/एकाचवेळी 10,000 लोकांची नोकरी जाणार; जगप्रसिद्ध IT कंपनीने जाहीर केला मोठा निर्णय; भारतीय कर्मचारी डेंजरझोनमध्ये

ओरॅकल कर्मचारी कपात : जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीने पुन्हा एकदा कर्माचारी कपातीची घोषणा केली आहे. टेक क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी ओरॅकल जगभरातील अंदाजे 10,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणार आहे. कंपनीच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. भारतात असललेले कर्मचारी डेंजर झोनमध्ये असल्याचेही समजते.
ओरॅकल कंपनीच्या कर्माचरी कपातीचा सर्वाधिक परिणाम भारतातील कर्मचाऱ्यांवरही होण्याची शक्यता आहे. क्लाउड आणि एआय पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च भरून काढण्यासाठी तसेच एकूण खर्च कमी करण्यासाठी कंपनीने कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेतला आहे.
ओरॅकल कंपनीच्या व्यवस्थापनाने आपल्या विविध टीमच्या प्रमुखांना खर्च कमी करण्याचे मार्ग शोधण्यास सांगितले आहे. या अनुषंगाने कोणत्या विभागातील कर्माचऱ्यांची संख्या कमी होऊ शकते याचा आढावा घेत अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याचा अर्थ कंपनीच्या सर्वच विभागात कार्रयरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या नोकर कपातीचा सामना करावा लागणार आहे. कुणाची नोकरी जाईल कागी सांगता येत नाही. यामुळे सर्वच कर्मतरी नोकरी जाण्याच्या भितीमुळे दहशतीत आहेत. कंपनीमधील अंतर्गत चर्चेनुसार, या कर्मचारी कपातीचा परिणाम जगभरातील 7,000 ते 10,000 कर्मचाऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्याप ओरॅकल कंपनीने कर्मचारी कपातीचा निश्चित आकडा जाहीर केलेला नाही.
कर्मचारी कपातीची प्रक्रिया सप्टेंबरमध्ये सुरू होऊ शकते अशी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे. सुरुवातीला, 1 सप्टेंबर रोजी कर्मचारी कपातीची घोषणा होण्याची अपेक्षा वर्तवली जात होती, परंतु आता 15 सप्टेंबर ही पुढील संभाव्य तारीख म्हणून विचारात घेतली जात आहे. याचा अर्थ कंपनी लवकरच आपला निर्णय जाहीर करू शकते.
या संभाव्य कर्मचारी कपाताचा सर्वात मोठा फटका ओरॅकलच्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसू शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. भारतातील कार्यालय हे ओरॅकलच्या जागतिक कामकाजाचे एक प्रमुख आणि महत्त्वाचे केंद्र आहे. इंजिनिअरिंग, क्लाउड सर्व्हिसेस, टेक्नॉलॉजी आणि सपोर्ट यांसारख्या कंपनीच्या सर्वात मोठ्या टीम्स येथेच आहेत. त्यामुळे, जागतिक स्तरावरील कपातीचा एक मोठा भाग भारतीय कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करू शकतो.
ओरॅकलने गेल्या वर्षभरात आपल्या कर्मचारी संख्येत लक्षणीय घट केली आहे. मे 2026 च्या अखेरीस, ओरॅकलमध्ये अंदाजे 1,41,000 पूर्ण-वेळ कर्मचारी कार्यरत होते, तर एका वर्षापूर्वी ही संख्या अंदाजे 1,62,000 होती. कंपनीने 12 महिन्यांत अंदाजे 21,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन कमी केल्याचे या आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे.
कंपनीने आपल्या वार्षिक अहवालात स्पष्ट केले आहे की, कामात एआयचा वाढता वापर झाल्यामुळे ही कर्मचारी कपात झाली आहे आणि भविष्यातही ती सुरू राहू शकते.
ओरॅकल कंपनी एआय क्षेत्रातील वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. यामुळे हीच कर्मचारी कपात होत आहे. एआय कंपन्यांकडून वाढणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी ओरॅकल आपल्या डेटा सेंटरची क्षमता आणि क्लाउड व्यवसायाचा विस्तार करत आहे.
कंपनीच्या वार्षिक अहवालानुसार, ओरॅकलने पुनर्रचना आणि सेवा समाप्ती वेतनावर अंदाजे 1.8 अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. कंपनीने गुंतवणूकदारांना असा इशाराही दिला आहे की संघटनात्मक बदलांमुळे कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. विशिष्ट कुशल पदांसाठी तुटवडा निर्माण होऊ शकतो.
ओरॅकलने या नवीन कर्मचारी कपातीच्या वृत्तावर अद्याप अधिकृत भाष्य केलेले नाही. कंपनीचे पुढील तिमाही निकाल 11 सप्टेंबर रोजी जाहीर होणार आहेत. जर ही कर्मचारी कपात झाली, तर ती क्लाउड आणि एआयच्या संदर्भात आपल्या व्यवसायाला नव्याने आकार देण्याच्या ओरॅकलच्या प्रयत्नांचा एक भाग असेल.
ओरॅकल कंपनीने कर्मचारी कपातीचे संकेत दिले असतानाच दुसरीकडे मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने सुमारे 500 कर्मचाऱ्यांना परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान अर्थात PIP ठेवले आहे. PIP प्रक्रियेमुळे मायक्रोसॉफ्ट इंडियाच्या सुमारे २% कर्मचाऱ्यांवर, म्हणजेच अंदाजे 400 ते 500 लोकांवर परिणाम होऊ शकतो.