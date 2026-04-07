तेल नाही, पीठ नाही...; भारताच्या शत्रू देशात लागणार रात्री 8 वाजता Lockdown

Pakistan Lockdown : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध सुरूच आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जलवाहतुकीवर घातलेल्या नाकेबंदीमुळे जगभरात एलपीजी, तसंच पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा पाहिला मिळत आहे. या युद्धामुळे शेजारच्या देशातील संकट अधिकच गंभीर पाहिला मिळत आहे. तेलाची टंचाईमुळे वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींपुरती मर्यादित राहिला नाही, तर पीठ आणि तांदूळ यांसारखे इतर खाद्यपदार्थही किंमती सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. यामुळे पाकिस्तानने या अडचणींपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे.
पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर ही घोषणा केली आहे. पाकिस्तान रेडिओनुसार, शहबाज सरकारने पंजाब, खैबर पख्तुनख्वा, बलुचिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके) येथील बाजारपेठा, शॉपिंग मॉल्स आणि व्यावसायिक क्षेत्रे रात्री 8 वाजता बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय.
शहबाज सरकारने प्रांतिक सरकारशी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेतला आहे. खैबर पख्तुनख्वाच्या विभागीय मुख्यालयांमधील बाजारपेठा आणि शॉपिंग मॉल्स रात्री 9 वाजेपर्यंत उघडे राहतील. तर सर्व जनरल स्टोअर्स, डिपार्टमेंट स्टोअर्स आणि सर्व प्रकारचे मॉल्स रात्री 8 वाजता बंद होणार आहेत.
त्याशिवाय, बेकरी, रेस्टॉरंट आणि इतर खाद्यपदार्थांची दुकाने, तसंच विवाह सभागृह, तंबू आणि लग्न, इतर कार्यक्रमांचे आयोजन करणारी इतर व्यावसायिक ठिकाणे रात्री 10 नंतर बंद होणार आहे. तसंच या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, रात्री 10 नंतर खाजगी मालमत्ता आणि घरांमध्ये होणाऱ्या विवाह समारंभांवर बंदी असणार आहे. पण, वैद्यकीय दुकाने आणि औषध दुकाने या निर्बंधांमधून त्यांच्या समावेश नसणार आहे. हे निर्बंध मंगळवारपासून म्हणजेच आज रात्री 8 वाजल्यापासून पाकिस्तानात स्मार्ट लॉकडाउन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
اسلام آباد: 6 اپریل 2026
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات ، توانائی کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ کے حوالےسے اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کی. صوبہء پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان ، اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری ، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں بازار،…
शहबाज शरीफ यांनी घोषणा केली की, गिलगिट आणि मुझफ्फराबादमधील सार्वजनिक वाहतूक एका महिन्यासाठी मोफत असणार आहे. त्याचा संपूर्ण खर्च शहबाज सरकार उचलणार आहे.
अमेरिका आणि इराण युद्धामुळे पाकिस्तानवर लॉकडाउनची वेळ आली आहे. त्यासोबत पाकिस्तानवर अजून दुसरं संकट घोंघावतंय. या देशावरील कर्जाचा बोजा अर्थव्यवस्थेला हादरवत आहे. शहबाज शरीफ सरकारने आयएमएफसह (IMF) अनेक देशांकडून प्रचंड कर्ज घेतले आहे. पण पाकिस्तानचे आर्थिक संकट कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे युद्धाच्या सावटाखाली दिसून येत नाही आहे. आता कर्जदाते परतफेडीसाठी दबाव टाकत आहेत आणि पाकिस्तानची परिस्थिती बिकट होत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे, कोणीही नवीन कर्ज देण्यास तयार नाही, तर दुसरीकडे, मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे अधिक गडद झालेल्या संकटात, संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) आपला तणाव आणखी वाढवला आहे, त्यामुळे चोहूबाजूने पाकिस्तान संकटात सापडला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानला या महिन्याच्या अखेरपर्यंत 3.5 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची परतफेड करण्याचा आदेश दिले आहेत.
कर्जाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, पाकिस्तानी माध्यमांच्या वृत्तानुसार जानेवारी २०२६ पर्यंत पाकिस्तानचे एकूण कर्ज ७९.३२२ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांवर पोहोचले आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या (एसबीपी) कागदपत्रांनुसार, जानेवारी २०२६ पर्यंत केंद्र सरकारचे देशांतर्गत कर्ज ५५.९७८ अब्ज पाकिस्तानी रुपये होते, तर बाह्य कर्ज २३.३४४ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांवर पोहोचले होते, जे पाकिस्तानच्या जीडीपीच्या अंदाजे ७०% आहे.