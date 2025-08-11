English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऑपरेशन सिंदूरनंतर हात जोडणाऱ्या पाकिस्तानचा खरा चेहरा उघड! अमेरिकेतून धमकी, म्हणाले 'भारतासह अर्धे जग बुडवून....'

पाकिस्तान लष्कराचे प्रमुख आसीम मुनीर यांनी अमेरिका दौऱ्यात थेट भारताना अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी दिली आहे. जर आम्हाला वाटलं की, आम्ही बुडत आहोत तर आमच्यासोबोत अर्धे जग घेऊन बुडणार असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 11, 2025, 08:25 AM IST
पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख आणि फिल्ड मार्शल आसीम मुनीर यांनी अमेरिकेच्या धरतीवरुन भारताला अण्वस्त्र हल्ल्याचा इशारा दिला आहे. जर इस्मालाबादला भारताच्या अस्तित्वापासून धोका वाटला, तर अर्धे जग आमच्यासोबत घेऊन बुडू अशी पोकळ धमकीच त्यांनी दिली आहे. एखाद्या देशाच्या लष्करप्रमुखाने अमेरिकेतून तिसऱ्या देशाला अण्वस्त्र धमकी देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. व्यापारी आणि मानद वाणिज्यदूत अदनान असद यांनी टाम्पा येथे आयोजित केलेल्या ब्लॅक-टाय डिनरमध्ये मुनीर उपस्थितांना म्हणाले, "आम्ही एक अणुशक्तीसंपन्न राष्ट्र आहोत. जर आपल्याला वाटलं की आम्ही खाली जात आहोत, तर आपण अर्धे जग आपल्यासोबत घेऊन जाऊ".

'भारताच्या धरणावर मिसाईल हल्ला करु'

भारतासोबतच्या चार दिवसांच्या संघर्षानंतर दोन महिन्यात दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या मुनीर यांनी सिंधू नदीवरील नियंत्रणावरून भारतावर निशाणा साधला. "आम्ही भारत धरण बांधण्याची वाट पाहू आणि जेव्हा ते बांधेल तेव्हा आम्ही ते दहा क्षेपणास्त्रांनी नष्ट करू," असं ते म्हणाले आहेत. "सिंधू नदी ही भारतीयांची कुटुंबाची मालमत्ता नाही.. आमच्याकडे क्षेपणास्त्रांची कमतरता नाही, अलहमदुलिल्लाह," असे मुनीर यांनी म्हटल्याचं 'द प्रिंटटने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले.

'भारत मर्सिडीड, पाकिस्तान डंप ट्रक'

आसिम मुनीर यांनी भारताची तुलना हायवेवर धावणाऱ्या मर्सिडीजशी आणि पाकिस्तानची दगडं भरलेल्या डंप ट्रकशी केली. "भारत हायवेवर चमकणारी मर्सिडीज आहे, जी हायवेवर फरारीप्रमाणे धावत आहे. पण आम्ही खडी भरलेला डंप ट्रक आहोत. जर ट्रकने कारला धडक दिली, तर कोणाचं नुकसान होईल?," अशी विचारणा त्यांनी उपहासात्मकपणे केली आहे. 

मुनीर यांनी दावा केला आहे की, "भारत स्वत:ला एखाद्या विश्वगुरुच्या रुपात सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण वास्तविकपणे ते यापासून फार दूर आहेत". त्यांनी कॅनडामध्ये एका शीख नेत्याची हत्या, कतारमध्ये आठ भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांची अटक आणि कुलभूषण जाधव प्रकरणाचा उल्लेख केला. घटना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादात भारताच्या कथित सहभागाचे "अनेक पुरावे" आहेत असा दावाही त्यांनी केला. 

मुनीर यांनी घेतली राजकीय, लष्कर प्रमुखांची भेट

मुनीर यांनी अमेरिकेतील वरिष्ठ राजकीय आणि लष्करी व्यक्ती तसेच पाकिस्तानी डायस्पोराच्या सदस्यांची भेट घेतली. टांपा येथे, मुनीर यांनी यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) चे निवृत्त कमांडर जनरल मायकेल कुरिला यांच्या निवृत्ती समारंभाला आणि सेंटकॉम प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारणाऱ्या अ‍ॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांच्या कमांड बदल समारंभाला उपस्थिती लावली. मुनीर यांनी कुरिला यांच्या नेतृत्वाचे आणि अमेरिका-पाकिस्तान लष्करी संबंधांमधील योगदानाचे कौतुक केले, तर सामायिक सुरक्षा समस्यांना तोंड देण्यास कूपरला यश मिळावे यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

त्यांनी संयुक्त प्रमुखांचे प्रमुख जनरल डॅन केन यांच्याशीही चर्चा केली आणि त्यांना पाकिस्तानला भेट देण्याचे आमंत्रण दिले. पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या मते, मुनीर यांनी बाजूलाच मैत्रीपूर्ण देशांच्या संरक्षण प्रमुखांची भेट घेतली.

जूनमध्ये मुनीर यांच्या दुर्मिळ पाच दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यानंतर ही भेट आली, जेव्हा त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत एका खाजगी जेवणाला हजेरी लावली. त्या भेटीमुळे तेल करारासह अमेरिका-पाकिस्तान सहकार्य वाढविण्याच्या घोषणा झाल्या.

FAQ

1) असिम मुनीर यांनी अमेरिकेत कोणती धमकी दिली आहे?
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांनी अमेरिकेतील एका कार्यक्रमात भारताविरुद्ध अण्वस्त्र धमकी दिली. त्यांनी सांगितले की, जर पाकिस्तानला भारताकडून अस्तित्वाचा धोका जाणवला, तर “आम्ही अर्धे जग आमच्यासोबत नष्ट करू.”

2) असिम मुनीर यांनी सिंधू नदीबाबत काय म्हटले?
मुनीर यांनी भारताने सिंधू नदी करार स्थगित केल्याचा उल्लेख करत सांगितले की, यामुळे २५ कोटी लोकांना उपासमारीचा धोका आहे. त्यांनी धमकी दिली की, “जर भारताने बांध बांधला, तर आम्ही दहा क्षेपणास्त्रांनी तो नष्ट करू.” त्यांनी पुढे म्हटले, “सिंधू नदी ही भारतीयांची खाजगी मालमत्ता नाही. आमच्याकडे क्षेपणास्त्रांची कमतरता नाही, अलहमदुलिल्लाह.”

3) असिम मुनीर यांनी भारताविरुद्ध आणखी कोणते आरोप केले?
मुनीर यांनी कॅनडातील शीख नेत्याची हत्या, कतारमधील आठ भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांच्या अटक आणि कुलभूषण जाधव प्रकरणाचा उल्लेख करत भारतावर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादात सहभाग असल्याचा आरोप केला. त्यांनी दावा केला की हे “निर्विवाद पुरावे” आहेत

