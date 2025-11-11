English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pakistan Blast : इस्लामाबाद हायकोर्टजवळ कारमध्ये स्फोट

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये स्फोट झाल्याची बातमी समोर आली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 11, 2025, 02:35 PM IST
Pakistan Blast : इस्लामाबाद हायकोर्टजवळ कारमध्ये स्फोट

इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकुलाजवळ उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये हा स्फोट झाला. पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये स्फोट झाल्याची बातमी आहे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकुलाजवळ उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये हा स्फोट झाला.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये स्फोट झाल्याची बातमी आहे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकुलाजवळ उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये हा स्फोट झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, हा स्फोट फक्त कारपुरताच मर्यादित राहिला आहे. आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. सुरक्षा एजन्सी या प्रकरणाची माहिती जाणून घेणार आहोत. तसेच आजूबाजूचा परिसर सील करण्यात आला असून तेथील सुरक्षा वाढवली आहे. 

मंगळवारी दुपारी इस्लामाबाद हायकोर्टाच्या बाहेर दुपारी 12.30 वाजता मोठा स्फोट झाला आहे. ही बातमी नुकतीच आली आहे. माहिती उपलब्ध होताच आम्ही ती अपडेट करत आहोत. 

मंगळवारी दुपारी इस्लामाबादच्या जिल्हा न्यायिक संकुलात एक शक्तिशाली स्फोट झाला. पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनांना झालेल्या या स्फोटात सहा जण गंभीर जखमी झाले. पोलिस लाईन्सपर्यंत आवाज ऐकू आला, त्यामुळे परिसरात घबराट पसरली. आपत्कालीन पथके आली आणि परिसर सील करण्यात आला. ही घटना गॅस सिलेंडर गळतीमुळे झाली आहे की इतर काही कारणाने, याचा तपास पोलिस करत आहेत. जखमींना पिम्स रुग्णालयात नेण्यात आले. पोलिस अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या प्राथमिक वृत्तानुसार, मंगळवारी दुपारी इस्लामाबादच्या जिल्हा न्यायिक संकुलाजवळ एक शक्तिशाली स्फोट झाला, ज्यामध्ये किमान सहा जण जखमी झाले.

समा टीव्हीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, पोलिस लाईन्स मुख्यालयापर्यंत स्फोटाचा आवाज ऐकू आला, ज्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात घबराट पसरली. आपत्कालीन पथके आणि सुरक्षा दलांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि स्फोटाचे स्वरूप आणि कारण शोधण्यासाठी परिसराला वेढा घातला.

वाहन पार्किंगमध्ये स्फोट

कोर्टाच्या पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनांजवळ स्फोट झाल्याची पुष्टी पोलिसांनी केली. अनेक वाहने गंभीरपणे जळाली, काचेचे तुकडे झाले आणि धूर निघाला. सहा जखमींना तात्काळ पिम्स रुग्णालयात हलवण्यात आले. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की त्यांची प्रकृती गंभीर आहे परंतु ते धोक्याबाहेर आहेत. "हा स्फोट एका पार्किंग क्षेत्रात झाला, ज्यामुळे अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आणि सहा जण गंभीर जखमी झाले," असे एका वृत्तात म्हटले आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Pakistan blastIslamabad Car blastdelhi blast

इतर बातम्या

धर्मेंद्र यांच्या तब्येतीबाबत मुलगा सनी देओलने दिलं मोठं अप...

मनोरंजन