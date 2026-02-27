Pakistan Afghanistan : आकाशातून आगीच्या गोळ्यांचा मारा; अफगाणिस्तान- पाकिस्तानात युद्धजन्य परिस्थिती, लष्करी चौक्यांवर ताबा

Pakistan Afghanistan Tension : पाकिस्ताननं काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यांची परतफेड करत अफगाण राष्ट्रानं पाकवर सूड उगवत प्रतिहल्ले केले आहेत. थेट पाकिस्तानच्या लष्करी चौक्यांवर निशाणा साधत हे हल्ले करण्यात आल्याची माहिती तालिबानच्या प्रवक्त्यांकडून देण्यात आली. अफगाणिस्तानच्या दाव्यानुसार त्यांनी पाकच्या 15 चौक्यांचा ताबा मिळवला. सविस्तर माहितीनुसार पाकिस्तानी लष्कराच्या खुरापती पाहून अफगाणिस्ताननं पाकचे लष्करी तळ, चौक्यांवर हल्ले केले.
अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारनं हल्लीच पाकिस्तानच्या हल्ल्याला उत्तर देण्यासाठीची घोषणा करत तशी तयारीसुद्धा केली होती. इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगाणिस्तानच्या प्रवक्त्यांनुसार वादग्रस्त अशा डूरंड लाईनवर अफगाणिस्ताननं प्रचंड प्रमाणात हल्लाबोल केला असून, पाकिस्तानी लष्करी तळाची कारवाई आणि सीमाभागातील तणावाच्या धर्तीवर ही कारवाई करण्यात आली. तालिबानच्या दाव्यानुसार पाकवरील हल्ल्यात शत्रू राष्ट्राचे 50 हून अधिक सैनिक ठार झाले असून, पाकनं मात्र हे दावे फेटाळले आहेत.
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये सध्या युद्धजन्य परिस्थिती पाहायला मिळत असून, यामध्ये अनेकांचा जीव गमावला आहे. हल्ला आणि प्रतिहल्ला सुरू असल्याचं पाहून या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती पाहायला मिळत असून, पारिस्तानकडून ऑपरेशन गजब लिल-हकअंतर्गत गुरुवारी रात्रभर अफगाणिस्तानवर मोठ्या प्रमाणात गोळीबार केला. पाकच्या दाव्यानुसार त्यांच्या लढाऊ विमानानं तालिबानच्या लष्करी तळांवर निशाणा साधत सर्वकाही उध्वस्त केलं. पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनिसार वायुदलानं काबुल, कंधार आणि पक्तिका इथं तालिबानच्या अनेक तळांवर हल्ला करत दोन ब्रिगेड हेडक्वार्टर उध्वस्त केले.
दरम्यान, या दोन्ही देशांमध्ये असणाऱ्या तणावग्रस्त परिस्थितीची वृत्त समोर येत असतानाच काही व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. ज्या व्हिडीओंमध्ये लोकांच्या किंकाळ्या, अनेकांच्या हाती शस्त्र आणि हवाई हल्ल्यामुळं आभागातून होणाळी आगीची भीषण बरसात हे चित्र भीती वाढवत आहे.