Marathi News
IT क्षेत्रात पुन्हा खळबळ! मायक्रोसॉफ्टनंतर जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीने एकाचवेळी हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले; अर्जंट मिटींग घेतली आणि...

मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि सेल्सफोर्स सारख्या मोठ्या आयटी कंपन्यांनी आपल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढून टाकले. यानंचर आता आणखी एका दिग्गज IT कंपनीने आपल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीववरुन काढले आहे. कंपनीने  एआय असिस्टंट टूल लाँच केले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेल्याचे समजते. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 9, 2025, 10:24 PM IST
Oracle layoffs  : मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि सेल्सफोर्स सारख्या मोठ्या आयटी कंपन्यांनंतर आता  ओरेकल या सर्वात मोठ्या कंपनीने कर्मचारी कपात सुरू केली आहे. अमेरिकन टेक कंपनी ओरेकलने गेल्या आठवड्यात भारतातील आपल्या कर्मचाऱ्यांना कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्यात आले आहे. आतापर्यंत ही कपात ओरेकल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर (ओसीआय) आणि ओरेकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर (ओएफएसएस) विभागांमध्ये झाली आहे, ज्यामुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला आहे. माहितीनुसार, ओरेकलचे भारतात सुमारे 30,000 कर्मचारी काम करतात.

कंपनीने एआय आणि खर्च कपातीवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे 100 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले.  सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्लाउडसह सर्व टीममधून शेकडो कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले. कंपनीच्या व्यावसायिकांना पाठवलेल्या पत्रात कंपनीने म्हटले आहे की, कंपनीतील संघटनात्मक बदलांमुळे ही कपात झाली आहे. या बदलांमुळे काम सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.

गेल्या आठवड्यात कंपनीने केलेल्या जागतिक कपातीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये कार्यालयांमधील शेकडो कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले होते. कंपनीने जगभरातील विविध देशामध्ये कार्यरत अससलेल्या 3000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याचे समजते.   सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील ओरेकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर (OFSS) टीममधील अनेक कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठवड्यात नोकरी गमवावी लागली. नोकरीवरुन काढलेल्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीने सेवानिवृत्तीचे पॅकेज दिले आहे. ज्यामध्ये दोन महिन्यांचा पूर्ण पगार, ग्रॅच्युइटी आणि थकीत रजेचा समावेश आहे.

माहितीनुसार, ओरेकलच्या कपातीमुळे M4 (व्यवस्थापक पातळी) ते IC1 (वैयक्तिक योगदानकर्ता पातळी 1) पर्यंतच्या सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला, ज्यामध्ये नवीन भरती झालेल्या लोकांचा समावेश आहे. दरम्यान, ओरेकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस ग्लोबल बिझनेस युनिटचे जनरल मॅनेजर सनी सिंग यांनीही 4 सप्टेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांसोबत एक अर्जंट मिटींग घेतली. या कपातीमध्ये, व्यवस्थापक पातळीपासून IC1 पर्यंतच्या सर्व स्तरातील कर्मचाऱ्यांना कपात करण्यात आली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गेल्या महिन्यापासून ओरेकल अमेरिका, भारत, कॅनडा आणि फिलीपिन्ससह अनेक देशांमध्ये कर्मचाऱ्यांना कपात करत आहे. आतापर्यंत ही कपात कंपनीच्या जागतिक कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे 10 टक्के इतकी झाली आहे, परंतु येत्या काळात आणखी कपात होऊ शकते असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

FAQ

1 ओरेकलने भारतात कर्मचारी कपात सुरू केली आहे का?
होय, अमेरिकन टेक कंपनी ओरेकलने गेल्या आठवड्यात भारतातील कर्मचाऱ्यांना कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. ही कपात मुख्यतः ओरेकल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर (OCI) आणि ओरेकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर (OFSS) विभागांमध्ये झाली आहे, ज्यामुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला आहे. 

2  भारतातील ओरेकलच्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या किती आहे?
ओरेकलचे भारतात सुमारे ३०,००० कर्मचारी काम करतात. यापैकी जवळपास १०% कर्मचाऱ्यांवर (सुमारे २,९००) कपातीचा परिणाम झाला आहे, जे कंपनीच्या जागतिक पुनर्रचना प्रयत्नांचा भाग आहे. 

3 कपातीमुळे किती कर्मचारी प्रभावित झाले आहेत?
भारतात शेकडो कर्मचारी (१०० हून अधिक) प्रभावित झाले आहेत. जागतिक स्तरावर ३,००० हून अधिक कर्मचारी काढले गेले आहेत, ज्यामध्ये अमेरिका, कॅनडा, फिलीपिन्स आणि इतर देशांचा समावेश आहे. येत्या काळात आणखी कपाती होण्याची शक्यता आहे. 

4 कपातीचे मुख्य कारण काय आहे?
कंपनीने AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि खर्च कपातीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. संघटनात्मक बदलांमुळे काम सुलभ करण्यासाठी ही कपात करण्यात आली आहे. याशिवाय, OpenAI सोबतच्या भागीदारी आणि अमेरिकेतील AI इन्फ्रास्ट्रक्चरवर मोठ्या गुंतवणुकीमुळे (५०० अब्ज डॉलर) जागतिक पुनर्रचना होत आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.



Tags:
Oracle layoffsIT giantsmicrosoftMetaSalesforce

