/युरोपातील अनेक देशांचे तापमानाचे नवे विक्रम, फ्रान्समध्ये उष्माघात लाटेत हजाराहून अधिक मृत्यू

Europe Tempreature Rises : सध्या यूरोपमध्ये उष्णतेच्या तीव्र लाटेचा कहर कायम आहे. पॅरिसमध्ये रविवारी तापमान हे जवळपास 41 अंश सेल्सियस इतके नोंदवण्यात आले. येथील उष्णता नागरिकांच्या अंगाची लाहीलाही करत असून येथील नागरिक हे उष्णतेच्या लाटेने त्रस्त झाले आहेत. तर धक्कादायक म्हणजे फ्रान्समध्ये मागील काही आठवड्यात उष्णतेमुळे जवळपास 1 हजारहून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडलेत. तर यूरोपातील जर्मनी सह अनेक देशांमध्ये उच्च तापमानाचे नवनवीन विक्रम नोंदवले गेले आहेत. तसेच विविध देशांमध्ये तीव्र उष्णतेमुळे जंगलात लागणाऱ्या आगीच्या घटनेत सुद्धा मोठी वाढ झाली आहे.
फ्रान्समध्ये उष्माघात लाटेमुळे मृत्यूची संख्या वाढली आहे. येथे एका दिवसात 1200 हुन अधिक मृत्यू नोंदवले गेले तर दोन दिवसात 1400 हुन अधिक मृत्यूची नोंद झाली. एप्रिल आणि मे महिन्यात देशात 900 ते 1 हजार मृत्यू झाले. मृतांपैकी 85 टक्के नागरिकांचं वय हे 65 वर्षापेक्षा अधिक होतं. एवढ्या उष्णतेमुळे ग्रीसमध्ये वणवे पेटण्याचा इशारा देण्यात आला .
बर्लिनमध्ये सुद्धा उष्णतेच्या लाटेने नागरिक हैराण झालेत ज्यामुळे आता येथे पाण्याचे फवारे मारून परिसरात थंडावा निर्माण करण्याचे काम सुरु आहे. यामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. बर्लिनमध्ये उष्णतेच्या तडाख्यामुळे काँक्रीट रस्त्यांवर भेगा पडल्या आहेत, ज्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झालेला आहे. जर्मनीतील एका शहरात रेल्वे रूळ आणि पॉईंट्सच नुकसान झाल्याने ट्रॅम सेवेवर बंदी घालण्यात आली.
जर्मनीतील कुबशुट्झ येथे या रविवारी रात्रीचे तापमान किमान 29.4 अंश सेल्सियस नोंदवले गेले. जे आतापर्यंत देशातील सर्वाधिक रात्रीचे उष्ण तापमान ठरले. तर सॅक्सनी अनहाल्टमधील मॉकर्न ड्रेविट्झ येथे 41.5 अंश सेल्सियस तापमान नोंदवले गेले.