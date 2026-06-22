/...तर भारताविरोधात युद्ध पुकारू; पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी डिवचलं, काय असेल मोदी सरकारची भूमिका?

नवी दिल्ली | भारत आणि पाकिस्तानमधील मतभेद आणि संघर्ष शमले असले तरीही मिटलेले नाहीत. किंबहुना शेजारी राष्ट्राकडून सातत्यानं भारताला डिवचण्या प्रयत्न सुरू असतानाच आता पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या वक्तव्यानं सर्वांच्या नजरा वळवल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेदरम्यान भारतानं सिंधू जलसंधीसंदर्भातील भूमकेचा पुनरुच्चार केला. ज्यामुळं पाकिस्तानचा तिळपापड झाल्याचं स्पष्ट होत आहे.
भारताच्या भूमिकेमुळं पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावर भुत्तो यांनी भारलाला आव्हान दिलेलं असतानाच आता पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनीसुद्धा भारताविरोधात युद्धाची भाषा केली आहे. पाकिस्तान प्रचंड प्रमाणात पाणीटंचाईचा सामना करत असतानाच आसिफ यांनी हे वक्तव्य केल्यानं आता त्यावर भारताची भूमिका काय असेल हे पाहणंही महत्त्वाचं.
माध्यमांशी संवाद साधताना आसिफ यांनी केलेल्या काही वक्तव्यांनी भारताचं लक्ष वेधलं. 'आमच्या देसाची सुरक्षितता धोक्यात आहे असं जेव्हा आम्हाला वाटेल तेव्हा निश्चितपणे आम्ही भारताविरोधात युद्ध पुकारू. पाणी आमच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेचाच एक भाग आहे' असं ते म्हणाले. पाकिस्तानचा पाणीपुरवठा बाधित करण्यासाठी भारताकडून वेगानं हालचाली सुरू असल्याची बाब लक्षात आली, तर लष्करी कारवाईचा विचार पाकिस्तान नक्कीच करेल असा दावाही आसिफ यांनी केला. पाकिस्तानातील भीषण जलसंकटाचं खापर त्यांनी भारत सरकारवर फोडलं. 'पाण्याचा शस्त्र म्हणून वापर करत चिनाब नदीच्या प्रवाहात फेरफार करण्याचा आणि अधिकृत आकडे लपवल्याचा' आरोप त्यांनी भारतावर केला.
दरम्यान, मागील वर्षभरातील घटनांनंतर आपल्याकडे अधिकृत आकडेवारी नसल्याचं म्हणत त्यांनी स्वत:ला तोंडघशीसुद्धा पाडलं. प्रत्यक्षात सिंधु जलसंधी रद्द झाल्यांतर पाकिस्तानपुढं मोठं जलसंकट उभं राहिलं आहे. देशातील जवळपास एक तृतीयांश प्रांत त्यातही सिंध आणि बलुचिस्तानवर भीषण पाणीसंकट ओढावलं आहे.
2025 च्या एप्रिल महिन्यात पाकिस्तानच्या समर्थकातील दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये आत्मघातकी हल्ला केला होता. 26 जणांचा बळी गेलेल्या या घटनेनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नातं आणखी तणावाच्या वळणावर आलं. ज्यानंतर 1960 पासून लागू असणारा सिंधू जल करारसुद्धा भारतानं रद्द केला. तेव्हापासून विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्ताननं भारताच्या या भूमिकेचा निषेध केल्याचं पाहायला मिळालं. तेव्हा आता पुन्हा एकदा पाकिस्तानचे मंत्री बरळल्यानं मोदी सरकारच्या वतीनं नेमकी कोणती प्रतिक्रिया दिली जाणार, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.