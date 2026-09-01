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एकाचवेळी 10,000 लोकांची नोकरी जाणार; जगप्रसिद्ध IT कंपनीने जाहीर केला मोठा निर्णय; भारतीय कर्मचारी डेंजरझोनमध्ये

जगप्रसिद्ध IT कंपनीनेने वर्षभरात दुसऱ्यांना मोठ्या कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. कंपनी 10,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार आहे. या अनुषंगाने कंपनी व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांची यादी मागवली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 01, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:55 PM IST
एकाचवेळी 10,000 लोकांची नोकरी जाणार; जगप्रसिद्ध IT कंपनीने जाहीर केला मोठा निर्णय; भारतीय कर्मचारी डेंजरझोनमध्ये

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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