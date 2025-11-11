Pakistan Blast : इस्लामाबाद हायकोर्टजवळ कारमध्ये स्फोट

इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकुलाजवळ उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये हा स्फोट झाला. पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये स्फोट झाल्याची बातमी आहे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकुलाजवळ उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये हा स्फोट झाला.
प्राथमिक माहितीनुसार, हा स्फोट फक्त कारपुरताच मर्यादित राहिला आहे. आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. सुरक्षा एजन्सी या प्रकरणाची माहिती जाणून घेणार आहोत. तसेच आजूबाजूचा परिसर सील करण्यात आला असून तेथील सुरक्षा वाढवली आहे.
मंगळवारी दुपारी इस्लामाबाद हायकोर्टाच्या बाहेर दुपारी 12.30 वाजता मोठा स्फोट झाला आहे. ही बातमी नुकतीच आली आहे. माहिती उपलब्ध होताच आम्ही ती अपडेट करत आहोत.
मंगळवारी दुपारी इस्लामाबादच्या जिल्हा न्यायिक संकुलात एक शक्तिशाली स्फोट झाला. पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनांना झालेल्या या स्फोटात सहा जण गंभीर जखमी झाले. पोलिस लाईन्सपर्यंत आवाज ऐकू आला, त्यामुळे परिसरात घबराट पसरली. आपत्कालीन पथके आली आणि परिसर सील करण्यात आला. ही घटना गॅस सिलेंडर गळतीमुळे झाली आहे की इतर काही कारणाने, याचा तपास पोलिस करत आहेत. जखमींना पिम्स रुग्णालयात नेण्यात आले. पोलिस अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या प्राथमिक वृत्तानुसार, मंगळवारी दुपारी इस्लामाबादच्या जिल्हा न्यायिक संकुलाजवळ एक शक्तिशाली स्फोट झाला, ज्यामध्ये किमान सहा जण जखमी झाले.
समा टीव्हीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, पोलिस लाईन्स मुख्यालयापर्यंत स्फोटाचा आवाज ऐकू आला, ज्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात घबराट पसरली. आपत्कालीन पथके आणि सुरक्षा दलांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि स्फोटाचे स्वरूप आणि कारण शोधण्यासाठी परिसराला वेढा घातला.
कोर्टाच्या पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनांजवळ स्फोट झाल्याची पुष्टी पोलिसांनी केली. अनेक वाहने गंभीरपणे जळाली, काचेचे तुकडे झाले आणि धूर निघाला. सहा जखमींना तात्काळ पिम्स रुग्णालयात हलवण्यात आले. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की त्यांची प्रकृती गंभीर आहे परंतु ते धोक्याबाहेर आहेत. "हा स्फोट एका पार्किंग क्षेत्रात झाला, ज्यामुळे अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आणि सहा जण गंभीर जखमी झाले," असे एका वृत्तात म्हटले आहे.