगसारख्या धोकादायक महामारीचे पुनरागमन होईल. एक जुनी महामारी परत येईल, जी आकाशाखालील सर्वात धोकादायक शत्रू ठरेल, असे त्यांनी भाकित केले आहे.

