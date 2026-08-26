/इस्लामाबादमधील सर्वात मोठ्या सरकारी रुग्णालयात 15 नवजात बाळांचा मृत्यू, एसी कॉम्प्रेसरच्या स्फोटामुळे लागली आग

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये एक मोठी दुर्घटना समोर आली आहे. इस्लामाबादमधील सर्वात मोठ्या सरकारी रुग्णालयात 15 नवजात बाळांचा मृत्यू झाला आहे. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (PIMS) च्या स्त्रीरोग विभागातील शिशु गृहात आग लागल्यामुळे ही दुर्घटना घडली आहे.
जिओ न्यूजच्या वृत्तानुसार, या हॉस्पिटलमधील नर्सरीमध्ये 16 नवजात बाळ असताना ही आग लागली. या घटनेत फक्त एकाच बाळाला वाचविण्यात यश आलं आहे. बचाव अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालयाच्या नर्सरीमध्ये एअर कंडिशनरच्या कंप्रेसरचा स्फोट झाल्याने ही भीषण आग लागली. आग लागल्यानंतर ती एवढ्या वेगान पसरली की, संपूर्ण वॉर्ड धुराने भरून गेला.
A #fire has broken out in the children’s ward at the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) Hospital in #Islamabad, killing at least 15 newborns. #GeoNews reported that the nursery at PIMS housed 16 newborns at the time of the incident only 1 rescued. pic.twitter.com/nmrIyXDwB6— Surbhi Garwal (@surbhigarwal) August 26, 2026
माता व बाल आरोग्य (MCH) वॉर्ड रुग्णालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर होता. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत 14 मुलांचे मृतदेह पूर्णपणे जळाले अवस्थेत सापडले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच मदत आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी शर्थी प्रयत्न केले पण आगी इतक्या झपाट्याने पसरली की एका क्षणात होत्याच नव्हतं झालं. दरम्यान, पीआयएमएसच्या (PIMS) प्रवक्त्या डॉ. अनीझा जलील यांनी 'डॉन' वृत्तपत्राला सांगितलंय की, रात्री काही मुलांना डिस्चार्ज देण्यात आला असावा, त्यामुळे मृतांचा नेमका आकडा सध्या निश्चित सांगता येणार नाही. तसंच ही आग सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास लागली होती.
दरम्यान दुसऱ्या एका घटनेच एकाच दिवशी पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद-मुरे द्रुतगती मार्गावर एक मोठा अपघात झाला, ज्यात 10 जणांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानी वृत्तसंस्था 'द डॉन'च्या वृत्तानुसार, द्रुतगती मार्गावरील खजूतजवळ एका वळणावर एक व्हॅन रस्त्याच्या कडेला असलेल्या भिंतीला धडकला. त्यानंतर लागलेल्या आगीत 10 जणांचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या व्हॅनमध्ये 23 जण प्रवास करत होते.