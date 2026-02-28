पाकिस्तान- अफगाणिस्तानमध्ये 'खुलं यद्ध'; पंतप्रधान कार्यालयापासून काहीच अंतरावर स्फोट

Pakistan Afghanistan War : अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती आता जवळपास खुल्या युद्धाच्याच रुपांतरित झाली असून, सीमाभागात तणाव आणखी वाढला आहे. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तांनुसार शनिवारी पक्तिका प्रांतातील तेरवा जिल्ह्यातील दुरंद रेषेनजीक पुन्हा एकदा दोन्ही देशांचं सैन्य एकमेकांसमोर उभं ठाकलं. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार अफगाणिस्तानातील इस्लामिक अमिरातच्या लष्करानं पाकिस्तानच्या खैबर पख्तून्वा प्रांतातील उत्तरेकडे असणाऱ्या वजिरिस्तानमध्ये मीरानशाह आणि स्पिनवाम भागांमध्ये असणाऱ्या पाकिस्तानी लष्करी तळांवर हल्ला केला.
ड्रोनच्या सहाय्यानं पाकच्या सैन्य तळांवर हल्ले करण्यात आले, ज्यानंतर मोठा आगडोंब उसळला. अफगाण देशाच्या माहितीनुसार या ड्रोन हल्ल्याला ‘रद अल-जुल्म’ असं नाव गेण्यात आलं. पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तानातील खोस्त आणि पक्तिया प्रांत इथं करण्यात आलेल्या बॉम्ब हल्ल्याच्या उत्तरात शनिवारी पहाटे ही प्रत्युत्तराची कारवाई करण्यात आली.
पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तानातील कंधार, काबुल आणि पक्तिया भागात अनेक हवाई हल्ले केले होते. ज्यानंतर देशाचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी अफगाणिस्तानविरोधात खुल्या युद्धाची घोषणाच केली. पाकिस्तानच्या दाव्यानुसार त्यांनी अफगाण सीमाभागात झालेल्या गोळीबाराला उत्तर देत ही कारवाई केली. दरम्यान पाकिस्तानच्या सूचना मंत्रालयानुसार त्यांच्या लष्करानं तातडीनं प्रत्युत्तराची कारवाई करत देशाची सुरक्षितता आणि अखंडतेसाठी महत्त्वाची पावलं उचलली आणि यापुढंही गरज पडल्यास अशी पावलं उचलली जातील.
अफगाणिस्ताननं पाकिस्तानच्या पंतप्रधान कार्यालयापासून फक्त 6 किमी अंतरावर अणाऱ्या लष्करी तळांवर हल्ला करत एक व्हिडीओ जारी केला. अफगाणिस्तान सैन्यानं 'अण्वस्त्र साठा' असणाऱ्या ठिकाणांना निशाणा करत केंद्रीत कारवाई केल्याचा दावा केल्यानं मोठं नुकसान झाल्याचीसुद्धा माहिती आहे. दरम्यान, अमेरिकेनं पाकिस्तानची साथ देत आपल्याकडून या परिस्थितीवर लक्ष ठेवलं जात असून तालिबानच्या हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी आपण पाकिस्तानच्या हक्कांचं समर्थन करतो अशी भूमिका स्पष्ट केल्यानं जागतिक घडामोडींमध्ये नव्या विषयांना आणि चर्चांना वाव मिळाला.