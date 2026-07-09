/धक्कादायक! पुराच्या पाण्यात 900 साप सुटले, दंश केल्याने महिलेचा मृत्यू; नागरिकांची एकच धावपळ, पाहा VIDEO

चीनमध्ये मुसळधार पावसामुळे देशातील विविध भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसामुळे निर्माण झालेली आव्हानं आणि अडचणींचा प्रशासनाकडून सामना केला जात आहे. यादरम्यान Guangxi भागातील अधिकारी आणि रहिवाशांना एका अनपेक्षित परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. येथे शेकडो सापांनी परिसरावर ताबा मिळवला असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
'ब्लूमबर्ग'ने सरकारी प्रसारक 'सीसीटीव्ही'च्या (CCTV) हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, Guangxi भागात आलेल्या भीषण पुरामुळे पैदास केंद्रांमधून शेकडो साप बाहेर पडले आहेत. यानंतर प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 'ग्लोबल टाइम्स' आणि इतर चिनी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, किमान 900 साप पुराच्या पाण्यात मोकाट फिरत आहेत.
यादरम्यान एका महिलेचा सर्पदंश झाल्याने मृत्यू झाला आहे. सापाच्या दंशानंतर रस्ते बंद असल्यामुळे आणि पूरस्थितीमुळे रुग्णालयात उशिरा पोहोचल्याने महिलेचा मृत्यू झाला.
यादरम्यान सोशल मीडियावर अनेक साप पुराच्या पाण्यांमध्ये फिरतानाचे व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. यादरम्यान काही लोक विषारी सापांना पकडण्यासाठी पाण्यात त्यांचा शोध घेताना दिसत आहे. पुराच्या पाण्यात हे साप वायूवेगाने अदृश्य होत असल्याने त्यांना पकडताना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
'ग्लोबल टाइम्स'च्या अहवालानुसार, फार्ममधून पळून गेलेल्या सापांमध्ये कोब्रासारख्या विषारी प्रजातींचाही समावेश आहे. पळून गेलेल्या सापांना पकडण्यासाठी विविध पथकं तैनात करण्यात आली असून, सापाच्या दंशाची शिकार झालेल्यांवर त्वरित उपचार करता यावेत यासाठी प्रशासनाने तात्पुरती वैद्यकीय केंद्रं उभारली आहेत.
Hengzhou, #China July 6 /2026— CAUGHTIN4KHQ (@CaughtIn4KHQ) July 9, 2026
After days of heavy rain and flooding across China, around 900 snakes escaped from a breeding farm in Hengzhou. Reports say the reptiles included venomous cobras, with villagers attempting to catch them in the floodwaters. pic.twitter.com/cTcgAZ4nZd
Guangxi हे चीनमधील व्यावसायिक सापपालनाचे सर्वात मोठं केंद्र आहे. येथे पारंपरिक औषधं, चामड्याच्या वस्तू आणि मांसासाठी सुमारे 3 कोटी सापांचं संगोपन केलं जातं. Hengzhou भागातील अनेक गावं पाण्याखाली गेल्यानंतर, "काही ठिकाणी पाण्यात साप दिसून आले आहेत," असं प्रादेशिक कार्यालयाने बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
या भागाला वादळांचा फटका बसला आहे. जलाशयांचे बांध फुटल्याने पाण्याचे प्रचंड लोंढे शहरं आणि नगरांमध्ये घुसले आहेत. यात सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचं समजत असून सुमारे 1 लाख 30 हजार लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं आहे. ग्वांग्शी प्रादेशिक प्रचार कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, बचावकार्यासाठी 8 हजारांहून अधिक कर्मचारी आणि सुमारे 5700 बोटी तैनात करण्यात आल्या आहेत.
वादळांमुळे डुकरांच्या गोठ्यातही पाणी शिरलं आहे, लाकूड उत्पादनावर परिणाम झाला असून चमेलीच्या लागवडीचंही नुकसान झाले आहे. पुरामुळे पिंजरे आणि कुंपणांचे नुकसान झाल्याने, Guangxi भागातील एका प्राणीसंग्रहालयातून अल्पाका, लहान आकाराची डुकरे आणि झेब्रा यांसारखे किमान 100 प्राणी बाहेर पडले आहेत.