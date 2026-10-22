AI नाही 'इथं' खरंच दिसला गुलाबी डॉल्फिन... Viral Video मुळे जगभर खळबळ; पण डॉल्फिन गुलाबी दिसण्याचं कारण काय?

एआय म्हणजेच आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्सचा वापर वाढल्यापासून अनेकदा सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या पोस्ट, व्हिडीओ आणि फोटो खरे आहेत की एआयने जनरेट केलेले हे लगेच समजत नाही. त्यामुळे अनेकदा गोष्टी खऱ्या असल्या तरी त्या एआयवर बनवलेल्या वाटतात. असाच एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत असून तो एआय असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. नजर जाईल तिथपर्यंत निळं पाणी दिसणाऱ्या समुद्रात अचानक गुलाबी रंगाचा डॉल्फिन मासा दिसला तर? आधी हा दृष्टीभ्रम वाटेल पण पुन्हा पुन्हा पाहिल्यानंतरही तो मासा दिसत असेल तर नक्कीच काहीतरी गडबड आहे अशी शंका येईल. असाच काहीसा प्रकार नेटकऱ्यांसोबत होत असला तरी इंटरनेटवर चर्चेत असलेला हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून नेमका हा असा डॉल्फीन दिसलाय कुठं आणि त्याबद्दलची काय माहिती समोर आलीये पाहूयात...
गुलाबी डॉल्फिन ओमानच्या किनारपट्टीवर पाहायला मिळाल्याचं सांगितलं जातंय. ओमानची राजधानी मस्कत येथील कंताब बीचजवळ दुर्मिळ गुलाबी रंगाच्या डॉल्फिनचं दर्शन झालं आहे. या दुर्मिळ रंगाच्या डॉल्फिनचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर वन्यजीवप्रेमी आणि पर्यटक इथं गर्दी करु लागलेत. व्हिडीओ, फोटो व्हायरल झाल्यापासून या अनोख्या समुद्री जिवाबद्दल नेटकऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे .
मस्कतमधील कतांब बीचच्या किनाऱ्याजवळील हा गुलाबी रंगाचा डॉल्फिन मासा इतर सामान्य डॉल्फिनसोबत पोहताना दिसला. हा गुलाबी डॉल्फिन समुद्राच्या पृष्ठभागावर येऊन पुन्हा पाण्यात डुबकी मारताना पाहायला मिळाला. ही दृश्ये काही पर्यटकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केली आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केले. पाहता पाहता हे व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल झाल्याने या अनोख्या डॉल्फिनची चर्चा जगभर सुरु झाली आहे . मात्र हा डॉल्फिन नेमक्या कोणत्या प्रजातींचा आहे, या बद्दलची कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.
WATCH: Rare pink dolphin spotted off the coast of Oman https://t.co/hImXHvPitp— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 20, 2026
खास बाब म्हणजे हे व्हिडीओ एडीटेड नसून खरे आहेत. सामान्यतः डॉल्फिनचा रंग राखाडी किंवा गडद असतो. मात्र काही विशिष्ठ प्रजातींमध्ये वयानुसार डॉल्फिन माशाच्या त्वचेचा रंग बदलून गुलाबी किंवा फिकट पांढरट होऊ शकतो. इंडो – पॅसिफिक हंपबॅक डॉल्फिनमध्येही असा रंग अनेकदा दिसतो. त्वचेला गुलाबी छटा कशी मिळते याबद्दल बोलायचं झालं तर डॉल्फिनच्या त्वचेखाली रक्तवाहिन्या स्पष्टपणे दिसत असल्याने हा रंग प्राप्त होतो. तसेच रक्तभिसरणातील बदलामुळे माशाला हा रंग मिळू शकतो. काही माशांमध्ये मात्र अल्बिनिझमसारख्या स्थितीमुळे त्वचेचा रंग बदलू शकतो. मात्र, ओमानमध्ये दिसलेल्या डॉल्फिनच्या गडद गुलाबी रंगांमधील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
FIRST KHALI IN PINK, NOW A PINK DOLPHIN Yesterday, Khali wore pink and amazed the world. Today, a RARE PINK DOLPHIN was spotted off Qantab Beach, Oman! https://t.co/fZf0dCeArM— Nikhil saini (@iNikhilsaini) October 21, 2026
खरं तर ओमानच्या समुद्रात डॉल्फिनच्या अनेक प्रजाती आढळतात . त्यामुळे केवळ गुलाबी रंगावरून या माशाची प्रजाती निश्चित करणे शक्य नाही. काही तज्ज्ञांनी व्हायरल झालेला हा डॉल्फिन रिसो डॉल्फिन किंवा इंडो पॅसिफिक हंपबॅक डॉल्फिन प्रजातीचा असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे . मात्र याबाबत वैज्ञानिक पुष्टी झालेली नाही .