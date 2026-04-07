  • तेल नाही, पीठ नाही...; भारताच्या शत्रू देशात लागणार रात्री 8 वाजता Lockdown

Pakistan Lockdown : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध शिगेला पोहोचले आहेत. या युद्धा सर्वात मोठा फटका पाकिस्तानला लागला आहे. मध्य-पूर्वेतील युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे शेजारच्या देशातील संकट अधिकच गंभीर झाल्याच पाहिला मिळत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने 'लॉकडाउन' लागूची घोषणा केली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 7, 2026, 03:30 PM IST
Pakistan Lockdown : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध सुरूच आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जलवाहतुकीवर घातलेल्या नाकेबंदीमुळे जगभरात एलपीजी, तसंच पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा पाहिला मिळत आहे. या युद्धामुळे शेजारच्या देशातील संकट अधिकच गंभीर पाहिला मिळत आहे. तेलाची टंचाईमुळे वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींपुरती मर्यादित राहिला नाही, तर पीठ आणि तांदूळ यांसारखे इतर खाद्यपदार्थही किंमती सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. यामुळे पाकिस्तानने या अडचणींपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. 

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर ही घोषणा केली आहे. पाकिस्तान रेडिओनुसार, शहबाज सरकारने पंजाब, खैबर पख्तुनख्वा, बलुचिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके) येथील बाजारपेठा, शॉपिंग मॉल्स आणि व्यावसायिक क्षेत्रे रात्री 8 वाजता बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. 

शहबाज सरकारने प्रांतिक सरकारशी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेतला आहे. खैबर पख्तुनख्वाच्या विभागीय मुख्यालयांमधील बाजारपेठा आणि शॉपिंग मॉल्स रात्री 9 वाजेपर्यंत उघडे राहतील. तर सर्व जनरल स्टोअर्स, डिपार्टमेंट स्टोअर्स आणि सर्व प्रकारचे मॉल्स रात्री 8 वाजता बंद होणार आहेत. 

 

लॉकडाऊनमध्ये या गोष्टी राहणार बंद!

त्याशिवाय, बेकरी, रेस्टॉरंट आणि इतर खाद्यपदार्थांची दुकाने, तसंच विवाह सभागृह, तंबू आणि लग्न, इतर कार्यक्रमांचे आयोजन करणारी इतर व्यावसायिक ठिकाणे रात्री 10 नंतर बंद होणार आहे. तसंच या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, रात्री 10 नंतर खाजगी मालमत्ता आणि घरांमध्ये होणाऱ्या विवाह समारंभांवर बंदी असणार आहे. पण, वैद्यकीय दुकाने आणि औषध दुकाने या निर्बंधांमधून त्यांच्या समावेश नसणार आहे. हे निर्बंध मंगळवारपासून म्हणजेच आज रात्री 8 वाजल्यापासून पाकिस्तानात स्मार्ट लॉकडाउन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. 

सार्वजनिक वाहतूक असणार मोफत!

शहबाज शरीफ यांनी घोषणा केली की, गिलगिट आणि मुझफ्फराबादमधील सार्वजनिक वाहतूक एका महिन्यासाठी मोफत असणार आहे. त्याचा संपूर्ण खर्च शहबाज सरकार उचलणार आहे. 

 

पाकिस्तानवर दुसरं संकट: वाढता कर्जाचा बोजा, परतफेडीची चिंता

अमेरिका आणि इराण युद्धामुळे पाकिस्तानवर लॉकडाउनची वेळ आली आहे. त्यासोबत पाकिस्तानवर अजून दुसरं संकट घोंघावतंय. या देशावरील कर्जाचा बोजा अर्थव्यवस्थेला हादरवत आहे. शहबाज शरीफ सरकारने आयएमएफसह (IMF) अनेक देशांकडून प्रचंड कर्ज घेतले आहे. पण पाकिस्तानचे आर्थिक संकट कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे युद्धाच्या सावटाखाली दिसून येत नाही आहे. आता कर्जदाते परतफेडीसाठी दबाव टाकत आहेत आणि पाकिस्तानची परिस्थिती बिकट होत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे, कोणीही नवीन कर्ज देण्यास तयार नाही, तर दुसरीकडे, मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे अधिक गडद झालेल्या संकटात, संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) आपला तणाव आणखी वाढवला आहे, त्यामुळे चोहूबाजूने पाकिस्तान संकटात सापडला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानला या महिन्याच्या अखेरपर्यंत 3.5 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची परतफेड करण्याचा आदेश दिले आहेत. 

कर्जाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, पाकिस्तानी माध्यमांच्या वृत्तानुसार जानेवारी २०२६ पर्यंत पाकिस्तानचे एकूण कर्ज ७९.३२२ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांवर पोहोचले आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या (एसबीपी) कागदपत्रांनुसार, जानेवारी २०२६ पर्यंत केंद्र सरकारचे देशांतर्गत कर्ज ५५.९७८ अब्ज पाकिस्तानी रुपये होते, तर बाह्य कर्ज २३.३४४ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांवर पोहोचले होते, जे पाकिस्तानच्या जीडीपीच्या अंदाजे ७०% आहे.

 

 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

