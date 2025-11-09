एका दिवसाचा पगार 480,000,000 रुपये; Google चे सुंदर पिचाई यांच्या पगाराच्या दहा पट पगार घेणारे भारतीय वंशाचे CEO

Jagdeep Singh Highest paid Salary CEO: देशभरात आणि जगात एक नवीन कंपनी तसेच स्टार्टअप सुरु होत आहे. या कंपन्यांच्या CEO चे पगार नेहमीच चर्चेत असतता. जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या देखील वाढत आहे. या संदर्भात, एका भारतीयाचे नाव जगातील सर्वाधिक पगार असलेल्या व्यक्ती म्हणून समोर आले आहे. भारतीय वंशाचे CEO जगदीप सिंग हे सध्या चर्चेत आहेत. Google चे सुंदर पिचाई यांच्या पगाराच्या दहा पट पगार ते पगार घेतात. याचा एका दिवसाचा पगार 480,000,000 रुपये आहे. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 17,500 कोटी आहे.
जगदीप सिंग यांचे नाव आता जगातील सर्वाधिक पगाराच्या बाबतीत अव्वल स्थानावर आहे. भारतीय वंशाचे उद्योजक जगदीप सिंग यांचे दैनिक वेतन 48 कोटी रुपये आहे, जे वार्षिक 17,500 कोटी रुपयांच्या समतुल्य आहे. गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई हे देखील सर्वाधिक पगार घेणाऱ्या सीईओंपैकी एक आहेत. एप्रिल 2023 पर्यंत पिचाई यांचे वार्षिक वेतन 1663 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये भत्ते समाविष्ट आहेत. जर त्यांचे एकूण वेतन जोडले तर त्यांचे वार्षिक वेतन अंदाजे 1854कोटी रुपये होते, जे दररोज अंदाजे 5 कोटी रुपये आहे.
जगदीप सिंग कोण आहे?
जगदीप सिंग हे क्वांटमस्केपचे संस्थापक आहेत, ही कंपनी त्यांनी 2010 मध्ये स्थापन केली होती. क्वांटमस्केप पुढील पिढीच्या सॉलिड-स्टेट बॅटरी विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते ज्या इलेक्ट्रिक वाहनांची (EVs) ऊर्जा कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवतात आणि चार्जिंग वेळ कमी करतात. सिंग यांच्या नेतृत्व आणि दूरदृष्टीमुळे त्यांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे. कंपनीच्या गुंतवणूकदारांमध्ये फोक्सवॅगन आणि बिल गेट्स यांचा समावेश आहे. क्वांटमस्केपची स्थापना करण्यापूर्वी, सिंग यांनी अनेक कंपन्यांमध्ये विविध नेतृत्व भूमिकांमध्ये 10 वर्षांहून अधिक काळ काम केले.
जगदीप सिंग यांनी स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातून बी.टेक आणि कॅलिफोर्निया विद्यापीठातून एमबीए केले आहे. सिंग यांच्या पगार पॅकेजमध्ये 19,000 कोटी किमतीचे स्टॉक ऑप्शन्स समाविष्ट होते. तथापि, 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी सिंग यांनी क्वांटमस्केपच्या सीईओ पदाचा राजीनामा दिला आणि कंपनीची सूत्रे शिव शिवराम यांच्याकडे सोपवली.
जगदीप हे स्टील्थ स्टार्टअपचे सीईओ आहेत. पद सोडल्यानंतरही, सिंग यांचा प्रवास सुरूच आहे. ते आता एका "स्टिल्थ स्टार्टअप" चे सीईओ आहेत आणि भविष्यात आणखी मोठ्या प्रगती करू शकतील अशा नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासावर काम करत आहेत.
