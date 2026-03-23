  • पाकिस्तानात श्रीमंतांसाठी पेट्रोल महागलं! थेट 200 टक्क्यांची दरवाढ; एका लिटरचा दर पाहिला का?

पाकिस्तानात श्रीमंतांसाठी पेट्रोल महागलं! थेट 200 टक्क्यांची दरवाढ; एका लिटरचा दर पाहिला का?

Pakistan Raises Fuel Cost: पाकिस्तानमध्ये मोठं इंधन संकट निर्माण झालं असून इराण आणि इस्रायमधील युद्धामुळे तेलकोंडी झाल्याने पाकिस्तान सरकारने मोठी दरवाढ केली असली तरी ही दरवाढ अनेक अर्थांनी वेगळी आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 23, 2026, 07:43 AM IST
पाकिस्तानात श्रीमंतांसाठी पेट्रोल महागलं! थेट 200 टक्क्यांची दरवाढ; एका लिटरचा दर पाहिला का?
पाकिस्तानी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Pakistan Raises Fuel Cost: पाकिस्तानने रविवारी हाय-ऑक्टेन इंधनाचा प्रति लिटर दर 100 पाकिस्तानी रुपयांवरून (पीकेआर) 200 ने वाढवून 300 पीकेआर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी आलिशान वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या हाय-ऑक्टेन इंधनावरील करात लक्षणीय वाढ करण्यास मंजुरी दिल्याचं वृत्त, एआरवाय न्यूजने दिलं आहे. शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, जिथे त्यांनी इंधन दर आणि आर्थिक मदतीशी संबंधित बाबींचा आढावा घेतला. हाय-ऑक्टेन इंधन सर्वसामान्यांऐवजी आलिशान वाहनांमध्ये अधिक वापरलं जातं. त्यामुळे देश आर्थिक संकटात असतानाच श्रीमंतांच्या खिशातून अधिक पैसा काढण्याचा पाकिस्तान सरकारचा मानस दिसत आहे.

सर्वसामान्यांना दिलासा

एआरवाय न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, हाय-ऑक्टेन इंधनाच्या दरातील या वाढीचा सार्वजनिक वाहतुकीच्या भाड्यावर आणि हवाई प्रवासाच्या खर्चावर परिणाम होणार नाही. या बैठकीला कायदा आणि न्याय मंत्री आझम नझीर तरार, अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अत्ताउल्लाह तरार आणि पेट्रोलियम मंत्री अली परवेझ मलिक यांच्यासह इतर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. म्हणजेच आता पाकिस्तानात श्रीमंतांना वेगळ्या दरात आणि सर्वसामान्यांना वेगळ्या दरात पेट्रोल मिळणार आहे. 

प्रति लिटर 55 रुपयांची वाढ

इराणसोबतच्या अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे वाढलेल्या जागतिक तेलाच्या किमतींमुळे देशांतर्गत ऊर्जा खर्चावर दबाव आल्याने, केंद्र सरकारने यापूर्वी 6 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 55 पाकिस्तानी रुपयांनी वाढ केली होती. ही घोषणा पेट्रोलियम मंत्री अली परवेझ मलिक यांनी उपपंतप्रधान इशाक दार आणि अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांच्यासोबत एका पत्रकार परिषदेत केली.

सामन्यांसाठी किती आहे पेट्रोलचा दर?

एआरवाय न्यूजच्या वृत्तानुसार, या दरवाढीनंतर पेट्रोलचा नवीन दर 266.17 पाकिस्तानी रुपयांवरून 321.17 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटर होणार आहे. तर डिझेलचा दर 280.86 पाकिस्तानी रुपयांवरून 335.86 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटर होईल.

विमानप्रवास सामान्यांच्या अवाक्याबाहेर

दरम्यान, जेट इंधनाच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे पाकिस्तानी विमान कंपन्यांनी 10 मार्च रोजी भाडेवाढ केली आहे, असे वृत्त एआरवाय न्यूजने विमान कंपन्यांच्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. या सूत्रांनुसार, देशांतर्गत तिकिटांच्या दरात 2,800 पाकिस्तानी रुपयांपासून ते 5,000 पाकिस्तानी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. ही दरवाढ कराची ते लाहोर, इस्लामाबाद आणि इतर देशांतर्गत स्थानकांवरील विमानांना लागू आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रवासात तर याहूनही मोठी दरवाढ झाली असून, भाडे तब्बल 10 हजार पाकिस्तानी रुपयांपासून ते 28 हजार पाकिस्तानी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. विशेषतः, मध्य-पूर्व आणि मध्य आशियाई देशांमधील विमानांच्या भाड्यात 15 हजार पाकिस्तानी रुपयांची वाढ झाली आहे. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

