Nuclear War: अण्वस्त्र युद्ध झाल्यास जगात फक्त 2 देश वाचतील; 10 वर्ष बर्फवृष्टी अन् 5 अब्ज लोकांचा मृत्यू

Nuclear Winter: जगात सध्या अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढत आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध 4 वर्षांपासून सुरू आहे, तर पाकिस्तानमध्ये तालिबानचे हल्ले वाढले आहेत. चीन-तैवान आणि युरोप, आफ्रिका, आशियातील संघर्षामुळे तिसरे महायुद्ध जवळ येत आहे. जगातील 12 हजार परमाणु क्षेपणास्त्रे वापरली गेल्यास, हे युद्ध भयानक रूप धारण करेल. सुरुवातीला लाखो-कोटी लोकांचा मृत्यू होईल, आणि पुढे पर्यावरणीय संकट उद्भवेल. या सर्वात जगातील 2 देश वाचू शकतात, असं म्हटलं जातंय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
परमाणु बॉम्ब फुटल्यास, 10 कोटी डिग्री सेल्सिअस तापमानाचे अग्निगोळे तयार होतील. लाखो लोक जागीच मरतील. विकिरणामुळे (रेडिएशन) त्वचा जळणे, कर्करोग आणि अंधत्व येईल. शहर आणि जंगले जळून खाक होतील, ज्यामुळे 15 कोटी टन धूर आणि काजळी वातावरणात पसरेल. हे काजळी सूर्यप्रकाश रोखेल, आणि पृथ्वीवर 'परमाणु शीत' (न्यूक्लियर विंटर) सुरू होईल.
हे शीत 10 वर्ष टिकेल. पृथ्वीवर सर्वत्र बर्फ आणि हिमवृष्टी होईल. अमेरिका आणि रशियासारख्या भागात तापमान -20० ते -30० डिग्री सेल्सिअसपर्यंत घसरणार. ओझोन थर नष्ट होईल, ज्यामुळे अतिनील किरणे (अल्ट्राव्हायोलेट रेज) पृथ्वीवर पडतील. यामुळे मानवांना त्वचा कर्करोग, डोळ्यांचे नुकसान आणि वनस्पतींना डीएनए बदल होईल. पाऊस 90% कमी होईल, दुष्काळ पडेल आणि समुद्रातील जीवन कमी होईल.
सूर्यप्रकाश नसल्याने प्रकाशसंश्लेषण थांबेल. युक्रेन आणि अमेरिकेतील मध्य भागासारख्या धान्य उत्पादक प्रदेश बर्फाळ वाळवंट बनतील. जगातील शेती पूर्णपणे नष्ट होईल. सुरुवातीला 5 अब्ज लोक मरतील, आणि उरलेले 2-3 अब्ज लोक उपासमारीने मरतील. अन्नसाखळी कोलमडेल, आणि जगात भूकमारीचे संकट येईल.
'नेचर' जर्नलमध्ये प्रकाशित अभ्यासात सांगितले आहे की, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडची स्थिती अनुकूल आहे. परमाणु युद्ध तज्ज्ञ अॅनी जेकबसन यांनी 'डायरी ऑफ अ सीईओ' पॉडकास्टवर सांगितले की, १० वर्ष शेती होणार नाही, आणि वाचलेले लोक अंधारात, भुकेले आणि विकिरणापासून बचावासाठी जमिनीखाली राहतील. हे अभ्यास पीअर-रिव्ह्यूड आहेत.
सध्याच्या राजकीय तणावामुळे परमाणु युद्धाची भीती वाढलीय. इराण-अमेरिका संघर्ष हे युद्ध सुरू करू शकतो. जगाने शांतता राखली पाहिजे, अन्यथा 5 अब्ज लोकांचा मृत्यू आणि 10 वर्षांचे न्यूक्लियर विंट अटळ आहे. वाचलेल्या देशांमध्येही जीवन कठीण असेल, पण ती एकमेव आशा आहेत.
संशोधनानुसार, फक्त ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे दोन देश वाचतील. हे देश भौगोलिकदृष्ट्या वेगळे आहेत, इतर खंडांपासून दूर आहेत. समुद्राच्या प्रभावामुळे येथे तापमान फार कमी होणार नाही. यामुळे काही प्रमाणात शेती सुरू राहील. 'नेचर' जर्नलमधील अभ्यास आणि तज्ज्ञ अॅनी जेकबसन यांच्या मते, हे देश भूगर्भीय आश्रय घेऊन जगू शकतील. असे असले तरी इथले जीवन तितके सोपे नसेल, असेही म्हटले जाते.