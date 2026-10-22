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AI नाही 'इथं' खरंच दिसला गुलाबी डॉल्फिन... Viral Video मुळे जगभर खळबळ; पण डॉल्फिन गुलाबी दिसण्याचं कारण काय?

हा व्हिडीओ पाहून तुम्हाला तो नक्कीच एडीटेड किंवा छेडछाड केलेला असल्याचं वाटू शकतं. पण तसं नसून खरोखरच हा असा डॉल्फिन दिसला असून या डॉल्फिनबद्दलची अधिक माहिती आणि त्याच्या रंगामागील रहस्य जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 22, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Oct 22, 2026, 11:34 AM IST
AI नाही 'इथं' खरंच दिसला गुलाबी डॉल्फिन... Viral Video मुळे जगभर खळबळ; पण डॉल्फिन गुलाबी दिसण्याचं कारण काय?
Image Credit: या डॉल्फिनचे व्हिडीओ व्हायरल झालेत

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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