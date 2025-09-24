आता अमेरिकेला कायमचं विसरा, युरोपमधील 5 देशांमध्ये भारतीय IT वर्कर्सना सुवर्णसंधी!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 24, 2025, 02:04 PM IST
अमेरिकेला पर्याय

US Alternate IT Jobs: अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसा शुल्कवाढीमुळे भारतीय तंत्रज्ञान कामगारांना नोकरी मिळवणे कठीण झालंय. एकीकडे दार बंद झालं तर दुसरीकडे उघडत ही म्हण या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत खरी ठरतेय. कारण याच काळात युरोपमधील अनेक देशांमध्ये आयटी क्षेत्रात कुशल कामगारांची मागणी वाढतेय. युरो न्यूजनुसार, जर्मनी, चेक प्रजासत्ताक, माल्टा, ऑस्ट्रिया आणि लक्झेंबर्ग हे पाच देश आयटी प्रतिभेची गरज असलेले प्रमुख ठिकाण आहेत. भारतीय आयटी कामगारांसाठी युरोपातील हे देश नवीन संधींचा मार्ग उघडत आहेत. येथील वाढत्या मागणीमुळे करिअरच्या नव्या शक्यता उपलब्ध होत आहेत. या देशांमधील संधींबद्दल जाणून घेऊया.

जर्मनी

युरोपातील आर्थिक महासत्ता असलेल्या जर्मनीत 80% मोठ्या कंपन्यांना तंत्रज्ञान तज्ञांची गरज आहे. सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, डेटा सायंटिस्ट आणि आयटी अभियंत्यांसाठी हा देश आदर्श आहे. SAP, Siemens आणि Deutsche Telekom सारख्या कंपन्या येथे कार्यरत आहेत, ज्या नवीन प्रतिभांना आकर्षित करतात.

चेक प्रजासत्ताक

प्राग ही मध्य युरोपातील तंत्रज्ञान केंद्र आहे. येथील 79% कंपन्यांना आयटी तज्ञांची आवश्यकता आहे. सॉफ्टवेअर विकास आणि संशोधन केंद्रांमुळे चेक प्रजासत्ताक हे भारतीय आयटी कामगारांसाठी आकर्षक ठिकाण आहे.

माल्टा

भूमध्य समुद्रातील छोटा देश माल्टा आयटी क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे. 84% कंपन्यांना तंत्रज्ञान कामगार हवे आहेत. आयगेमिंग, फिनटेक आणि ब्लॉकचेन क्षेत्रांमुळे येथे मागणी वाढली आहे.

ऑस्ट्रिया

उच्च जीवनमानासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ऑस्ट्रियात 76% कंपन्यांना आयटी कामगारांची गरज आहे. व्हिएन्ना येथे स्टार्टअप्स आणि स्वारोवस्की, ऑस्ट्रियन पोस्ट सारख्या कंपन्या डेटा अॅनालिटिक्स आणि एआय क्षेत्रात काम करतात.

लक्झेंबर्ग

छोटा परंतु श्रीमंत देश लक्झेंबर्ग उच्च पगार आणि आयटी संधींसाठी ओळखला जातो. 75% कंपन्यांना तज्ञांची गरज आहे. अमेझॉन, पेपल यांसारख्या कंपन्यांची येथे आहेत.

FAQ

प्रश्न: युरोपमधील कोणत्या देशांमध्ये भारतीय आयटी कामगारांना सर्वाधिक संधी उपलब्ध आहेत?

उत्तर: जर्मनी, चेक प्रजासत्ताक, माल्टा, ऑस्ट्रिया आणि लक्झेंबर्ग या पाच देशांमध्ये भारतीय आयटी कामगारांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत. या देशांमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, डेटा सायंटिस्ट आणि आयटी अभियंत्यांची मागणी जास्त आहे.

प्रश्न: या देशांमधील कोणत्या क्षेत्रांमध्ये आयटी कामगारांची गरज आहे?

उत्तर: या देशांमध्ये आयगेमिंग, फिनटेक, ब्लॉकचेन, डेटा अॅनालिटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आयटी कामगारांची मागणी आहे. उदाहरणार्थ, माल्टामध्ये फिनटेक आणि ब्लॉकचेन, तर जर्मनी आणि ऑस्ट्रियामध्ये डेटा सायन्स आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटला प्राधान्य आहे.

प्रश्न: या देशांमधील प्रमुख कंपन्या कोणत्या आहेत ज्या आयटी कामगारांना नोकऱ्या देतात?

उत्तर: जर्मनीमध्ये SAP, Siemens, Deutsche Telekom; ऑस्ट्रियामध्ये स्वारोवस्की, ऑस्ट्रियन पोस्ट; लक्झेंबर्गमध्ये अमेझॉन, पेपल; तर माल्टा आणि चेक प्रजासत्ताकमध्ये अनेक स्टार्टअप्स आणि सॉफ्टवेअर कंपन्या आयटी कामगारांना संधी देतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
US Alternate Countries For JobsBest Countries For Jobs other than USATop Countries For IT Jobs in EuropeEurope Countries For IT Jobsयुरोपमधील आयटी नोकऱ्यांसाठी टॉप देश

