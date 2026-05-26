/पाकिस्तानात सोनं भारतापेक्षा स्वस्त की महाग? दोन तोळ्याचा सोन्याचा हार खरेदीसाठी किती पैसे मोजावे लागतात?

Pakistan Gold Rate VS India Gold Rate : भारत असो की पाकिस्तान दोन्ही देशांच्या लग्नांमध्ये किंवा सणांमध्ये सोन्याचे दागिने घालण्याची परंपरा खूप खास आहे. मात्र सध्याच्या घडीला सोन्या चांदीच्या किंमतीत वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य जनतेला सोन्याचे दागिने खरेदी करण्यासाठी आव्हानांना समोर जावं लागतंय. भारताचा शेजारील देश असलेला पाकिस्तानात सध्या आर्थिक संकट आणि चलनाच्या अवमूल्ययामुळे येथील सोन्याच्या भावाने उच्चांक गाठले आहेत. तेव्हा पाकिस्तानात दोन तोळ्याचा हार खरेदी करण्यासाठी किती पैसे खर्च करावे लागतात याविषयी जाणून घेउयात.
भारताच्या शेजारील राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानात सोन्याचे दागिने बनवणं हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेर गेले आहे. पाकिस्तानातील सराफा बाजारातील सध्याच्या स्थितीनुसार दोन तोळ्यांचा सोन्याचा हार खरेदी करण्यासाठी खिशाला खूप मोठा फटका बसतो. पाकिस्तानात दोन तोळे सोन्याची किंमत जी जवळपास 8,00,000 पाकिस्तानी रुपये ते 9,50,000 पाकिस्तानी रुपयांच्या मध्ये आहे. सोन्याच्या हाराची किंमत ही सोन्याची शुद्धता जसे की 21 किंवा 22 कॅरेटची तसेच डिझाईन इत्यादींवर अवलंबून असते.
पाकिस्तानमधील सोन्याच्या दरातील मोठे दैनंदिन चढउतार हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कल आणि स्थानिक चलन (पाकिस्तानी रुपया) च्या सतत घसरणाऱ्या मूल्यामुळे होतात तेथील स्थानिकांना सोनं खरेदीसाठी खूप मोठी रक्कम मोजावी लागत आहे. सध्या, पाकिस्तानच्या देशांतर्गत बाजारात 24 कॅरेट शुद्धतेच्या सोन्याचा भाव प्रति तोळा (सुमारे 11.66 ग्रॅम) सुमारे 4,63,280 पाकिस्तानी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे, तर हाच दर प्रति ग्रॅम 39,692 पाकिस्तानी रुपये आहे.
पाकिस्तानी सराफा बाजारात शुद्धतेवर आधारित सोन्याची किंमत वेगवेगळी असते. ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स असोसिएशनद्वारे सांगण्यात आले की पाकिस्तानात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव हा प्रति 10 ग्रॅम 4,63,280 रुपये आहे. तर दागिने बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव सुद्धा खूप जास्त आहे. पाकिस्तानात 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 4,24,670 पाकिस्तानी रुपये असा आहे. तर त्याची प्रति 10 ग्रॅम किंमत 3,63,830 पाकिस्तानी रुपये आणि प्रति एक ग्रॅम किंमत 36,383 पाकिस्तानी रुपये आहे.
भारतीय ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून तुलना करण्यात आली तर भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानात सोनं खूप महाग मिळतं. भारतात जिथे 1 ग्रॅम सोन्याची किंमत ही जवळपास १५ हजार आहे. तिथे पाकिस्तानात १ ग्रॅम सोन्याची किंमत ही जवळपास 40 हजार रुपये आहे.