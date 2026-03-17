  • पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील रुग्णालयावर टाकले बॉम्ब; 400 ठार

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील रुग्णालयावर टाकले बॉम्ब; 400 ठार

Pakistan Attack on Kabul Hospital: इराण, इस्रायल युद्धामध्ये अमेरिकेनंही इराणवर मोठे आघात केलेले असतानाच जगात आणखी एक युद्ध भडकणार असल्याची परिस्थिती डोकं वर काढताना दिसत आहे. काय आहे सद्यस्थिती? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Mar 17, 2026, 07:52 AM IST
पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील रुग्णालयावर टाकले बॉम्ब; 400 ठार
Pakistan Attack on afghanistans Kabul Hospital 400 dead Iran israel War latest update

Pakistan Attack on Kabul Hospital: इस्रायल आणि इराणमध्ये भीषण युद्ध सुरू असतानाच पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात तणावाची स्थिती वाढताना दिसत आहे. याचदरम्यान अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्ताननं भीषण हल्ला केल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. अफगाणच्या उप सरकारी प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राजधानी काबुलमधील नशामुक्तीकेंद्रपर रुग्णावयावर हल्ला केला असून या हल्ल्याज जीव गमावलेल्यांचा आकडा 400 वर पोहोचला आहे. 

एका एक्स पोस्टच्या माध्यमातून हमगुल्ला फितरत यांनी दिललेल्या माहितीनुसार सोमवारी रात्री उशिरा हा हल्ला झाला, जिथं रुग्णालयाचा मोठा भाग उद्ध्वस्त झाला असून, या हल्ल्यातील बळींची संख्या 400 वर आणि जखमींची संख्या 250 वर पोहोचली आहे. 

फितरत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या भीषण हल्ल्यानंतर बचाव दलानं तातडीनं इमारतीत लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी धाव घेतली आणि घटनास्थळावरून मृतदेह बाहेर आणले. दरम्यान या हल्ल्यानंतर मृतांचा आकडा 200 सांगण्यात आला होता, ज्यानंतर तो वाढून दुपटीनं मृत्यू झाल्याचं समोर आलं. स्थानिकांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दिलेल्या माहितीनुसार नशा मुक्तीकेंद्राचा बहुतांश भाग उद्ध्वस्त झाला आहे.

पाकिस्तान म्हणतंय, 'ते आम्ही नव्हेच!'

एकिकडून अफगाणिस्तानकडून या हल्ल्याचा आरोप केला जात असतानाच पाकिस्ताननं मात्र हा आरोप पूर्णपणे फेटाळला आहे. हवाई हल्ल्यामध्ये नागरि वस्तीऐवजी कट्टरतावाद्यांचे तळ निशाण्यावर होते. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचे प्रवक्ते, मोशर्रफ जैगी यांनी अफगाणिस्तानातील रुग्णालयावर झालेल्या हल्ल्याचं वृत्त फेटाळून लावलं, हल्ला केला ती ठिकाणं अफगाण तालिबान आणि पाकिस्तानात सक्रिय असणाऱ्या कट्टरतावाद्यांचे तळ असून, तिथं मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा असल्याचा दावा त्यांनी केला. 

अफगाणिस्तानमधील या हल्ल्यानंतर लगेचच सीमाभागात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संघर्ष आणखी चिघळला. स्थानिकांच्या हवाल्यानं वृत्तसंस्थेनं प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार सोमवारी रात्री उशिरा पाकिस्ताननं तोफगोळे डागले जे, दक्षिण पूर्वेकडील खोस्त राज्यातील गावात कोसळले आणि यामध्ये चौघांचा मृत्यू ओढावला. दरम्यान अफगाणिस्ताननं सर्वात आधी तोफ डागल्याचं सांगत उत्तर पश्चिमेला हल्ला केल्याचा दावा केला. 

 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

