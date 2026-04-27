सर्वात मोठी नोकरकपात! Oracle ने एकाच वेळी 30 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं, 'ती' एक गोष्ट ठरली कारण

Oracle Layoffs: टेक कंपनी ओरॅकलने आतापर्यंतची सर्वात मोठी नोकरकपात जाहीर केली आहे. कंपनीने जगभरातील जवळपास 20 ते 30 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकलं आहे. सकाळी ई-मेल्सच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना याची माहिती देण्यात आली. यामध्ये अमेरिका, भारत, कॅनडा आणि लॅटीन अमेरिका येथील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कर्मचारी कपातीनंतर मोठया प्रमाणात चर्चा सुरु झाली आहे. फक्त कपात करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमुळे नसून, कित्येक वर्ष जुने आणि कौशल्य असणारे कर्मचारी कामावरुन काढून टाकण्यात आले आहेत.
Oracle मध्ये 33 पेक्षा जास्त काळापासून कार्यरत असलेल्या सुरक्षा क्षेत्रातील वरिष्ठ तज्ज्ञ नीना लुईस यांनाही कंपनीने 1 एप्रिलला कामावरुन काढलं आहे. कंपनीच्या 'AI' विस्ताराच्या मोहिमेदरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. "Oracle मध्ये 30 हून अधिक वर्षे घालवल्यानंतर, आज कामावरून कमी करण्यात आलेल्या सुमारे 30 हजार कर्मचाऱ्यांच्या यादीत मीदेखील सामील झाले आहे," असं त्यांनी LinkedIn वर लिहिले. त्यांनी आपल्यासाठी हा फार मोठा धक्का असल्याचं म्हटलं आहे.
नीना लुईस 1990 मध्ये कंपनीत रुजू झाल्यानंतर मागील तीन दशकं त्यांनी डेटाबेस आणि सुरक्षा क्षेत्रात काम केलं. एका अंतर्गत अल्गोरिदमने वरिष्ठ आणि मध्यम-स्तरीय व्यवस्थापकांना लक्ष्य केलं असावं असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
Oracle मधील कर्मचारी कपात ही काही एकमेव घटना नाही. केवळ गेल्या एका महिन्यातच Meta, Microsoft, Disney आणि ASML यांसारख्या कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे.
रिपोर्टनुसार, अलीकडील काही आठवड्यांत Meta आणि Microsoft या दोन्ही कंपन्यांमध्ये मिळून 20 हजारांहून अधिक नोकऱ्या कमी करण्यात आल्या आहेत. हा कल तंत्रज्ञान, मनोरंजन आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये दिसून येत आहे. हा प्रकार केवळ तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही; तर नफ्यात असलेल्या कंपन्याही आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करत आहेत.
कंपन्या सध्या Artificial Intelligence म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहेत. ते कामाचा प्रवाह स्वयंचलित करत आहेत. टीमची नव्याने बांधणी केली जात आहे. अधिक कार्यक्षमता, कमी उत्पादन खर्च, जास्त नफा हा यामागे उद्धेश आहे. जेव्हा ऑटोमेशन वाढतं, तेव्हा कर्मचाऱ्यांची संख्या अनेकदा कमी होते. गुंतवणूकदार सहसा यालाच पसंती देतात. कर्मचारी कपातीच्या घोषणांनंतर अनेकदा शेअरच्या किमतीत वाढ होते. कमी वेतन खर्च जास्त नफ्याचे संकेत देतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढतो.
पण याचा ऑफिसच्या आतमध्ये वेगळा परिमाण जाणवत आहे, कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती वाढत आहे. टेक कर्मचाऱ्यांना नोकरी सुरक्षिततेचा धोका जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती थांबवली आहे. AI टूल्समुळे कोडिंग, टेस्टिंग आणि ऑपरेशनची कामं करणारे तणावात आहेत.
नफा वाढवण्याच्या दृष्टीने फक्त कनिष्ठच नाही तर वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनाही छळ बसत आहे. जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कंपनीला गरज आहे का? याचा आढावा घेतला जात आहे. जर गरज नसेल तर AI आणि कमी पगारात उपलब्ध असणारे तरुण कर्मचारी यांची त्यांच्या जागी नियुक्ती केली जात आहे. दरम्यान, सुरुवातीच्या टप्प्यातील नोकऱ्यांचे (Entry-level jobs) पूर्णपणे यांत्रिकीकरण होत आहे. याचा सर्वाधिक फटका नव्याने पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे; कारण आता त्यांना उपलब्ध असलेल्या कमी संधींसाठी स्पर्धा करावी लागत आहे.
सीनिअर सॉफ्टवेअर इंजिनिअर रोशन सिंग यांच्या मते, "नव्या उमेदवारांसाठी सध्याची बाजारपेठ अत्यंत कठीण आहे; कारण आघाडीच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी (MNCs) आपली भरती प्रक्रिया जवळजवळ थांबवली असून, सध्या त्या केवळ गरजेनुसारच भरती करत आहेत."
"मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावरील इंजिनिअर्सनी आपली उत्पादकता वाढवण्यासाठी कामाच्या प्रक्रियेत AI वापर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच, सेवा-आधारित आणि उत्पादन-आधारित अशा दोन्ही प्रकारच्या कंपन्यांमध्ये भरतीचे प्रमाण मर्यादित झाले आहे. शिवाय, व्यवस्थापक आणि संचालक यांसारखी उच्च पदं, जी यापूर्वी, संबंधित व्यक्तींकडे असलेल्या अनुभवामुळे सुरक्षित मानली जात असत ती पदेही आता प्रभावित झाली आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.
कठीण काळात खर्चात कपात करण्याऐवजी आता चर्चा AI कडे वळली आहे. ओरॅकलचे हे पाऊल याच व्यापक चित्राचा एक भाग आहे.