/24 आमदार देश सोडून पळून जाण्याची भीती; कोर्टाकडून सर्वांचे पासपोर्ट फ्रिज करण्याचे आदेश

पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद कोर्टाने खैबर पख्तुनख्वा प्रांताचे मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल आफ्रिदी आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ म्हणजेच 'पीटीआय' पक्षाच्या इतर 24 आमदारांचे पासपोर्ट पुढील आदेशापर्यंत गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी संस्थांवर हल्ले करणे आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे यांसारख्या आरोपांचा सामना करणारे हे नेते कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी देश सोडून जातील, अशी भीती पोलिसांना होती.
इस्लामाबादमधील एका दहशतवादविरोधी कोर्टाने सोमवारी खैबर पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल आफ्रिदी आणि पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफच्या इतर 24 खासदारांचे पासपोर्ट गोठवण्याचे आदेश दिले. राष्ट्रीय राजधानीतील एका पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात हा आदेश जारी करण्यात आला. न्यायाधीश अबुल हसनत मोहम्मद झुल्करनैन यांनी पोलिसांच्या विनंतीनुसार हा आदेश जारी केला. कोर्टाने फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीला (एफआयए) पुढील आदेश येईपर्यंत पासपोर्ट गोठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या आदेशात 'पीटीआय'चे ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय सभेचे माजी अध्यक्ष असद कैसर यांचेही नाव आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, उपलब्ध नोंदींवरून असे दिसून येते की या व्यक्तींची नावे या प्रकरणात आरोपी म्हणून नोंदवली गेली आहेत. हे आरोपी देशातून पळून जाऊ शकतात. याच शक्यतेचा आधार घेत सर्वांचे पासपोर्ट गोठवण्याचे आदेश दिलेत.
पीटीआय नेत्यांवरील आरोप 26 नोव्हेंबर 2024, रोजी इस्लामाबादमध्ये झालेल्या पीटीआयच्या निषेध आंदोलनाशी संबंधित आहेत. हे प्रकरण कोहसार पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. आरोपींवर गंभीर आरोप आहेत असं नमूद करतानाच या आरोपांचं स्वरुप राज्य संस्थांवर हल्ला करणे, दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे आणि आंदोलनादरम्यान हिंसाचार आणि संबंधित गुन्ह्यांचं आहे.
कोर्टाने या प्रकरणात आरोपी म्हणून समावेश असलेल्या आमदारांसंदर्भातील निरिक्षण नोंदवताना, अनेक आरोपी न्यायालयसमोर हजर झालेले नाहीत. काहींना अंतरिम जामीन मिळाला होता, पण ते तपासात सहभागी झालेले नाहीत असं म्हटलं आहे. कोर्टाने यावरुन आपली नाराजी व्यक्त केलेली असतानाच पोलिसांनी आरोपी देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता असल्याचं नमूद करत पासपोर्ट गोठवण्याची मागणी केली. ही मागणी या प्रकरणामधील आमदारांचं प्रभाव क्षेत्र आणि एकंदरित या प्रकरणात दाखवलेलं गांभीर्य पाहून कोर्टाने तात्काळ मान्य करत पासपोर्ट गोठवण्यास सांगितलं आहे.