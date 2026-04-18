  • Marathi News
  • ऑस्ट्रेलियात भारतीयाची एका दिवसाची कमाई भारतातील मासिक पगार, Video Viral

ऑस्ट्रेलियात भारतीयाची एका दिवसाची कमाई भारतातील मासिक पगार, Video Viral

Viral Video : भारतात जेव्हा इंक्रीमेंट (Increment) प्रतीक्षेत असताना ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या एका भारतीयाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्याने त्याची एका दिवसाची कमाई सांगितल्यावर भारतीयांच्या भुवया उंचावल्यात. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 18, 2026, 11:11 AM IST
ऑस्ट्रेलियात भारतीयाची एका दिवसाची कमाई भारतातील मासिक पगार, Video Viral

Viral Video : इथे प्रत्येक व्यक्ती जगण्यासाठी आणि चांगल्या जीवनशैलीसाठी नोकरीवर जात असतो. वाढती महागाई पाहता, दरवर्षी आपला पगार वाढला पाहिजे असं प्रत्येकाला वाटतं. चांगल्या पगारासाठी अनेक भारतीय हे देशाबाहेर पण जातात. प्रत्येक देशातील नोकरी आणि तिथल्या कंपन्या नोकरदारांना वेगवेगळा पगार देत असता. पण सध्या सोशल मीडियावर ऑस्ट्रेलियामध्ये राहणाऱ्या भारतीयाचा व्हिडीओ नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे. त्याने त्याचा एका दिवसाचा पगार हा भारतातील एका महिनाचा पगार असल्याचा दावा केला आहे. 

हो, तुम्ही बरोबर ऐकलं आहे, रवींदर नावाच्या व्यक्तीने त्याचा पगार आणि कामाबद्दल सांगणाऱ्या एका व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंडमध्ये आहे. रवींदर हा एक भारतीय असून तो या व्हिडीओमध्ये हिंदी आणि हरियाणवी भाषेत नेटकऱ्यांशी संवाद साधत आहे. 

त्याने या व्हिडीओमध्ये सांगितलं आहे की, ऑस्ट्रेलियामध्ये काही विशेष नाही. तुम्ही भारतातच राहा. पण हो कमाईबद्दल सांगताना तो बोलला की, त्याला सकाळी 7 वाजेपासून रात्री 12 वाजेपर्यंत काम करावं लागतं. या वेळेत काम करताना काही वेळ तो कुटुंबासोबतही व्यतीत करतो. त्यामुळे त्याला थकवा जाणवत नाही. म्हणजे तो घरून काम करतो हे लक्षात येतं. 

 

पुढे त्याने त्याला मिळणाऱ्या पगाराबद्दल सांगितलं, तो म्हणाला की,  त्याला दिवसाला 650 ते 700 डॉलर पगार मिळतो. जो भारतीय चलनानुसार महिन्याचा 35 ते 40 हजार रुपये पगारा एवढा आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी त्याला विचारलं की, तू कशात पैसे खर्च करतो. तो एका दिवसाचा पगार त्याच्या कुटुंबासाठी संपूर्ण महिन्याचा किरणामध्ये खर्च करतो. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

या व्हिडीओमध्ये त्याने भारतीयांना एक सल्ला पण दिली आहे. ज्यात त्याने भारतीयांना सांगितलं की, लोकांना संधी मिळाल्यानंतर बाहेर पडून कठोर परिश्रम करा. याचा परिणाम तुमच्या आयुष्यावर होतो. एवढंच नाही तर आई-वडिलांच्या संघर्षाबद्दलही त्याने भाष्य केलं आहे. जे ऐकल्यावर प्रत्येक भारतीयांना त्याच कौतुक वाटतंय. तो म्हणाला की, तो आज आई-वडिलांपेक्षा जास्त पैसे कमवतो. पण तो म्हणला की त्यांच्या कठोर परिश्रम आणि संघर्षाची तो कधीच बरोबरी करु शकत नाही. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

