English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • अराजकता माजलेल्या बांगलादेशच्या राजधानीतच स्फोट! तरुणाच्या डोक्यावरच फुटला बॉम्ब, तरुणाच्या चिंधड्या

अराजकता माजलेल्या बांगलादेशच्या राजधानीतच स्फोट! तरुणाच्या डोक्यावरच फुटला बॉम्ब, तरुणाच्या चिंधड्या

Bangladesh Blast: मोघबाजार स्वातंत्र्य सैनिक स्मारकासमोरील उड्डाणपुलाखाली हा स्फोट झाला, जे ठिकाण वर्दळीचं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 24, 2025, 11:06 PM IST
अराजकता माजलेल्या बांगलादेशच्या राजधानीतच स्फोट! तरुणाच्या डोक्यावरच फुटला बॉम्ब, तरुणाच्या चिंधड्या

Bangladesh Blast: बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील मोगबाजार परिसरात एका उड्डाणपुलावरून एका गटाने फेकलेल्या गावठी बॉम्बच्या स्फोटात बुधवारी संध्याकाळी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.  हा स्फोट मोगबाजार स्वातंत्र्यसैनिक स्मारकासमोरील उड्डाणपुलाखाली झाला, जो एक वर्दळीचा परिसर आहे.  प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्फोटक उड्डाणपुलावरून खाली फेकण्यात आले आणि जमिनीवर त्याचा स्फोट झाला, ज्यात सियाम नावाचा एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाला. नातेवाईकांनी त्याची ओळख पटवली आहेत. जखमी झाल्यानंतर काही वेळातच त्याचा मृत्यू झाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

"आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, कोणीतरी उड्डाणपुलावरून कॉकटेल बॉम्ब फेकला, जो पीडित व्यक्तीच्या डोक्यावर पडून फुटला. त्यामुळे त्याचे डोके उडाले. हा बॉम्ब कोणी फेकला याची आम्ही शोध घेत आहोत," असी माहिती एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिली आहे. 

कुटुंबीयांनी सांगितलं की, सियाम एका खासगी कारखान्यात काम करत होता आणि स्फोटाच्या वेळी तो त्याच परिसरात होता. त्याची ओळख तात्काळ पटली नव्हती आणि नंतर नातेवाईकांनी त्याची ओळख पटवली.  घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण पसरल्याने पोलिसांनी तात्काळ परिसर सील केला. हल्ला करणारे स्फोटक फेकल्यानंतर लगेचच पळून गेले होते.

ढाका मेट्रोपॉलिटन पोलिसांच्या रमना विभागाचे उपायुक्त मसूद आलम यांनी स्फोटासंदर्भात माहिती देताना सांगितलं की, प्राथमिक तपासात बॉम्ब उड्डाणपुलावरून फेकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. "यामागील हेतू अद्याप निश्चित झालेला नाही," असं सांगताना त्यांनी तपास सुरू असल्याचं म्हटलं आहे. आतापर्यंत कोणत्याही गटाने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BangladeshDhakaexplosionबांगलादेशढाका

इतर बातम्या

कंगाल पाकिस्तानने 1,35,00,00,00,000 रुपयांना विकली सरकारी...

विश्व