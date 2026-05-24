/VIDEO : मोठी बातमी! पाकिस्तानमध्ये आत्मघाती बॉम्बस्फोटाने ट्रेन उडवली, 23 जण ठार तर 53 गंभीर जखमी

Pakistan News : पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमध्ये आत्मघाती बॉम्बस्फोटाने ट्रेन उडवण्यात आली आहे. आतापर्यंत या 23 जण ठार तर 53 गंभीर जखमी झाले आहेत.
Balochistan Train Blast : पाकिस्तान पुन्हा एकदा हादरलंय. पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतातील क्वेटामधील चमन गेटजवळ एका प्रवासी ट्रेनला लक्ष्य करण्यात आलंय. मिळालेल्या माहितीनुसार गेटच्या अगदी जवळून जाणाऱ्या गर्दीने भरलेल्या प्रवासी ट्रेनवर संशयित बॉम्ब हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यामध्ये 23 जण ठार तर 53 गंभीर जखमी झाले आहेत. स्फोटानंतर रेल्वेचे अनेक डबे रुळावरून घसरल्याचे पाहिला मिळाले. स्फोटानंतर रेल्वेचे अनेक डबे रुळावरून घसरले. या घटनेचा थरारक व्हिडीओ समोर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार ही ट्रेन कँटहून येत होती त्यावेळी ही दुदैवी घटना घडली. स्फोटानंतर घटनास्थावर आगीचे लोळ आणि धूर दिसून येत आहे. मोठ्या प्रमाणात इथे बचावकार्य सुरू आहे. स्फोटामुळे एका डब्याला भीषण आग लागली असून यात जीवतहानी सोबत मोठे नुकसान झालंय. या हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही संघटनेने स्वीकारलेली नाही.
Breaking | #Quetta: Several train carriages derailed following an explosion at the Chaman Gate crossing. Initial reports indicate damage to the train, while details regarding possible casualties remain unclear. pic.twitter.com/UCfx6YwCZx— Islamabad Post (@ISBPost) May 24, 2026
घटनास्थळी गोळीबाराचा आवाजही ऐकू आला. स्फोटानंतर रुग्णवाहिका आणि सुरक्षा दल घटनास्थळी दाखल झाले आणि परिसर सील करण्यात आला. स्फोटानंतर जवळच्या वाहनांना आणि इमारतींनाही आग लागली, ज्यामुळे परिस्थिती अजून भयावह झाली. दरम्यान क्वेटाच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी अद्याप या हल्ल्याची पुष्टी केलेली नाही, पण सोशल मीडियावर फिरणारे व्हिडीओ अतिशय भीषण घटना समोर आली आहे.
केंद्रीय रेल्वे मंत्री मुहम्मद हनीफ अब्बासी यांनी क्वेट्टामधील स्फोटाचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. रेल्वेच्या प्रवक्त्याने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की, क्वेट्टा कॅन्टहून येणाऱ्या एका शटल ट्रेनला चमन गेटजवळ स्फोट घडला आहे. या स्फोटामुळे इंजिनसह तीन डबे रुळावरून घसरले, तर दोन डबे उलटले असल्याची माहिती मिळाली आहे. सुरक्षा दलांनी तात्काळ परिसर सील करून बचावकार्य सुरू केलंय, तर मदतकार्यासाठी बचाव ट्रक आणि मदत गाड्या घटनास्थळी आहेत. त्यांनी सांगितलंय की, पाकिस्तान रेल्वेचे कामकाज कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील आणि या घटनेचा अहवाल लवकरच प्रसिद्ध केला करण्यात येणार आहे.