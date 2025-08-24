English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जगभर भिक मागणारा पाकिस्तान अफाट श्रीमंत होणार! रेको डिक सोने-तांब्याच्या खाणीला 410 दशलक्ष डॉलर्सचा वित्तपुरवठा

पाकिस्तानचा रेको डिक हा बलुचिस्तानच्या खनिजांनी समृद्ध तेथियान पट्ट्यात आहे. हा प्रक्लप पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था बदलणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 24, 2025, 11:14 PM IST
जगभर भिक मागणारा पाकिस्तान अफाट श्रीमंत होणार! रेको डिक सोने-तांब्याच्या खाणीला 410 दशलक्ष डॉलर्सचा वित्तपुरवठा

Pakistan Reko Diq Copper Gold Mine :   पाकिस्तानच्या महत्त्वाच्या रेको डिक तांबे-सोन्याच्या खाण प्रकल्पाला आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) 410 दशलक्ष डॉलर्सचे वित्तपुरवठा पॅकेज मिळाले आहे. या पॅकेजमुळे जगातील सर्वात मोठ्या अप्रयुक्त खनिज प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या रेको डिकला चालना मिळणार आहे. यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था भरारी घेणार आहे. तसेच खनिज क्षेत्रात जागतिक गुंतवणूक वाढेल अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. यामुळे पाकिस्तान श्रीमंत होऊ शकतो असा तज्ञांचा दावा आहे.

रेको डिक हा पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील खनिजांनी समृद्ध तेथियान पट्ट्यातील सर्वात महत्वाचा भूभाग आहे. 6.6 अब्ज डॉलर्सचा हा खाण प्रकल्प आहे. खाण कंपनीचा त्यात सर्वात मोठा वाटा आहे. त्याची 50 टक्के मालकी कॅनेडियन खाण कंपनी बॅरिक गोल्डकडे आहे. पाकिस्तान सरकार आणि बलुचिस्तान सरकार 25-25 टक्के भागधारक आहेत.
एडीबीच्या वित्तपुरवठा पॅकेजमध्ये बॅरिक कंपनीला 300 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज आणि बलुचिस्तानच्या प्रांतीय सरकारच्या इक्विटी योगदानासाठी 110 दशलक्ष डॉलर्सचे आंशिक कर्ज हमीचा समावेश आहे. एडीबीचे अध्यक्ष मसात यांनी या प्रकल्पाला पाकिस्तानसाठी गेम चेंजर म्हटले. ते म्हणाले की ते पाकिस्तानला एका लवचिक आणि वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेकडे घेऊन जाईल.

हा प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यानंतर रेको डिक ही जगातील पाच प्रमुख तांब्याच्या खाणींपैकी एक असेल. या खाणीत 15 दशलक्ष टन तांबे आणि 26 दशलक्ष औंस सोन्याचा साठा असल्याचा अंदाज आहे. या प्रकल्पातून त्याच्या अंदाजे 37 वर्षांच्या आयुष्यात ७०-७४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे ते पाकिस्तानमधील सर्वात मोठ्या थेट परकीय गुंतवणुकी (FDI) पैकी एक बनेल.

या प्रकल्पाचा बांधकाम टप्पा 2025 च्या शेवटी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. 2028 च्या अखेरीस तांबे आणि सोन्याचे पहिले उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर 2034 मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात विस्तार केला जाईल ज्यामुळे धातू प्रक्रिया क्षमता 45 दशलक्ष टन प्रति वर्ष वरून 90 दशलक्ष टन प्रति वर्ष होईल.
या प्रकल्पात 2060 नंतर पुढील शोध आणि तांत्रिक सुधारणांद्वारे खाणीचे आयुष्य वाढवण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानी तज्ञांचे म्हणणे आहे की रेको डिक तांबे-सोन्याची खाण ही पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की एडीबी पॅकेजमुळे त्याचे जागतिक आकर्षण वाढले आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pakistan Reko Diq Copper Gold MineFinancing from Asian Development Bankपाकिस्तानपाकिस्तान सोन्याची खाण

इतर बातम्या

सुप्रिया सुळे अन् मुख्यमंत्र्यांमध्ये जुंपली, वादाची A to Z...

महाराष्ट्र बातम्या