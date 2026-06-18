/सॅनिटरी पॅड, गर्भनिरोधक गोळ्या करमुक्त; आर्थिक संकटातील देशानं ‘पिंक टॅक्स’ हटवला

Period Tax: कर... कोणत्याही सुविधेसाठी सरकारकडून आकारली जाणारी एक अशी रक्कम जी सरकारच्या खात्यावर जमा होते. गरजेनुसार हा निधी सरकार वापरातही आणतं. मात्र सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये असणारं चित्र पाहता परिस्थिती काहीतरी वेगळं सांगू पाहतेय. एकिकडे अनेक देश आर्थिक संकटांचा सामना करत असतानाच भारताच्या शेजारी राष्ट्रानं एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
अर्थात आर्थिक अस्थैर्याला हा देशही अपवाद नाही. मात्र या संकटातही महिलांना दिलासा देण्यासाठी वुमन हायजीन प्रोडक्ट अर्थात पिरियड टॅक्स किंवा पिंक टॅक्सवर पाकिस्ताननं पूर्णपणे बंदी घातली आहे. देशातील महिलांवरील वाढता आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी आणि लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी म्हणून देशात गर्भनिरोधकांवरील करही रद्द केला आहे. सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी संसदीय सत्रादरम्यान याबाबतची माहिती देत महिला आणि सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं.
पाकिस्तानमध्ये लागू असणारा पिरियड किंवा पिंक टॅक्स हा एक असा करल आहे जो सरकारकडून वुमन हायजिन प्रोडक्ट उदा. सॅनिटरी पॅड, टॅम्पॉन आणि तत्सम गोष्टींवर आकारला जातो. गेल्या कैक वर्षांपासून या देशात अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंवर 18 टक्के कर आकारला जात होता. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाकिस्तानातील सरकारच्या या धोरणाचा निषेधही केला. प्रचंड करामुळं पाकिस्तानातीलव महिलांच्या अडचणीसुद्धा वाढल्या.
अखेर संयुक्ट राष्ट्रांच्या युनिसेफ संघटनेनंही यावर कटाक्ष टाकला. पाकिस्तानात 40 रुपयांचा सॅनिटरी पॅडही महाग विकला जात असल्या कारणआनं प्रामुख्यानं ग्रामीण क्षेत्रातील तरुणी आणि महिला त्याची खरेदीही करू शकत नव्हत्या. ज्यामुळं स्थानिक संघटनांनी बऱ्याच काळापासून ही मागणी उचलून धरली होती, ज्यावर आता सरकारनं सकारात्मक निर्णय घेतला.
सूचना मंत्री तरार यांच्य माहितीनुसार वाढती लोकसंख्या ही पाकिस्तानसमोरील एक मोठी समस्या आहे. यासाठी सरकारनं येत्या आर्थिक वर्षात गर्भनिरोधक आणि तत्सम साधनांवरील करातही कपात केली. या आर्थिक तरतुदीचा देशाच्या आर्थिक विकास आणि समृद्धीपर्वात फायदा होईल असं ते म्हणाले.
भारतानं ही तरतुद 2018 मध्येच केली असून, पिरियड टॅक्स पूर्णपणे बंद केला होता. ज्यामागोमाग आता पाकिस्तानही इतर देशांसह या यादीत समाविष्ट झाला आहे.