English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • Pakistan Afghanistan : आकाशातून आगीच्या गोळ्यांचा मारा; अफगाणिस्तान- पाकिस्तानात युद्धजन्य परिस्थिती, लष्करी चौक्यांवर ताबा

Pakistan Afghanistan : आकाशातून आगीच्या गोळ्यांचा मारा; अफगाणिस्तान- पाकिस्तानात युद्धजन्य परिस्थिती, लष्करी चौक्यांवर ताबा

Pakistan Afghanistan Tension :पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती. काबुल, कंधारमध्ये पाकिस्तानचेही हल्ले. अफगाणिस्तानकडून पाकिस्तानच्या लष्करी चौक्यांवर निशाणा. सद्यस्थिती काय? पाहा सविस्तर वृत्त....   

सायली पाटील | Updated: Feb 27, 2026, 07:58 AM IST
Pakistan Afghanistan : आकाशातून आगीच्या गोळ्यांचा मारा; अफगाणिस्तान- पाकिस्तानात युद्धजन्य परिस्थिती, लष्करी चौक्यांवर ताबा
Pakistan Afghanistan Tension afghans Taliban military launched retaliatory attacks on Pakistani border posts

Pakistan Afghanistan Tension : पाकिस्ताननं काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यांची परतफेड करत अफगाण राष्ट्रानं पाकवर सूड उगवत प्रतिहल्ले केले आहेत. थेट पाकिस्तानच्या लष्करी चौक्यांवर निशाणा साधत हे हल्ले करण्यात आल्याची माहिती तालिबानच्या प्रवक्त्यांकडून देण्यात आली. अफगाणिस्तानच्या दाव्यानुसार त्यांनी पाकच्या 15 चौक्यांचा ताबा मिळवला. सविस्तर माहितीनुसार पाकिस्तानी लष्कराच्या खुरापती पाहून अफगाणिस्ताननं पाकचे लष्करी तळ, चौक्यांवर हल्ले केले. 

Add Zee News as a Preferred Source

हेसुद्धा वाचा : ढगाळ वातावरण अन् होरपळ! घराबाहेर पडण्याआधी हवामान वृत्तावर एक नजर; उकाडा कधी वाढणार, कधी कमी होणार?

 

अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारनं हल्लीच पाकिस्तानच्या हल्ल्याला उत्तर देण्यासाठीची घोषणा करत तशी तयारीसुद्धा केली होती. इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगाणिस्तानच्या प्रवक्त्यांनुसार वादग्रस्त अशा डूरंड लाईनवर अफगाणिस्ताननं प्रचंड प्रमाणात हल्लाबोल केला असून, पाकिस्तानी लष्करी तळाची कारवाई आणि सीमाभागातील तणावाच्या धर्तीवर ही कारवाई करण्यात आली. तालिबानच्या दाव्यानुसार पाकवरील हल्ल्यात शत्रू राष्ट्राचे 50 हून अधिक सैनिक ठार झाले असून, पाकनं मात्र हे दावे फेटाळले आहेत.

पाकिस्तानही म्हणतंय आम्हीसुद्धा हल्ल्याचं उत्तर दिलं...

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये सध्या युद्धजन्य परिस्थिती पाहायला मिळत असून, यामध्ये अनेकांचा जीव गमावला आहे. हल्ला आणि प्रतिहल्ला सुरू असल्याचं पाहून या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती पाहायला मिळत असून, पारिस्तानकडून ऑपरेशन गजब लिल-हकअंतर्गत गुरुवारी रात्रभर अफगाणिस्तानवर मोठ्या प्रमाणात गोळीबार केला. पाकच्या दाव्यानुसार त्यांच्या लढाऊ विमानानं तालिबानच्या लष्करी तळांवर निशाणा साधत सर्वकाही उध्वस्त केलं. पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनिसार वायुदलानं काबुल, कंधार आणि पक्तिका इथं तालिबानच्या अनेक तळांवर हल्ला करत दोन ब्रिगेड हेडक्वार्टर उध्वस्त केले. 

हेसुद्धा वाचा : मोठी बातमी! बारामती विमान अपघातातील ब्लॅक बॉक्स सुरक्षित; अजित पवारांच्या निकटवर्तीयांनी स्पष्ट सांगितलं

लोकांच्या किंकाळ्या, अनेकांच्या हाती शस्त्र

दरम्यान, या दोन्ही देशांमध्ये असणाऱ्या तणावग्रस्त परिस्थितीची वृत्त समोर येत असतानाच काही व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. ज्या व्हिडीओंमध्ये लोकांच्या किंकाळ्या, अनेकांच्या हाती शस्त्र आणि हवाई हल्ल्यामुळं आभागातून होणाळी आगीची भीषण बरसात हे चित्र भीती वाढवत आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Pakistan Afghanistan TensionPakistan Afghanistan warPakistan Afghanistan videoPakistan Afghanistan borderafghans Taliban military

इतर बातम्या

ढगाळ वातावरण अन् होरपळ! घराबाहेर पडण्याआधी हवामान वृत्तावर...

महाराष्ट्र बातम्या