मोठी बातमी! अखेर पाकिस्तानचे दोन तुकडे झालेच… 85 टक्के भूभागावर ताबा घेत 'स्वतंत्र देश' घोषित

पाकिस्तानबद्दल मोठी बातमी समोर येत आहे. एका पत्रातून असा दावा करण्यात आला आहे की, पाकिस्तानेच दोन तुकडे झाले आहेत. सोशल मीडियावर एक पत्र व्हायरल झालं आहे. ज्यामध्ये बलुचिस्तानने पाकिस्तानपासून वेगळे होत स्वतःला स्वतंत्र देश घोषित केला आहे. बलुचिस्तानच्या सैन्याने प्रदेशातील सुमारे 85 टक्के भूभागावर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळालं आहे.
एवढंच नाहीतर या पत्रातून स्वतंत्र देशाचा ध्वज, राष्ट्रगीत, नवे चलन आणि प्रशासकीय व्यवस्था लागू करण्याचा दावा देखील करण्यात आला आहे. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ माजली आहे. पाकिस्तानच्या राजकीय वर्तुळातही या पत्रामुळे भूकंप आला आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पत्रातून वेगवेगळे दावे करण्यात आले आहेत. या पत्रात असा दावा करण्यात आला की, नव्या सरकारने खनिजसंपत्ती, नैसर्गिक वायू क्षेत्रे आणि कोळसा खाणींवर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यात आलंय. त्यासोबत पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांतील अनेक अधिकाऱ्यांनी राजीनामे देऊन बलुचिस्तानला पाठिंबा दिल्याचा दावादेखील या पत्रातून करण्यात आला आहे.
बलुचिस्तानमधील तणावाचा आणि आक्रमणाचा गेल्या काही वर्षांपासून जगासमोर आलंय. बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात तीव्र असंतोष आहे. शिवाय मानवाधिकार उल्लंघनाचेही समस्या समोर आली आहे. बलुचिस्तानच्या जनतेने अनेकदा पाकिस्तानातील लष्करप्रमुख आसिम मुनीर आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्याविरोधात उघडपणे रस्त्यावर उतरून तीव्र निदर्शने केल्याचे अनेक वेळा दिसलंय.
गेल्या काही महिन्यांत या भागात मोठ्या प्रमाणात हिंसा वाढली आहे. बलूच विद्रोही आणि 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान'च्या दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानी सुरक्षा दलांना वारंवार लक्ष्यदेखील करण्यात आल्याच्या बातम्या अनेक वेळा समोर आल्या आहेत.
'ऑपरेशन शाबान' हे 5 जुलैपासून आतापर्यंत अंतर्गत पाकिस्तानी लष्कर, फ्रंटियर कोर आणि पोलिसांनी मिळून 109 हून अधिक बंडखोरांना मारलं आहे. अशात सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पत्रामुळे बलुचिस्तान स्वतंत्र झाल्याचा दावा देशभरात एकच खळबळ माजली आहे.
दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या पत्राबद्दल बोलायचं झालं तर त्याचे अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. तसंच कोणत्याही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा मान्यताप्राप्त देशाने बलुचिस्तानला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिल्याचे कोणतेही वृत्त नाही. त्यामुळे याला अधिकृतपणे देश म्हणता येणार नसून हा सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पत्रामुळे चर्चा रंगली आहे.