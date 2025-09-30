Video : धुराचे लोट; काळजात चर्रss करणाऱ्या किंकाळ्या; महाभयंकर स्फोटानं पाकिस्तान हादरलं

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सायली पाटील | Updated: Sep 30, 2025, 03:01 PM IST
Pakistan bomb blast Video: तिथं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अस्थिरता आणि तणावाचं वातावरण माजलेलं असतानाच या देशाला हादरवणारी आणखी एक घटना घडल्यानं पुन्हा एकदा पाकिस्ताननं जगाचं लक्ष वेधलं आहे. पाकिस्तानच्या क्वेटा शहरात मंगळवारी महाभयंकर स्फोट झाला आणि क्षणात एकच गोंधळ माजला. घरांच्या खिडक्या फुटल्या, नागरिकांनी जीवाच्या आकांतानं किंकाळी फोडली. 

मृतांचा आणि जखमींचा आकडा मोठा... 

बलुतिस्तानातील आरोग्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर यांनी स्थानिक वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीत क्वेटा इथं झालेल्या या स्फोटात प्राथमिक स्वरुपात 10 नागरिकांचा मृत्यू ओढावला असून, 32 जण जखमी झाल्याचं वृत्त समोर आलं. काकर यांच्या माहितीनुसार जखमींना नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या स्फोटानंतर बलुचिस्तानातील आरोग्य विभागानं सर्व रुग्णालयांमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. 

सर्व सहकारी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयांमध्ये तातडीनं हजर राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या स्फोटानंतर निमलष्करी दलाला निशाण्यावर घेत हा घातपात घडवून आणल्याचं वृत्त स्थानिक वाहिन्यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. क्वेटातील फ्रंटियर कोरच्या मुख्यालयापाशीच हा शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झाला आणि त्यानंतर गोळीबारही झाल्याचं वृत्त आहे. हा स्फोट इतक्या जास्त तीव्रतेचा होता की, नजीकच्या इमारतींमधीक खिडक्यांच्या काचा फुटल्या, नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं. दरम्यान पुढील काही तास पाकिस्तानातील मुख्य शहरं हाय अलर्टवर असून संरक्षण यंत्रणाही सतर्क असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

