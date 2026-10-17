/भारत पाकिस्तान, रशिया, जपानसह अनेक देश भूकंपाने हादरले, 9 देशांना त्सुनामीचा इशारा

भूकंप : भारत पाकिस्तान, रशिया, जपानसह अनेक देशां भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात भूकंप झाला आहे. तर, भारतातही हिमाचल प्रदेशात भूकंपाचे हादरे बसले. रशिया आणि जपान देकील भूकंपाने हादरला आहे. रशियाच्या कामचटका द्वीपकल्प भूकंपाने हादरला. 7 रिश्लटल स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद झाली. यात कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. 10 ऑक्टोबर रोजी पनामामध्ये मध्ये 7.6 तीव्रतेचा श्कतिशाली भूकंप झाला. यां भूकंपानंतर 9 देशांना त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला.
16 ऑक्टोंबर रोजी रशियाच्या कामचटका द्वीपकल्पात 7.6 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूंपक झाला. यानंतर जपान हवामान संस्थेने 9.9 तीव्रतेच्या भूकंपाचा इशारा जारी केला. यामुळे देशभरात घबराट पसरली. 12 मिनिटांनंतर एजन्सीने तो इशारा मागे घेतला. चुकून हा भूकंपाचा इशारा देण्यात आला होता. जपान हवामान एजन्सीने या चुकीबद्दल माफी मागितली. 17 ऑक्टोंबर रोजी पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील खुजदार शहराच्या पश्चिम-वायव्येस सुमारे 48 किलोमीटर अंतरावर 5.7 तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद झाली. 17 ऑक्टोंबर रोजी पहाटे हिमाचल प्रदेशातील शिमला परिसरात भूकंपाचे धक्के जाणवले. या भूकंपाची तीव्रता 4.1 रिश्टर स्केल इतकी होती. पर्वतीय प्रदेशांमध्ये भूकंप होण्याची शक्यता जास्त असते. विशेषतः हिमालयासारख्या तरुण आणि भूवैज्ञानिकदृष्ट्या सक्रिय पर्वतीय प्रदेशांमध्ये भूकंपाचा धोका सर्वाधिक असतो.
कामचटका हे 'रिंग ऑफ फायर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पॅसिफिक महासागराभोवती पसरलेल्या प्रदेशात वसलेले आहे. जगात सर्वाधिक भूकंप आणि ज्वालामुखीचा उद्रेक येथेच होतात. कामचटकामध्ये वारंवार येणारे भूकंप हे प्रामुख्याने पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखालील मोठ्या भूपट्टांच्या हालचालीमुळे होतात. येथे, पॅसिफिक प्लेट ओखोत्स्क प्लेटच्या खाली हळूहळू सरकत आहे, या प्रक्रियेला सबडक्शन (subduction) म्हणतात. दोन भूपट्टांमधील घर्षणामुळे खडकांमध्ये दाब निर्माण होतो. जेव्हा हा दाब अचानक मुक्त होतो, तेव्हा भूकंप होतो.
भूपट्टांच्या या हालचालीमुळे जमिनीखाली मॅग्मा नावाचा एक उष्ण वितळलेला पदार्थ तयार होतो. जेव्हा हा पदार्थ बाहेर पडतो, तेव्हा ज्वालामुखींचा उद्रेक होतो. येथे अनेक सक्रिय ज्वालामुखी आहेत. समुद्राखालील शक्तिशाली भूकंपामुळे त्सुनामीचा धोकाही असतो.
पनामामध्ये 7.6 तीव्रतेचा शख्तिशाली भूकंप झाला. या तीव्र भूकंपानंतर मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेच्या काही भागांना धोकादायक त्सुनामीचा अलर्ट देण्यात आला आहे. पनामा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वेडोर, पेरू, निकाराग्वा, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर आणि मेक्सिको या 9 देशांना त्सुनामीचा देशारा देण्यात आला आहे.