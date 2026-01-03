नवीन वर्षाच्या दुसऱ्याच दिवशी कंगाल पाकिस्तान झाला मालामाल! तेल आणि नैसर्गिक वायूचा प्रचंड साठा सापडला, रोज 4100 बॅरल तेलाचे उत्पादन

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नवीन वर्षाच्या दुसऱ्याच दिवशी कंगाल पाकिस्तानला मोठा जॅकपॉट लागला आहे. पाकिस्तानला तेल आणि नैसर्गिक वायूचा प्रचंड साठा सापडला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 3, 2026, 12:03 AM IST
Pakistan Found Huge Oil And Gas Reserve : नवीन वर्षाच्या दुसऱ्याच दिवशी कंगाल पाकिस्तान झाला मालामाल झाला आहे. पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतात प्रचंड तेल आणि वायूचे साठे सापडले आहेत. पाकिस्तानच्या ऑइल अँड गॅस डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओजीडीसीएल) ने गुरुवारी नवीन साठ्यांचा शोध जाहीर केला. या साठ्यातून  रोज 4100 बॅरल तेल निघेल   . 

कोहट जिल्ह्यात सापडलेल्या साठ्यातून दररोज 4,100 बॅरल तेलाचे उत्पादन होईल. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या महत्त्वाच्या शोधाबद्दल देशाचे अभिनंदन केले आणि पाकिस्तानच्या देशांतर्गत ऊर्जा क्षेत्रासाठी ही एक मोठी उपलब्धी असल्याचे म्हटले आहे. पेट्रोलियम आणि वायू क्षेत्राबाबत उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना शाहबाज यांनी भर दिला की स्थानिक शोधांना प्राधान्य दिल्याने पेट्रोलियम आयातीवर खर्च होणारा परकीय चलन वाचण्यास मदत होईल.

पाकिस्तानी वृत्तपत्र ट्रिब्यूनने वृत्त दिले की या साठ्यातून दररोज 4,100 बॅरल तेल आणि 15 दशलक्ष घनफूट वायूचे उत्पादन होईल. ओजीडीसीएलने एका निवेदनात म्हटले आहे की, कोहट जिल्ह्यात त्यांना तेल आणि वायूचे महत्त्वपूर्ण साठे सापडले आहेत. 5,170 मीटर खोलीपर्यंत खोदलेल्या या विहिरीला 187 मीटर हायड्रोकार्बन-बेअरिंग झोनचा सामना करावा लागला. केस-होल-ड्रिल स्टेम चाचणीद्वारे त्याची व्यवहार्यता निश्चित करण्यात आली. कंपनीच्या प्रवक्त्यानुसार, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेडकडे 30 टक्के हिस्सा आहे, तर गव्हर्नमेंट होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेडकडे उर्वरित 50 टक्के हिस्सा आहे.

डिसेंबर 2025 मध्ये बारागाझाई विहिरीत झालेल्या मागील शोधानंतर ही नवीनतम घोषणा करण्यात आली आहे. कंपनीने पुष्टी केली की बारागाझाई X-01 विहिरीमध्ये उत्पादन सुरू झाले आहे. अहवाल असे दर्शवितात की OGDCL त्यांच्या शेल गॅस कार्यक्रमाचा विस्तार करत आहे, 2026-27 पर्यंत एकाच चाचणी विहिरीपासून ते पाच ते सहा विहिरींपर्यंत वाढवण्याची योजना आखत आहे. प्रत्येक विहिरीतून दररोज 3 ते 4 दशलक्ष मानक घनफूट उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे.  याची क्षमता 1,000 हून अधिक विहिरींपर्यंत वाढवता येऊ शकतो.

