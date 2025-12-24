अराजकता माजलेल्या बांगलादेशच्या राजधानीतच स्फोट! तरुणाच्या डोक्यावरच फुटला बॉम्ब, तरुणाच्या चिंधड्या

Bangladesh Blast: बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील मोगबाजार परिसरात एका उड्डाणपुलावरून एका गटाने फेकलेल्या गावठी बॉम्बच्या स्फोटात बुधवारी संध्याकाळी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हा स्फोट मोगबाजार स्वातंत्र्यसैनिक स्मारकासमोरील उड्डाणपुलाखाली झाला, जो एक वर्दळीचा परिसर आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्फोटक उड्डाणपुलावरून खाली फेकण्यात आले आणि जमिनीवर त्याचा स्फोट झाला, ज्यात सियाम नावाचा एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाला. नातेवाईकांनी त्याची ओळख पटवली आहेत. जखमी झाल्यानंतर काही वेळातच त्याचा मृत्यू झाला.
"आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, कोणीतरी उड्डाणपुलावरून कॉकटेल बॉम्ब फेकला, जो पीडित व्यक्तीच्या डोक्यावर पडून फुटला. त्यामुळे त्याचे डोके उडाले. हा बॉम्ब कोणी फेकला याची आम्ही शोध घेत आहोत," असी माहिती एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिली आहे.
कुटुंबीयांनी सांगितलं की, सियाम एका खासगी कारखान्यात काम करत होता आणि स्फोटाच्या वेळी तो त्याच परिसरात होता. त्याची ओळख तात्काळ पटली नव्हती आणि नंतर नातेवाईकांनी त्याची ओळख पटवली. घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण पसरल्याने पोलिसांनी तात्काळ परिसर सील केला. हल्ला करणारे स्फोटक फेकल्यानंतर लगेचच पळून गेले होते.
ढाका मेट्रोपॉलिटन पोलिसांच्या रमना विभागाचे उपायुक्त मसूद आलम यांनी स्फोटासंदर्भात माहिती देताना सांगितलं की, प्राथमिक तपासात बॉम्ब उड्डाणपुलावरून फेकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. "यामागील हेतू अद्याप निश्चित झालेला नाही," असं सांगताना त्यांनी तपास सुरू असल्याचं म्हटलं आहे. आतापर्यंत कोणत्याही गटाने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.