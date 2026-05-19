पाकिस्तानमध्ये आता हिंदू नावं! इस्लापूर नाही तर 'कृष्णानगर चौक' आणि 'जैन मंदिर चौक', का आणि कोणी बदलली ही नावं?

भारतातील शहर असो किंवा महाराष्ट्रातील काही गावांची नावं काळानुरूप बदलण्यात आली. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पाकिस्तानमधील लाहोरमध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यामुळे जगात त्याची चर्चा सुरु आहे.
शहर असो किंवा शहरातील एखादा परिसर त्यांची एक ओळख असते. तिथल्या खास गोष्टींसोबत तिच्या नावाने... त्या शहराचं नाव घेतलं की, डोळ्यासमोर त्याच्याशी जोडलेल्या आठवणी, संस्कृती आणि इतिहास येतो. भारतात असो किंवा महाराष्ट्रात अनेक शहरांची नावं बदलण्यात आली. त्या शहरांची जुनी नावं जेव्हा कोणी घेतली की, सगळं डोळ्यासमोर येतं. पण या शहरांची नावं अचानक बदलली की नवीन नावाची सवय व्हायला वेळ लागते. अशात पाकिस्तानातील लाहोर शहराची चर्चेचा होतेय. कारणही तसंच आहे, भारताच्या फाळणीपूर्वी असलेल्या नाव असलेल्या परिसराला पुन्हा तिच नावं देण्यात आली आहे.
तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल लाहोर शहरात आता इस्लामपुरा पुन्हा ‘कृष्ण नगर’, तर बाबरी मस्जिद ‘जैन मंदिर चौक’ म्हणून ओळखलं जाणार आहे. तर सुन्नत नगरचं नाव ‘संत नगर’ तर मुस्तफाबादचं नाव ‘धरमपुरा’ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भारताच्या फाळणीनंतर जवळपास 8 दशकांनी पाकिस्तानमध्ये पुन्हा जुन्या हिंदू आणि सांस्कृतिक वारशाशी संबंधित नावं परतली आहे.
जुने नावं परत देण्यामागे कारणही तसंच आहे. पाकिस्तानमधील पंजाब सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. लाहोरची ऐतिहासिक ओळख पुन्हा जिवंत करण्यासाठी नावांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या पंजाब कॅबिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाला. लक्ष्मी चौक, डेव्हिस रोड आणि क्वीन्स रोड यांसारख्या ठिकाणांनाही त्यांची जुनी नावाने ओळखली जाणार आहे. एकूण नऊ ठिकाणांची नावे बदलण्यात आली आहे.
इस्लामपुरा ➔ कृष्णा नगर
बाबरी मस्जिद चौक ➔ जैन मंदिर चौक
सुन्नत नगर ➔ संत नगर
मुस्तफाबाद ➔ धर्मपुरा
Lahore, Pakistan restoring original pre-partition names:— Mudit Jain (@MuditJain_IN) May 18, 2026
Islampura → Krishnanagar
Sunnat Nagar → Santnagar
Maulana Zafar Chowk → Lakshmi Chowk
Babri Masjid Chowk → Jain Mandir Chowk
Mustafabad → Dharmapura
लाहोरला नेहमीच सामायिक पंजाबी संस्कृतीचे केंद्र मानलं जातं. कारण भारत फाळणीपूर्वी हे शहर शिक्षण, व्यापार, क्रीडा आणि कला यांचे प्रमुख केंद्र होतं. हे शहर अमृतसरपासून सुमारे 50 किलोमीटर अंतरावर वसलेले आहे. फाळणीनंतर, हजारो हिंदू आणि शीख कुटुंबे स्थलांतरित झाली आणि अनेक भागांची नावे हळूहळू बदलली गेल्याचे इतिहासकार सांगतात.