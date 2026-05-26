पाकिस्तानही अमेरिकेला भिडणार? ट्रम्प यांचं म्हणणं ऐकण्यास नकार; ख्वाजा आसिफ म्हणाले 'थोडासाही विश्वास नाही'

Pakistan over US: इराणसोबत वाटाघाटी करणाऱ्या मुस्लिम देशांनी अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करावी असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले आहेत. संयुक्त अरब अमिरात (UAE) आणि बहरीन यांनी या करारावर आधीच स्वाक्षरी केली आहे. पाकिस्तान यात सामील होईल की नाही, हे आता पाहावं लागणार आहे.
Pakistan over US: अमेरिकेची हाजी करत नेहमी त्यांच्या मागे फिरणाऱ्या पाकिस्तानसमोर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अशी अट ठेवली आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांची झोपच उडाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 5 देशांसमोर अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करावी अशी मागणी केली आहे. या देशांमध्ये पाकिस्तानचाही समावेश आहे. यामुळे पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ संतापले असून, अमेरिकेला सुनावलं आहे.
ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटलं आहे की, इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्यासाठी इस्लामाबादने 'अब्राहम करारा'मध्ये (Abraham Accords) सहभागी होण्यास त्यांचा पाठिंबा नाही. इराणशी संवाद साधणाऱ्या मुस्लिम देशांनी अब्राहम करारावर स्वाक्षरी केली पाहिजे असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि बहरीन या देशांनी आधीच या करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
सौदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्त आणि जॉर्डन हे देशही या करारावर स्वाक्षरी करतील, अशी अपेक्षा आहे. इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांमध्ये राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक संबंध प्रस्थापित करणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी असंही स्पष्ट केलं की, 1967 पूर्वीच्या सीमांवर आधारित आणि पूर्व जेरुसलेम ही राजधानी असलेले एक स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्र जोपर्यंत स्थापन होत नाही, तोपर्यंत इस्रायलला मान्यता द्यायची नाही. ही भूमिका पाकिस्तानने दीर्घकाळापासून कायम ठेवली आहे. ते म्हणाले, "आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे: हे आम्हाला कदापि मान्य नाही."
ख्वाजा आसिफ यांनी विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी विचारलं की, "तुम्ही अशा लोकांसोबत कसे बसू शकता ज्यांच्यावर तुम्हाला थोडासाही विश्वास नाही". त्यांनी पाकिस्तानच्या पासपोर्टचाही उल्लेख केला. ज्यावर इस्रायलच्या प्रवासासाठी वैध नाही असं लिहिलेलं आहे.
इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्याच्या कोणत्याही विचाराचाही विरोध करणाऱ्या नेत्यांपैकी आसिफ एक आहेत. गेल्या महिन्यात, त्यांनी इस्रायलचं वर्णन 'मानवतेवरील एक शाप' असं केलं होतं आणि त्या प्रदेशात नरसंहार केल्याचा आरोप इस्रायलवर लावला होता.