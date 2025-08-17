English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारताच्या शेजारीदेशात पूर आणि पावसामुळे भयानक विध्वंस, 340 जणांचा मृत्यू तर हजारो बेपत्ता

Pakistan Flash Floods : पावसाने पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात आपलं रौद्ररुप दाखवल आहे. या अतिमुसळधार पावसामुळे नदीला पूर आल्यामुळे शहर पाण्याखाली गेली असून घरं पत्तासारखी कोसळली आहेत. या विध्वंसमध्ये 340 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.     

नेहा चौधरी | Updated: Aug 17, 2025, 12:35 PM IST
Pakistan Fash Floods : भारताचा शेजारी देश पाकिस्तानमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने आपले रौद्ररुप दाखवले आहे. या अतिमुसळधार पावसामुळे नदी नाल्यांना पूर आल्यामुळे शहर पाण्यामध्ये बुडाली आहेत. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात मुसळधार पाऊस आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे हाहाकार माजला आहे. जिओ न्यूजनुसार, आतापर्यंत सुमारे 340 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर शेकडो लोक बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. या वर्षातील हा सर्वात मोठ प्रलय मानले जात आहे. त्यात हवामान खात्याने इशारा दिला आहे की 21 ऑगस्टपर्यंत पाऊस असाच सुरु होणार असून ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची दाट शक्यता आहे. (Pakistan flash floods monsoon landslides 340 people died and thousands were missing)

ढगफुटी आणि भूस्खलन हाहाकार

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (पीडीएमए) म्हटलं आहे की, केवळ पुरामुळेच नव्हे तर ढगफुटी, वीज पडणे, भूस्खलन आणि घरे कोसळणे यासारख्या घटनांमुळेही मृत्यांची संख्या वाढतेय. मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी शेते, बागा आणि रस्ते वाहून असून सर्वत्र चिखलाचे साम्राज्य पाहिला मिळत आहे. संपूर्ण परिसरातील पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाकिस्तान व्यतिरिक्त, भारत आणि नेपाळच्या काही भागात मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे विध्वंस झाल्याचे वृत्त समोर आले आहेत. 

बुनेर जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान!

राजधानी इस्लामाबादपासून सुमारे तीन तासांच्या अंतरावर असलेल्या बुनेर जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला आहे. येथेच 184 लोकांचा मृत्यू झाला असून जलद पुरामुळे मोठमोठे दगड आणि पडलेली झाडे गावे ढिगाऱ्यात बदलली आहेत. अनेक घरे क्षणार्धात वाहून गेली आहेत, तर शेते आणि बागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि लष्कराचे पथक सतत मदत आणि बचावकार्यात गुंतलेले आहे, पण तुटलेले रस्ते आणि सततच्या पावसामुळे अडचणी वाढल्या आहेत.

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी या अपघाताबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे आणि बाधित कुटुंबांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रांतीय सरकारने पीडितांसाठी तात्पुरते छावण्या, तंबू आणि अन्नाची व्यवस्था करण्यास सुरुवात केली आहे.

लष्कराचे जवान हेलिकॉप्टर आणि बोटींच्या मदतीने लोकांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जात आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की यावेळी पाकिस्तान नेहमीपेक्षा जास्त पावसाचा सामना करत आहे आणि जर परिस्थिती अशीच राहिली तर २०२२ सारखी आपत्ती पुन्हा येऊ शकते, जेव्हा हजारो लोकांना पुरामुळे आपले प्राण गमवावे लागले.

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
heavy rainsfloodsPakistanKhyber Pakhtunkhwa

