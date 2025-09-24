आता अमेरिकेला कायमचं विसरा, युरोपमधील 5 देशांमध्ये भारतीय IT वर्कर्सना सुवर्णसंधी!

US Alternate IT Jobs: अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसा शुल्कवाढीमुळे भारतीय तंत्रज्ञान कामगारांना नोकरी मिळवणे कठीण झालंय. एकीकडे दार बंद झालं तर दुसरीकडे उघडत ही म्हण या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत खरी ठरतेय. कारण याच काळात युरोपमधील अनेक देशांमध्ये आयटी क्षेत्रात कुशल कामगारांची मागणी वाढतेय. युरो न्यूजनुसार, जर्मनी, चेक प्रजासत्ताक, माल्टा, ऑस्ट्रिया आणि लक्झेंबर्ग हे पाच देश आयटी प्रतिभेची गरज असलेले प्रमुख ठिकाण आहेत. भारतीय आयटी कामगारांसाठी युरोपातील हे देश नवीन संधींचा मार्ग उघडत आहेत. येथील वाढत्या मागणीमुळे करिअरच्या नव्या शक्यता उपलब्ध होत आहेत. या देशांमधील संधींबद्दल जाणून घेऊया.
युरोपातील आर्थिक महासत्ता असलेल्या जर्मनीत 80% मोठ्या कंपन्यांना तंत्रज्ञान तज्ञांची गरज आहे. सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, डेटा सायंटिस्ट आणि आयटी अभियंत्यांसाठी हा देश आदर्श आहे. SAP, Siemens आणि Deutsche Telekom सारख्या कंपन्या येथे कार्यरत आहेत, ज्या नवीन प्रतिभांना आकर्षित करतात.
प्राग ही मध्य युरोपातील तंत्रज्ञान केंद्र आहे. येथील 79% कंपन्यांना आयटी तज्ञांची आवश्यकता आहे. सॉफ्टवेअर विकास आणि संशोधन केंद्रांमुळे चेक प्रजासत्ताक हे भारतीय आयटी कामगारांसाठी आकर्षक ठिकाण आहे.
भूमध्य समुद्रातील छोटा देश माल्टा आयटी क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे. 84% कंपन्यांना तंत्रज्ञान कामगार हवे आहेत. आयगेमिंग, फिनटेक आणि ब्लॉकचेन क्षेत्रांमुळे येथे मागणी वाढली आहे.
उच्च जीवनमानासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ऑस्ट्रियात 76% कंपन्यांना आयटी कामगारांची गरज आहे. व्हिएन्ना येथे स्टार्टअप्स आणि स्वारोवस्की, ऑस्ट्रियन पोस्ट सारख्या कंपन्या डेटा अॅनालिटिक्स आणि एआय क्षेत्रात काम करतात.
छोटा परंतु श्रीमंत देश लक्झेंबर्ग उच्च पगार आणि आयटी संधींसाठी ओळखला जातो. 75% कंपन्यांना तज्ञांची गरज आहे. अमेझॉन, पेपल यांसारख्या कंपन्यांची येथे आहेत.
उत्तर: जर्मनी, चेक प्रजासत्ताक, माल्टा, ऑस्ट्रिया आणि लक्झेंबर्ग या पाच देशांमध्ये भारतीय आयटी कामगारांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत. या देशांमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, डेटा सायंटिस्ट आणि आयटी अभियंत्यांची मागणी जास्त आहे.
उत्तर: या देशांमध्ये आयगेमिंग, फिनटेक, ब्लॉकचेन, डेटा अॅनालिटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आयटी कामगारांची मागणी आहे. उदाहरणार्थ, माल्टामध्ये फिनटेक आणि ब्लॉकचेन, तर जर्मनी आणि ऑस्ट्रियामध्ये डेटा सायन्स आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटला प्राधान्य आहे.
उत्तर: जर्मनीमध्ये SAP, Siemens, Deutsche Telekom; ऑस्ट्रियामध्ये स्वारोवस्की, ऑस्ट्रियन पोस्ट; लक्झेंबर्गमध्ये अमेझॉन, पेपल; तर माल्टा आणि चेक प्रजासत्ताकमध्ये अनेक स्टार्टअप्स आणि सॉफ्टवेअर कंपन्या आयटी कामगारांना संधी देतात.