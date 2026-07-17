/फक्त 3 महिने 24 दिवस राहिलेत; जगाच्या महाविनाशाची नवी तारीख जाहीर! खळबळजनक भविष्यवाणीला वैज्ञानिकांचा दुजोरा

Life on Earth Come To On End : जगाचा विनाश अटळ आहे. कधी ना कधी तरी जगाचा अंत होणारच. जगाचा अंत कधी होणार याबाबत अनेक भाकिते वर्तवली जातात. जगाच्या महाविनाशाची नवी तारीख समोर आली आहे. 65 वर्षांपूर्वीच्या खळबळजनक भविष्यवाणीला वैज्ञानिकांनी दुजोरा दिला आहे. या भविष्यवाणीनुसार जगाचा अंत होण्यासाठी फक्त 3 महिने 24 दिवस राहिले आहेत. या भविष्यवाणीची जगभरात चर्चा आहे.
यापूर्वी अनेकदा अनेक ज्योतीषांनी, भविष्यवेत्यांनी इतकचं नाही तर संशोधक आणि वैज्ञानिकांनी देखील जगाच्या विनाशाचे भाकित केले आहे. जगाचा विनाशाची सर्व भाकित फेल ठरली आहेत. यापैकी एकही भाकित खरे ठरलेले नाही. आता जगाच्या विनाशाची नवी तारीख जाहीर झाली आहे. 13 नोव्हेंबर, 2026 ही तारीख पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. 65 वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या एका वैज्ञानिक शोधनिबंधात याच दिवशी एका जागतिक महाविनाशाचे भाकीत करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. वैज्ञानिक संशोधनानुसार तारखेचे भाकित करण्यात आले आहे.
नोव्हेंबर 1960 मध्ये, इलिनॉय विद्यापीठातील तीन संशोधकांनी एक संशोधन केले होते. त्यांचा हा शोधनिबंध 'सायन्स' या प्रतिष्ठित वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रकाशित झाला होता. त्यात लोकसंख्येची वाढ आणि संसाधनांवरील वाढता ताण यांच्याशी संबंधित भविष्यातील गंभीर आव्हानांवर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, या अभ्यासाच्या आधारावर, 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगाला एका मोठ्या आपत्तीचा सामना करावा लागेल, असे भाकित वर्तवत ही जगाच्या विनाशाची तारीख असल्याचा दावा केला जात आहे.
वाढती लोकसंख्या आणि मर्यादित संसाधने यांमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य संकटांचे संशोधन करण्यात आले आहे. जगाच्या अंताचे निश्चित भाकीत म्हणून नव्हे, तर एक इशारा किंवा गणितीय प्रारूप म्हणून पाहिले गेले. वैज्ञानिक प्रारूपे अनेक गृहितकांवर आधारित असतात. जर प्रत्यक्ष परिस्थिती बदलली, तर त्यांचे निष्कर्षही बदलू शकतात. त्यामुळे, प्रारूपामध्ये वर्णन केलेल्या संभाव्य परिस्थितीला निश्चित भाकीत मानणे योग्य नाही.
मागील काही दिवसांत अनेक पोस्ट्स आणि व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. वैज्ञानिक संशोधनानुसार 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगाचा अंत होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, जगाचा अंत नेमका कसा होणार याबाबत मात्र, काहीची सांगण्यात आलेले नाही. संशोधकांडून सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या या दाव्याला कोणताही दुजोरा देण्यात आलेला नाही.