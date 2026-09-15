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24 आमदार देश सोडून पळून जाण्याची भीती; कोर्टाकडून सर्वांचे पासपोर्ट फ्रिज करण्याचे आदेश

या प्रकरणातील आमदारांवर अनेक गंभीर आरोप असून यापूर्वी आमदारांनी या प्रकरणात दाखवलेलं गांभीर्य लक्षात घेत सदर आदेश दिले आहेत. कोर्टात नेमकं झालं काय जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:45 AM IST
24 आमदार देश सोडून पळून जाण्याची भीती; कोर्टाकडून सर्वांचे पासपोर्ट फ्रिज करण्याचे आदेश
Image Credit: कोर्टाने पोलिसांची मागणी मान्य केली (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य Aamir Qureshi / AFP)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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