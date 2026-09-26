/भारतापासून 11800 KM अंतरावर झाली पृथ्वीवरील सर्व सजीवांची निर्मीती? लाखो वर्षांपासून बर्फाखाली गाडला गेलाय हिमालया इतका उंच रहस्यमयी पर्वत

अंटार्क्टिका : पृथ्वीवर जीवसृष्टी नमेकी कशी निर्माण झाली याबाबत जगभरातील संशोधक संशोधन करत आहेत. प्रत्येक वेळेस वेगळे आणि नव नवीन दावे केले जातात. अशातच आता आता आणखी एक मोठा दावा करण्यात आला आहे. लाखो वर्षांपासून हिमालया इतका उंच रहस्यमयी पर्वत बर्फाखाली दबलेला आहे. येथेच पृथ्वीवरील सर्व सजीवांची निर्मीती झाल्याचा दावा एका नव्या संशोधनातून करण्यात आला आहे. भारतापासून 11800 KM अंतरावर अंटार्क्टिकामध्ये हा पर्वत एक लाख वर्षांपासून बर्फाखाली गाडलेला आहे.
अंटार्क्टिकाच्या बर्फाखाली गाडलेले पर्वत एके काळी आजच्या हिमालयाइतकेच उंच आणि विशाल होते. या पर्वतांमुळेच जटिल जीवसृष्टीच्या उत्क्रांतीसाठी आवश्यक पर्यावरणीय परिस्थिती निर्माण करण्यास मदत केली असा दावा संशोधकांनी केला आहे. अंटार्क्टिका बर्फाने झाकलेले आहे. पण या बर्फाखाली हिमालयासारखे पर्वत लपलेले असू शकतात, असा दावा एका नवीन संशोधनाने केला आहे. पृथ्वीवरील गुंतागुंतीच्या जीवनाच्या उत्क्रांतीमध्ये या पर्वतांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असल्याची माहिती या संशोधनातून समोर आली आहे.
अंटार्क्टिकाच्या बर्फाखाली गाडलेले पर्वत 650 लाख वर्ष जुने पर्वत
सायन्स अलर्टमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका नवा अहवालनुसार जीवसृष्टीच्या निर्मीतीबाबत नवी माहिती समोर आली आहे. 2022 मधील पूर्वीच्या संशोधनात असे दिसून आले होते की सुमारे 450 ते 650 लाख वर्षांपूर्वी गोंडवाना या महाखंडाची निर्मिती होत असताना प्रचंड पर्वतरांगा तयार झाल्या होत्या. जरी ते पर्वत फार पूर्वी झिजून नष्ट झाले असले तरी, त्यांची गाडलेली 'मुळे' आणि त्यांच्यापासून निर्माण होणारा गाळ त्यांच्या अस्तित्वाच्या एका महत्त्वपूर्ण पैलूवर प्रकाश टाकू शकतात.
पर्वतांच्या धूपेमुळे फॉस्फरस आणि लोहासारखी पोषक द्रव्ये महासागरांमध्ये सोडली जातात. ही पोषक द्रव्ये शैवाल आणि सायनोबॅक्टेरिया यांच्या प्राथमिक उत्पादनास चालना देऊ शकतात. हे जीव सागरी अन्नसाखळीच्या तळाशी असतात आणि प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे ऑक्सिजन तयार करतात. शिवाय, वातावरणातील ऑक्सिजनमध्ये लक्षणीय वाढ होण्यासाठी, सेंद्रिय कार्बन आणि इतर क्षीण झालेले पदार्थ ऑक्सिजनशी अभिक्रिया करून त्याला पुन्हा वातावरणात सोडण्यापूर्वी गाडले जाणे आवश्यक असते. गोंडवानाच्या पर्वतांनी हे घडून येण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा पुरवली असावी.
या संतुलित प्रणालीने सजीवांच्या निर्मीला ऑक्सिजन, अन्न आणि जैवखनिजीकृत सांगाडा तयार करण्यासाठी लागणारे रासायनिक घटक मिळाले. झिरकॉनचे स्फटिक खूप मजबूत असतात आणि त्यांच्या रासायनिक रचनेवरून व युरेनियम-लेड वयावरून, ते ज्या खडकांपासून बनले आहेत ते खडक केव्हा आणि कोठे तयार झाले हे कळू शकते. अंटार्क्टिकाच्या भूशास्त्राचे थेट नमुने घेणे अवघड आहे. त्यामुळे, त्याऐवजी ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीच्या दोन भूशास्त्रज्ञांनी त्या खंडातील सागरी गाळामधील झिरकॉनचा अभ्यास केला. हे संशोधन 'अर्थ अँड प्लॅनेटरी सायन्स लेटर्स'मध्ये प्रकाशित झाले आहे.