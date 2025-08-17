भारताच्या शेजारीदेशात पूर आणि पावसामुळे भयानक विध्वंस, 340 जणांचा मृत्यू तर हजारो बेपत्ता

Pakistan Fash Floods : भारताचा शेजारी देश पाकिस्तानमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने आपले रौद्ररुप दाखवले आहे. या अतिमुसळधार पावसामुळे नदी नाल्यांना पूर आल्यामुळे शहर पाण्यामध्ये बुडाली आहेत. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात मुसळधार पाऊस आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे हाहाकार माजला आहे. जिओ न्यूजनुसार, आतापर्यंत सुमारे 340 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर शेकडो लोक बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. या वर्षातील हा सर्वात मोठ प्रलय मानले जात आहे. त्यात हवामान खात्याने इशारा दिला आहे की 21 ऑगस्टपर्यंत पाऊस असाच सुरु होणार असून ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची दाट शक्यता आहे. (Pakistan flash floods monsoon landslides 340 people died and thousands were missing)
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (पीडीएमए) म्हटलं आहे की, केवळ पुरामुळेच नव्हे तर ढगफुटी, वीज पडणे, भूस्खलन आणि घरे कोसळणे यासारख्या घटनांमुळेही मृत्यांची संख्या वाढतेय. मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी शेते, बागा आणि रस्ते वाहून असून सर्वत्र चिखलाचे साम्राज्य पाहिला मिळत आहे. संपूर्ण परिसरातील पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाकिस्तान व्यतिरिक्त, भारत आणि नेपाळच्या काही भागात मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे विध्वंस झाल्याचे वृत्त समोर आले आहेत.
Pakistan Floods
320+ dead after torrential rains & flash floods
Hardest-hit: Buner (157 deaths), Swat, Bajaur, Battagram, Shangla, Mansehra, Gilgit-Baltistan & AJK
Rescue ops hampered by washed-out roads & a crashed aid helicopter#Pakistan #flooding #FloodAlert #DeFi pic.twitter.com/lBXTmvybk3
— GlobeUpdate (@Globupdate) August 16, 2025
राजधानी इस्लामाबादपासून सुमारे तीन तासांच्या अंतरावर असलेल्या बुनेर जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला आहे. येथेच 184 लोकांचा मृत्यू झाला असून जलद पुरामुळे मोठमोठे दगड आणि पडलेली झाडे गावे ढिगाऱ्यात बदलली आहेत. अनेक घरे क्षणार्धात वाहून गेली आहेत, तर शेते आणि बागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि लष्कराचे पथक सतत मदत आणि बचावकार्यात गुंतलेले आहे, पण तुटलेले रस्ते आणि सततच्या पावसामुळे अडचणी वाढल्या आहेत.
More than 300 killed as heavy rains triggered flash floods in northwestern #Pakistan #Flood #Asia #Ghazar #Gilgit #Baltistan #Kashmir #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/J8gxedx0hc
— Earth42morrow (@Earth42morrow) August 16, 2025
पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी या अपघाताबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे आणि बाधित कुटुंबांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रांतीय सरकारने पीडितांसाठी तात्पुरते छावण्या, तंबू आणि अन्नाची व्यवस्था करण्यास सुरुवात केली आहे.
Flash floods and heavy rain swept through northwest Pakistan, killing nearly 200 people as well as five crew members of a rescue helicopter, all within 24 hours https://t.co/NySUVyAq0S pic.twitter.com/7pv2UBwR4y
— Reuters (@Reuters) August 16, 2025
लष्कराचे जवान हेलिकॉप्टर आणि बोटींच्या मदतीने लोकांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जात आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की यावेळी पाकिस्तान नेहमीपेक्षा जास्त पावसाचा सामना करत आहे आणि जर परिस्थिती अशीच राहिली तर २०२२ सारखी आपत्ती पुन्हा येऊ शकते, जेव्हा हजारो लोकांना पुरामुळे आपले प्राण गमवावे लागले.