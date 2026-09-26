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भारतापासून 11800 KM अंतरावर झाली पृथ्वीवरील सर्व सजीवांची निर्मीती? लाखो वर्षांपासून बर्फाखाली गाडला गेलाय हिमालया इतका उंच रहस्यमयी पर्वत

पृथ्वीवर जीवसृष्टीची निर्मीती कशी झाली याबाबतच्या रहस्याबबात मोठा उलगडा झाला आहे. भारतापासून 11800 KM अंतरावर बर्फाखाली हिमालया इतका उंच रहस्यमयी पर्वत गाडला गेला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 26, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 11:03 PM IST
भारतापासून 11800 KM अंतरावर झाली पृथ्वीवरील सर्व सजीवांची निर्मीती? लाखो वर्षांपासून बर्फाखाली गाडला गेलाय हिमालया इतका उंच रहस्यमयी पर्वत

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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